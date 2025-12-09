La nueva actualización trae un aire invernal a Battlefield 6 y a la Temporada 1 de REDSEC

Compartir Facebook

Hoy, Battlefield Studios ha lanzado Temporada 1 – Ofensiva invernal, un contenido de temporada totalmente nuevo para Battlefield 6 y Battlefield REDSEC. Esta actualización incluye una versión congelada del mapa Empire State que ofrecerán a los jugadores experiencias por tiempo limitado, una ruta de bonificación (que incluye el nuevo piolet) y mucho más. La actualización de Ofensiva invernal también llega al mismo tiempo que arranca la REDSEC Elite Series, partidas competitivas al máximo nivel.

Aquellos que disfruten de Ofensiva invernal podrán equiparse, buscar calor y tomar el control absoluto del distrito de Brooklyn gracias a Despliegue gélido, una actualización visual por tiempo limitado para el mapa Empire State, disponible en Battlefield 6 y REDSEC. Para este evento de Battlefield 6, habrá disponibles versiones especiales de Conquista y Dominación con la mecánica de Congelación, que permitirá que las áreas alrededor de la zona de combate tengan temperaturas bajo cero; con el tiempo, los jugadores notarán irremediablemente los efectos de la Congelación. Para evitar este efecto, necesitarán esprintar o usar una inyección de adrenalin, o bien visitar las zonas cálidas que hay por el mapa para descongelar a sus protagonistas. Esta mecánica solo está activa en experiencias específicas, diseñada para suponer un desafío a las patrullas y gestionar los recursos de forma táctica. ¿Os arriesgaréis a ser víctimas de la congelación para capturar un objetivo crucial o tendréis suficiente calor en el equipamiento para acabar con el enemigo?

Despliegue gélido también llega a REDSEC e incluirá una variante por tiempo limitado en Desafío que añade la abrumadora fuerza de las duras condiciones invernales al carácter implacable de la experiencia. Desafío en Despliegue gélido tendrá tres misiones fijas en cada partida: Estancamiento, Extracción y Ruinas.

Con la ruta de bonificación de Ofensiva invernal, los jugadores podrán acceder a nuevos objetos desbloqueables, como el nuevo piolet y las recompensas prémium de personalización.

Para quienes dominan Portal, la actualización de Ofensiva invernal permitirá usar en sus creaciones las siguientes nuevas funciones, lo que dará más libertad que nunca para diseñar y personalizar experiencias inolvidables:

Desafío verificado: Ya está disponible en Portal el catálogo completo del modo de REDSEC. Podéis crear vuestra propia experiencia de Desafío, desde casual hasta competitiva, con todas las misiones disponibles para usar.

Despliegue gélido en Empire State: Utiliza esta versión invernal del Empire State como telón de fondo para una despiadada creación personalizada, o simplemente añádela a la rotación de mapas de experiencias verificadas personalizadas.

Congelación: Incluso en el calor de El Cairo, utiliza esta nueva mecánica para añadir zonas de frío y calor a la experiencia.

Por último, esta semana también marca el inicio de REDSEC Elite Series y Open Series. Puedes conocer todos los detalles clave y el calendario completo de ambas competiciones (junto con todas las novedades de la actualización de Ofensiva invernal) en la página oficial de Battlefield.