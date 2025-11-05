¡Apex Legends: Amplificación ya disponible!
Prepárate para sentir la adrenalina en Apex Legends™: Amplificación, la nueva temporada del exitoso battle royale de héroes que ya está disponible.
Disfruta aquí de la acción en el nuevo tráiler de jugabilidad de esta temporada.
Amplificación representa el momento en que la adrenalina se dispara y los jugadores se mueven como una Leyenda. Los fans de la saga podrán vivir nuevas emociones en un Olympus reconstruido, que maximiza el flujo, eleva el juego vertical y lleva las estrategias de los jugadores a un nivel completamente nuevo. Además, descubrirán cuatro nuevos PDI de Olympus, que incluye el extenso campus de la Universidad de Somers, el enorme Motor de gravedad, la épica plataforma Estabilizador y las plataformas elevadas del Astillero.
También llegan actualizaciones de Leyendas para Valkyrie y Horizon, que ahora dominan el combate aéreo con más intensidad, mientras que Rampart obtiene cobertura evolutiva para controlar mejor todas las zonas. Y no solo eso, el Alternator se convierte ahora en una máquina de matar ultrarrápida gracias a la mejora Gatillo doble, que dispara ambos cañones a la vez y derriba enemigos antes de que puedan reaccionar. También el impulso de cobertura recibe una nueva mecánica que permite obtener ráfagas de velocidad al saltar desde muros y salientes, ayudando a las Leyendas a lanzarse al próximo combate más fácil que nunca.
Apex Legends™: Amplificación ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.
Para más noticias sobre Apex Legends™, mira www.playapex.com para las últimas actualizaciones.