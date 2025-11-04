Ya está aquí Let’s Sing 2026 ¡Comienza la Temporada de Fiestas de Karaoke!



Lets Sing 2026 está listo para iluminar tus fiestas, directamente en tu salón. ¡Ya disponible en Nintendo Switch™ (compatible con Nintendo Switch 2™), PlayStation®5 y Xbox Series X/S!

Let’s Sing 2026 ofrece la experiencia de karaoke definitiva, con 35 nuevos éxitos, una trayectoria profesional reinventada y emocionantes eventos de temporada que mantienen la diversión durante todo el año.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

Juega a tu manera

¡Sube al escenario solo, comparte el micrófono a dúo o convierte tu sala de estar en una fiesta para hasta cuatro jugadores! Con una mezcla de divertidos modos locales y el LS Fest online, Let’s Sing 2026 se adapta a cada cantante y cada nivel de habilidad.  Usa micrófonos o simplemente conecta tus teléfonos a través de la aplicación gratuita Let’s Sing Companion, sin necesidad de hardware adicional.

Más de 180 canciones y creciendo con el Pase VIP

Con más de 180 canciones disponibles a través del Pase VIP, Let’s Sing 2026 ofrece un catálogo en constante expansión que abarca éxitos mundiales, clásicos atemporales y temazos nacionales.

Cada juego incluye un mes gratis de acceso al Pase VIP, desbloqueando todo un mundo de música al instante.

«The Tube» – Cantar es fácil

¿Eres novato en el karaoke? No te preocupes. «The Tube» es un nuevo sistema que ayuda a los principiantes a encontrar su melodía y dominar los conceptos básicos, al tiempo que ofrece un divertido desafío para cantantes experimentados.

Canta a tu manera en una nueva aventura

La nueva historia en el modo Carrera invita a los jugadores a embarcarse en un viaje musical, actuando en lugares deslumbrantes y conociendo nuevos personajes en tu camino hacia el estrellato. Ya seas un aspirante a talento o una superestrella experimentada, cada actuación te acerca a la gloria.

¡Hay una canción para todos!

Tanto si estás cantando clásicos, descubriendo los últimos éxitos o compitiendo por la gloria de las listas de éxitos, Let’s Sing 2026 es perfecto para divertirse sin parar, reír y brillar con tu actuación.

35 nuevos éxitos y más de 180 adicionales con el VIP PASS.

  • 1 Luis Fonsi, Demi Lovato Échame La Culpa

  • 2 Sebastián Yatra, Myke Towers Pareja Del Año

  • 3 Vaiana De Nada

  • 4 Juanes La Camisa Negra

  • 5 David Bisbal El Burrito Sabanero

  • 6 Pablo Alborán Quién

  • 7 Sebastián Yatra Tacones Rojos

  • 8 Arde Bogotá Los Perros

  • 9 Nena Daconte Tenía Tanto Que Darte

  • 10 Pablo López Hijos Del Verbo Amar

  • 11 Paula Rojo Solo Tú

  • 12 Eslabon Armado y Peso Pluma Ella Baila Sola

  • 13 Arde Bogotá La Salvación

  • 14 Alvaro Soler Con Calma

  • 15 Billie Eilish BIRDS OF A FEATHER

  • 16 Lola Young Messy

  • 17 Ed Sheeran feat. Lil Baby 2step

  • 18 David Guetta & OneRepublic I Don’t Wanna Wait

  • 19 Timbaland, Katy Perry If We Ever Meet Again

  • 20 Mitski My Love Mine All Mine

  • 21 Gracie Abrams I Love You, I’m Sorry

  • 22 Rita Ora Anywhere

  • 23 Teddy Swims Bad Dreams

  • 24 Chappell Roan HOT TO GO!

  • 25 Alphaville Forever Young

  • 26 AURORA Runaway

  • 27 Sting Englishman In New York

  • 28 Robbie Williams Feel

  • 29 Twenty One Pilots Stressed Out

  • 30 Benson BooneSlow It Down

  • 31 Imagine Dragons Sharks

  • 32 Nicki Minaj Starships

  • 33 Selena Gomez Single Soon

  • 34 Dasha Austin

  • 35 Linkin Park The Emptiness Machine

Algunas canciones solo están disponibles en ciertas regiones (“Canciones regionales”). Las canciones regionales están bloqueadas geográficamente en sus ediciones regionales correspondientes.

Se aplican términos y condiciones