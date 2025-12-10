Razer sube el listón: Análisis en profundidad del Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition

Compartir Facebook

El mercado del hardware gaming no se detiene: cada año las grandes marcas buscan ofrecer periféricos más rápidos, precisos y versátiles. En ese contexto, la familia Phantom de Razer ha cobrado especial relevancia por su diseño semitransparente. Y dentro de ella, la versión Phantom White de su modelo punta de lanza, el ratón Basilisk V3 Pro 35K, destaca por combinar potencia técnica con un acabado visual premium que no pasa desapercibido. Tras varias semanas probándolo, ya podemos afirmar que este ratón no es una mera repetición estética: ofrece prestaciones de gama alta que justifican su ergonomía y funcionalidad y es uno de los mejores ratones inalámbricos del mercado. ¿Merece la pena pagar un poco más por esta nueva estética? A mi desde luego me ha encantado. Puedes comprarlo en Amazon

Análisis en vídeo Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition

Diseño y estética: estilo retro-futurista

La edición Phantom White apuesta por una estética distinta a la habitual en periféricos gamers —normalmente negra o verde. Su carcasa blanca semitransparente y mate, combinada con iluminación RGB bajo su superficie, aporta un aire limpio, moderno, casi minimalista, ideal para setups que buscan elegancia sin renunciar al estilo gamer. Esa apuesta estética no es casual: forma parte de la colección Phantom, lanzada por Razer recientemente para dar un toque “translúcido / retro moderno” a sus productos donde puede ver parte de su electrónica y las luces RGB quedan genial.

Más allá del color, el diseño físico del Basilisk V3 Pro 35K es clásico en la línea Basilisk: contornos ergonómicos pensados para diestros, con reposa manos para la palma y una forma que resulta cómoda tanto usando agarre “palm” como “claw”. El tacto del plástico, el equilibrio del peso y los laterales con textura antideslizante contribuyen a una sensación de ratón cuidadosamente trabajado, pensado para largas sesiones de juego o trabajo.

Estéticamente, su iluminación RGB le da un toque llamativo ; ideal tanto para quienes quieren ambientar su espacio de juego como para quienes buscan un ratón “pro” sobrio pero con estilo. Todo además configurable desde el Software de Razer Synapse.

Especificaciones técnicas: potencia bajo la carcasa

Donde el Basilisk V3 Pro 35K brilla con luz propia es en su interior. Su sensor óptico de hasta 35.000 DPI lo convierte en uno de los ratones más sensibles y precisos disponibles hoy en día. Esa cifra no es mera exageración: gracias a una aceleración máxima de 70 G y un seguimiento fluido hasta 750 IPS, el ratón mantiene un control preciso incluso con movimientos rápidos o sobre superficies difíciles. Si lo complementas con la alfombrilla Firefly V2 Pro es el combo perfecto.

La latencia y la precisión son claves en juegos competitivos como shooters o MOBAs: este ratón responde con agilidad, y su sensor permite que cada micro movimiento se traduzca de forma exacta en pantalla, lo que puede marcar la diferencia en partidas donde cada milisegundo cuenta.

En cuanto a conectividad, ofrece tres modos: cable USB-C, inalámbrico vía Razer HyperSpeed (2.4 GHz) y Bluetooth. Esto permite una gran flexibilidad: máximo rendimiento en modo inalámbrico, o conexión directa cuando la carga baja o se prefiere estabilidad.

Uno de sus puntos fuertes es la rueda scroll, con tecnología HyperScroll de Razer: es inclinable (tilt), permite 4 direcciones de desplazamiento y tiene modos configurables — desde scroll dentado para máxima precisión, hasta giro libre para desplazamientos rápidos o scrolls continuos. Incluso existe un modo “inteligente” que cambia automáticamente entre ambos según la velocidad de giro.

Además, cuenta con 11 botones programables (sobre la norma de 10 + 1 tradicionales), lo que brinda un gran margen para asignar atajos, macros, cambios de perfil o funciones específicas según juego o uso — lo que lo hace tan útil para gaming como para trabajo o edición.

Rendimiento en el día a día: gaming, productividad y versatilidad

Hemos probado el ratón en distintos escenarios: sesiones intensas de FPS, partidas de juegos competitivos tipo shooters, pero también trabajo de oficina, edición, navegación web y tareas de diseño. Los resultados han sido consistentes: su sensor ultra-preciso permite una puntería milimétrica en juegos, y una gran fluidez y control en tareas de productividad.

