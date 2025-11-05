Compartir Facebook

¡Apex Legends: Amplificación ya disponible!

Prepárate para sentir la adrenalina en Apex Legends™: Amplificación, la nueva temporada del exitoso battle royale de héroes que ya está disponible.

Disfruta aquí de la acción en el nuevo tráiler de jugabilidad de esta temporada .

Amplificación representa el momento en que la adrenalina se dispara y los jugadores se mueven como una Leyenda. Los fans de la saga podrán vivir nuevas emociones en un Olympus reconstruido, que maximiza el flujo, eleva el juego vertical y lleva las estrategias de los jugadores a un nivel completamente nuevo. Además, descubrirán cuatro nuevos PDI de Olympus, que incluye el extenso campus de la Universidad de Somers, el enorme Motor de gravedad, la épica plataforma Estabilizador y las plataformas elevadas del Astillero.

También llegan actualizaciones de Leyendas para Valkyrie y Horizon, que ahora dominan el combate aéreo con más intensidad, mientras que Rampart obtiene cobertura evolutiva para controlar mejor todas las zonas. Y no solo eso, el Alternator se convierte ahora en una máquina de matar ultrarrápida gracias a la mejora Gatillo doble, que dispara ambos cañones a la vez y derriba enemigos antes de que puedan reaccionar. También el impulso de cobertura recibe una nueva mecánica que permite obtener ráfagas de velocidad al saltar desde muros y salientes, ayudando a las Leyendas a lanzarse al próximo combate más fácil que nunca.

Apex Legends™: Amplificación ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.