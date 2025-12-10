Razer anuncia el Razer Boomslang Edición 20 Aniversario

Compartir Facebook

Celebramos el legado del primer ratón gaming del mundo con un lanzamiento único, limitado a 1337 unidades, que marca los 20 años de innovación de Razer. Diseñado para coleccionistas y diseñado para gamers

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el lanzamiento de la edición moderna de su primer y legendario ratón: el Razer Boomslang Edición 20º Aniversario.

Presentado como el primer ratón gaming del mundo, el Razer Boomslang no solo revolucionó el mundo, sino que lo inició. Desde su innovador sensor de bola de 2000 DPI y su ajuste de sensibilidad instantáneo hasta su distintiva silueta de cabeza de serpiente y rueda de desplazamiento de goma, el Boomslang estableció un nuevo estándar de precisión y rendimiento cuando los juegos de PC competitivos aún se estaban consolidando.

20 AÑOS EN DESARROLLO. EL REGRESO DE UN LEGADO.

Dos décadas después, esa promesa sigue vigente. El Razer Boomslang regresa en su Edición 20º Aniversario, renacido con tecnología de vanguardia para la era de los videojuegos actuales, a la vez que honra el diseño y el espíritu que lo originaron todo.

“Cuando diseñamos el Razer Boomslang, solo queríamos obtener una ventaja injusta en los juegos, y esa chispa impulsó toda la industria multimillonaria de periféricos para juegos que conocemos hoy”, declaró Min-Liang Tan, cofundador y director ejecutivo de Razer. “El Boomslang Edición 20.º Aniversario es más que un ratón gaming. Es un homenaje a la comunidad que lo hizo posible y una reafirmación de nuestro lema que sigue guiando todo lo que hacemos: For Gamers. By Gamers”.

RENDIMIENTO INIGUALABLE. DISEÑO ATEMPORAL. PERSONALIZACIÓN SIN FIN.

La edición del 20º aniversario del Razer Boomslang combina un diseño tradicional con ingeniería de última generación para ofrecer un rendimiento inigualable para los jugadores competitivos de hoy:

Sensor Óptico Razer Focus Pro 45K Gen-2

Hasta 45 000 DPI con una precisión de resolución del 99,8 %, lo que proporciona una precisión que supera ampliamente al sensor de bola original de 2000 DPI: un salto que define dos décadas de progreso.

Tecnología Razer HyperPolling Wireless

La verdadera frecuencia de sondeo inalámbrica de 8000 Hz garantiza una capacidad de respuesta casi instantánea, lo que establece un nuevo punto de referencia en cuanto a velocidad en el juego competitivo.

Switches Ópticos para ratones Razer Gen-4

Actuación nítida y ultrarrápida con una vida útil de 100 millones de clics para una confiabilidad duradera.

Carga inalámbrica de última generación

El Razer Mouse Dock Pro incluido marca un salto de la era de carga inalámbrica del Boomslang original a la carga totalmente inalámbrica. Diseñado para complementar perfectamente al ratón, conserva el mismo diseño translúcido impactante para ofrecer una estética unificada.

Diseño ergonómico totalmente ambidiestro

La legendaria silueta y diseño del Razer Boomslang, ahora mejorada con botones principales revestidos en cuero PU para un agarre superior y una sensación de lujo. La ergonomía clásica se combina con la modernidad, ofreciendo comodidad y control para cualquier estilo de juego.

9 zonas de iluminación con Razer Chroma™

El brillo translúcido original del Boomslang se actualiza a un nuevo nivel con un brillo RGB vibrante y personalizable. Personaliza cada zona con 16,8 millones de colores y efectos dinámicos que se sincronizan con más de 300 juegos con Chroma integrado.

8 botones totalmente personalizables

Personalización completa a través de Razer Synapse, que permite macros avanzadas y perfiles personalizados para un control total en cada uso y juego.

LIMITADO A 1337 UNIDADES: DISFRUTA DE UNA EDICIÓN PARA COLECCIONISTAS.

Solo 1337 unidades numeradas estarán disponibles en todo el mundo, reservadas exclusivamente para coleccionistas que buscan una pieza de la historia de los videojuegos.

Animamos a los fans a revivir sus historias con el Razer Boomslang y compartirlas en los próximos eventos de la comunidad Razer para tener la oportunidad de ganar piezas conmemorativas exclusivas, incluyendo una unidad especial n.° 1337 (un homenaje a «leet», símbolo de la élite en la cultura gamer) autografiada por el CEO de Razer, Min-Liang Tan.

A medida que los videojuegos siguen evolucionando, la Edición 20.º Aniversario del Razer Boomslang es un recordatorio de dónde empezó todo y una clara señal de hacia dónde se dirige Razer.