FPS / shooters / competitivos : la combinación de sensor de 35 000 DPI, baja latencia y rueda configurable permite apuntar con absoluta precisión, girar rápidamente y reaccionar a situaciones de alta tensión con reflejos instantáneos. El ratón responde con solidez, sin “saltos” ni fatiga visible, incluso tras horas de juego.

: la combinación de sensor de 35 000 DPI, baja latencia y rueda configurable permite apuntar con absoluta precisión, girar rápidamente y reaccionar a situaciones de alta tensión con reflejos instantáneos. El ratón responde con solidez, sin “saltos” ni fatiga visible, incluso tras horas de juego. MMO / juegos con macros / estrategia : los 11 botones programables y las múltiples opciones de asignación resultan muy útiles para accesos rápidos a habilidades, macros, atajos de teclado o combinaciones complejas — ideal si juegas títulos que requieren muchas acciones distintas.

: los 11 botones programables y las múltiples opciones de asignación resultan muy útiles para accesos rápidos a habilidades, macros, atajos de teclado o combinaciones complejas — ideal si juegas títulos que requieren muchas acciones distintas. Ofimática, edición, uso cotidiano: la rueda HyperScroll — especialmente en modo libre — convierte desplazarse por documentos largos, webs o líneas de código en una experiencia cómoda y rápida. En edición de video/foto o diseño, la precisión del sensor ayuda a movimientos exactos del cursor. La ergonomía, por su parte, evita fatiga incluso tras muchas horas, lo que lo hace muy versátil más allá del gaming.

Otro punto sobresaliente es la autonomía de la batería: en modo Bluetooth puede alcanzar hasta 210 horas, mientras que en HyperSpeed Wireless ronda las 140 horas. Además el ratón incluye cable USB-C para seguir usándolo sin necesidad de carga inmediata. Solo tiene un peso de 112 con lo cual es un ratón ligero incluso al tener batería interna.

Por último, la integración con el software de Razer — Razer Synapse — permite personalizar DPI, asignar funciones a botones, ajustar la rueda, configurar perfiles por juego, e incluso personalizar la iluminación RGB. Esto convierte al ratón en una herramienta casi “a medida” según tus necesidades ideal para los frikis gamers más exigentes

¿Para quién está pensado este ratón?

El Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition apunta claramente a varios tipos de usuario. Jugadores competitivos exigentes, que necesitan precisión, latencia mínima, respuesta inmediata y posibilidad de configurar múltiples botones. Gamers versátiles que juegan distintos géneros (FPS, MMO, MOBA, shooters, etc.) y valoran la personalización. Usuarios que combinan gaming con productividad: edición, diseño, trabajo de oficina, coding o multitarea donde me incluyo. Amantes de la estética y el estilo: quienes buscan un periférico que además de rendimiento, aporte una presencia visual elegante en su setup, con iluminación RGB sobria y moderna. Quienes priorizan comodidad y ergonomía: manos medianas o grandes, sesiones largas, uso intensivo.

Fortalezas

Como todo producto, el Basilisk V3 Pro 35K tiene puntos muy fuertes como un sensor de altísima gama (35 000 DPI, 70 G, 750 IPS) precisión y rendimiento de primer nivel. Una conectividad flexible (inalámbrico HyperSpeed, Bluetooth, cable USB-C). Rueda HyperScroll configurable, multitarea, ideal para juegos y trabajo. Ergonomía cómoda y diseño pensado para largas sesiones. Iluminación RGB y estética Phantom White atractiva; look moderno y diferente a lo habitual. Personalización y macros gracias al software Razer Synapse y los 11+ botones programables.

La única pega es el precio elevado frente a ratones “básicos” o de gama media, aunque sus prestaciones lo justifican sobradamente y el ratón es algo grande pero muy ergonómico pero para manos de niños no es adecuado. Puedes comprarlo en Amazon

Comparativa con otros ratones

Frente a otros ratones del mercado, el Basilisk V3 Pro 35K se sitúa claramente en la gama “premium”: comparable a modelos profesionales de otras marcas, y supera con holgura a la mayoría de ratones de gama media. Su sensor de 35 000 DPI lo colocan entre los más avanzados técnicamente.

