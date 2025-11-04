Ya está aquí Let’s Sing 2026 ¡Comienza la Temporada de Fiestas de Karaoke!
Let‘s Sing 2026 está listo para iluminar tus fiestas, directamente en tu salón. ¡Ya disponible en Nintendo Switch™ (compatible con Nintendo Switch 2™), PlayStation®5 y Xbox Series X/S!
Let’s Sing 2026 ofrece la experiencia de karaoke definitiva, con 35 nuevos éxitos, una trayectoria profesional reinventada y emocionantes eventos de temporada que mantienen la diversión durante todo el año.
Puedes ver el tráiler de lanzamiento
Juega a tu manera
¡Sube al escenario solo, comparte el micrófono a dúo o convierte tu sala de estar en una fiesta para hasta cuatro jugadores! Con una mezcla de divertidos modos locales y el LS Fest online, Let’s Sing 2026 se adapta a cada cantante y cada nivel de habilidad. Usa micrófonos o simplemente conecta tus teléfonos a través de la aplicación gratuita Let’s Sing Companion, sin necesidad de hardware adicional.
Más de 180 canciones y creciendo con el Pase VIP
Con más de 180 canciones disponibles a través del Pase VIP, Let’s Sing 2026 ofrece un catálogo en constante expansión que abarca éxitos mundiales, clásicos atemporales y temazos nacionales.
Cada juego incluye un mes gratis de acceso al Pase VIP, desbloqueando todo un mundo de música al instante.
«The Tube» – Cantar es fácil
¿Eres novato en el karaoke? No te preocupes. «The Tube» es un nuevo sistema que ayuda a los principiantes a encontrar su melodía y dominar los conceptos básicos, al tiempo que ofrece un divertido desafío para cantantes experimentados.
Canta a tu manera en una nueva aventura
La nueva historia en el modo Carrera invita a los jugadores a embarcarse en un viaje musical, actuando en lugares deslumbrantes y conociendo nuevos personajes en tu camino hacia el estrellato. Ya seas un aspirante a talento o una superestrella experimentada, cada actuación te acerca a la gloria.
¡Hay una canción para todos!
Tanto si estás cantando clásicos, descubriendo los últimos éxitos o compitiendo por la gloria de las listas de éxitos, Let’s Sing 2026 es perfecto para divertirse sin parar, reír y brillar con tu actuación.
35 nuevos éxitos y más de 180 adicionales con el VIP PASS.
-
1 Luis Fonsi, Demi Lovato Échame La Culpa
-
2 Sebastián Yatra, Myke Towers Pareja Del Año
-
3 Vaiana De Nada
-
4 Juanes La Camisa Negra
-
5 David Bisbal El Burrito Sabanero
-
6 Pablo Alborán Quién
-
7 Sebastián Yatra Tacones Rojos
-
8 Arde Bogotá Los Perros
-
9 Nena Daconte Tenía Tanto Que Darte
-
10 Pablo López Hijos Del Verbo Amar
-
11 Paula Rojo Solo Tú
-
12 Eslabon Armado y Peso Pluma Ella Baila Sola
-
13 Arde Bogotá La Salvación
-
14 Alvaro Soler Con Calma
-
15 Billie Eilish BIRDS OF A FEATHER
-
16 Lola Young Messy
-
17 Ed Sheeran feat. Lil Baby 2step
-
18 David Guetta & OneRepublic I Don’t Wanna Wait
-
19 Timbaland, Katy Perry If We Ever Meet Again
-
20 Mitski My Love Mine All Mine
-
21 Gracie Abrams I Love You, I’m Sorry
-
22 Rita Ora Anywhere
-
23 Teddy Swims Bad Dreams
-
24 Chappell Roan HOT TO GO!
-
25 Alphaville Forever Young
-
26 AURORA Runaway
-
27 Sting Englishman In New York
-
28 Robbie Williams Feel
-
29 Twenty One Pilots Stressed Out
-
30 Benson BooneSlow It Down
-
31 Imagine Dragons Sharks
-
32 Nicki Minaj Starships
-
33 Selena Gomez Single Soon
-
34 Dasha Austin
-
35 Linkin Park The Emptiness Machine
Algunas canciones solo están disponibles en ciertas regiones (“Canciones regionales”). Las canciones regionales están bloqueadas geográficamente en sus ediciones regionales correspondientes.
Se aplican términos y condiciones