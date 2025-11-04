Compartir Facebook

Hoy The Crew Motorfest viene pisando el acelerador a fondo, y es que acaban de anunciar que el esperado Year 3 dará comienzo con su Season 8 mañana, 5 de noviembre.

La Season 8 de The Crew Motorfest ofrece una gran cantidad de actualizaciones y colaboraciones emocionantes, con una nueva experiencia de carreras underground, características de personalización muy esperadas y el homenaje a una de las marcas más icónicas en la historia de la automoción: BMW M.

Todos los detalles, como siempre, en la nota de prensa adjunta, pero antes no os perdáis el tráiler de lanzamiento!

Hoy, Ubisoft ha anunciado que el esperado Year 3 de The Crew Motorfest dará comienzo con su Season 8 mañana, 5 de noviembre. Esta actualización estará disponible en Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y PC (a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam). Presentada por Ubisoft Ivory Tower en el The Crew Showcase 2025, la Season 8 de The Crew Motorfest ofrece una gran cantidad de actualizaciones y colaboraciones emocionantes, con una nueva experiencia de carreras underground, características de personalización muy esperadas y el homenaje a una de las marcas más icónicas en la historia de la automoción: BMW M.

La Season 8 dará comienzo el 5 de noviembre con la lista Street Riders, una zambullida cruda y rebelde en el mundo de las carreras callejeras. Los jugadores se unirán a Monkey’s Kitchen, un colectivo radical que mezcla arte callejero, música rompedora y carreras sin reglas en la jungla urbana de Hawái. Sus carreras son secretas, su estilo es indómito y su mensaje está muy claro: las emociones reales se encuentran en la calle. Además, para responder a los deseos de la comunidad, la Season 8 presentará personalizaciones stance (de la suspensión), y más de 40 nuevos modelos de llantas de marcas icónicas como BBS Motorsport, HRE y OZ Racing. Todas las llantas son completamente personalizables, pudiendo cambiarse su color, sus materiales, su tamaño y mucho más, para ofrecer a los jugadores un control sin precedentes sobre el aspecto y el estilo de sus coches.

El 7 de enero los jugadores podrán descubrir la lista BMW M, un tributo a la impresionante ingeniería y la identidad corredora de BMW. Los jugadores, de la mano de Marc Thiesbürger, portavoz de BMW M Classic, disfrutarán de coches legendarios, motos y máquinas de gran rendimiento a medida que se sumergen en el rico legado de la marca.

A lo largo de la Season 8 se introducirán un total de 21 vehículos nuevos: entre ellos, el 5 de noviembre llegarán el BMW M3 (E46) (2000) y el Mercedes-AMG GT (2023); el 3 de diciembre, el Pagani Imola (2021); el 7 de enero, el BMW M Hybrid V8 (2025) y el Volkswagen Golf GTI 1800 (MK1) (1982); y el 2 de febrero, el Ford Shelby GR-1 Concept (2004). Además, quienes compren el Year 3 Pass podrán obtener de forma anticipada el Ferrari 12 Cilindri (2025) y el Zenvo Aurora Agil (2026), y quienes además de hacerlo ya tuvieran los Year 1 y Year 2 Pass, también desbloquearán de forma gratuita el Cadillac Ciel Concept (2011).

La Season 8 también presenta dos grandes actualizaciones en la experiencia de juego: la verificación de Steam Deck, que permite disfrutar de la experiencia completa del título de manera portátil, y el Friend Pass, que permite a los jugadores invitar a hasta tres amigos a unirse a ellos de manera gratuita (sin límite de tiempo ni restricciones de contenido, siempre y cuando permanezcan en la crew).

Ubisoft Ivory Tower sigue mejorando el juego de acuerdo con las opiniones de la comunidad. El 5 de noviembre se estrenará un nuevo medidor de progreso de la Gran Race, que permitirá conocer el rango en la misma y desbloquear recompensas. Además, habrá otras mejoras PvP y actualizaciones de calidad de vida que pulirán aún más la experiencia competitiva.

Para más información sobre The Crew Motorfest, por favor, visita thecrewgame.com