En cuanto a ergonomía y versatilidad, gracias a sus múltiples botones y rueda configurable da un equilibrio ideal para quienes buscan no solo potencia, sino también adaptabilidad. Es un ratón válido tanto para shooters como para MMO, trabajo o edición.

La edición Phantom White además añade un valor extra: estética que funciona dando un diseño premium.

Mi impresiones tras 2 semanas de uso

Tras 2semanas usándolo tanto para sesiones intensas de juegos competitivos como para productividad y trabajo cotidiano, mi balance es claramente positivo. Al principio me llamó la atención el peso — un poco mayor de lo que esperaba — pero rápidamente te acostumbras, y la estabilidad extra aporta sensación de control, especialmente en movimientos precisos.

La rueda HyperScroll me resultó especialmente útil al editar largos documentos, navegar en páginas extensas o desplazarse por líneas de código: el modo de giro libre es fluido y cómodo, y resulta una gran ventaja frente a ratones más simples.

En juegos, la combinación de precisión y programación de botones me permitió configurar atajos útiles, lo que agiliza mucho la experiencia especialmente en shooters o títulos que requieren cambios rápidos.

El agarre se siente natural, la ergonomía es cómoda incluso tras horas seguidas, y la batería me duró varios días sin necesidad de recargar. El diseño Phantom White también resultó un plus estético con la iluminación: el ratón se integra muy bien en un setup moderno, con líneas limpias y una iluminación discreta pero atractiva.

En resumen: si buscas un ratón versátil, cómodo, potente y con un diseño elegante, el Basilisk V3 Pro 35K Phantom White cumple y de sobra. El Razer Basilisk V3 Pro 35K Phantom White Edition no es solo una versión más del clásico Basilisk: es un ratón que combina lo mejor de la gama alta con sensor ultrapotente, múltiples modos de conexión, personalización completa, confort y autonomía con un diseño cuidado y moderno.

Para jugadores competitivos, para quienes trabajan muchas horas con el ordenador, para creadores de contenido o simplemente para quienes valoran un periférico versátil y duradero, este ratón representa una de las opciones más completas del mercado hoy en día.

Sí, hay ratones más ligeros, más baratos, o especializados (por ejemplo, centrados solo en FPS) pero pocos ofrecen un equilibrio tan sólido entre potencia, estética, personalización y comodidad.

En pocas palabras: puede que este Basilisk sea caro, pero vale cada euro invertido. Puedes comprarlo en Amazon

Preguntas Frecuentes (FAQs)

1. ¿Qué diferencias hay entre la versión Phantom White y la versión estándar del Basilisk V3 Pro 35K?

La versión Phantom White cambia principalmente el acabado estético y la carcasa por una más clara y elegante; las especificaciones técnicas — sensor, botones, funciones — son idénticas. Phantom White busca un estilo más limpio y moderno, ideal para quienes valoran la estética del setup.

2. ¿Vale la pena pagar más por la edición Phantom White en lugar de la estándar?

Sí, si para ti el diseño y la estética del setup importan: la versión Phantom White ofrece un look más refinado y versátil. Si solo te interesa rendimiento, la estándar es igual de potente y suele ser más barata.

3. ¿Es cómodo para usar con agarre de palma o para manos pequeñas?

El ratón está diseñado ergonómicamente para diestros, con reposa manos y forma contorneada. Funciona muy bien con agarre “palm” o “claw”. Para manos pequeñas, algunos botones laterales pueden ser algo menos accesibles, aunque la ergonomía general sigue siendo muy buena.

4. ¿Qué autonomía tiene la batería?

Depende del modo de uso: en modo Bluetooth puede alcanzar hasta unas 210 horas, en inalámbrico HyperSpeed alrededor de 140 horas. También puedes usarlo con cable USB-C para evitar depender de la batería

5. ¿Para qué tipo de uso es más recomendable este ratón?

Es muy versátil: ideal para jugadores competitivos (FPS, shooters, MOBAs), gamers que usan macros o múltiples comandos (MMO, estrategia), profesionales de la productividad o edición, y usuarios que quieren un ratón cómodo para trabajo diario o sesiones largas. Su equilibrio entre precisión, personalización, comodidad y diseño lo convierte en una apuesta sólida en muchos escenarios.