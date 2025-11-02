Dora: Rescate en el Bosque Tropical, la esperada aventura de puzzles y plataformas basada en la serie animada de DORA

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

DORA: RESCATE EN EL BOSQUE TROPICAL SE LANZA HOY CON UNA JUGABILIDAD LLENA DE AVENTURAS Y PERSONAJES MUY QUERIDOS

La nueva aventura para consola protagonizada por Dora ya está disponible en todas las plataformas, con minijuegos interactivos y modo cooperativo para dos jugadores.

Ve el tráiler de lanzamiento

Outright Games , la editorial líder en entretenimiento interactivo para toda la familia, en colaboración con Paramount , lanza hoy Dora: Rescate en el Bosque Tropical, la esperada aventura de puzzles y plataformas basada en la serie animada de DORA. El juego ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC con textos y voces completamente en español.

Dora: Rescate en el Bosque Tropical se lanza junto con el 25º aniversario de la franquicia, invita a los jugadores a unirse a Dora y Botas en una misión para detener el último plan de Swiper y restaurar el mágico árbol Alebrije. A lo largo de cinco vibrantes entornos, los jugadores podrán correr, saltar y balancearse a través de coloridos entornos, recoger hojas mágicas y resolver acertijos que combinan a la perfección la aventura con el aprendizaje del español.

A lo largo del camino, los fans se encontrarán con personajes muy queridos, como Tico, Isa, Benny, Gran Pollo Rojo y Ale el Alebrije. La gran variedad de minijuegos añaden diversión extra a la aventura, incluyendo desafíos de Swiper Swiper Quick Reflex, acertijos educativos Troll’s Quiz y actividades adicionales impulsadas por los personajes. Un modo cooperativo local para dos jugadores permite a las familias explorar, aprender y resolver acertijos juntos.

Con imágenes, música y grandes voces, el juego sumerge a los jugadores en el mundo de Dora, haciéndoles sentir como si hubieran entrado directamente en un episodio de la serie. La experiencia se enriquece aún más con mecánicas interactivas, como el uso del mapa para navegar y desbloquear nuevas ubicaciones y objetos, así como recopilar pistas de los amigos para resolver acertijos del entorno. Cada una de las diferentes cinco ubicaciones ofrecen también nuevos retos, secretos ocultos y muchas posibilidades de volver a jugar para los jóvenes exploradores.

Diseñado específicamente para jugadores jóvenes, el juego cuenta con mecánicas sencillas e intuitivas que se explican con claridad para que cada paso sea fácil de seguir. Las instrucciones se refuerzan tanto visual como verbalmente, con personajes que guían a los jugadores a través de los objetivos, mientras que las indicaciones en pantalla resaltan los botones que hay que pulsar. Estos detalles bien pensados garantizan que los niños de todas las edades puedan jugar con confianza, creando una experiencia que resulta accesible y atractiva para ellos.

«Hoy es un día muy emocionante, ya que llevamos el espíritu aventurero de Dora al entretenimiento interactivo», afirmó Stephanie Malham, directora general de Outright Games. «Dora: Rescate en el Bosque Tropical recoge todo lo que las familias adoran de la franquicia, aventura, resolución de problemas y exposición a un nuevo idioma en un formato que crea recuerdos inolvidables para padres e hijos que jueguen juntos».

Desde su debut en Nickelodeon en el año 2000, la franquicia se ha convertido en una de las propiedades infantiles más queridas del mundo. Visto en más de 150 países y traducido a 32 idiomas, la serie ha inspirado a millones de niños en todo el mundo y ha obtenido prestigiosos reconocimientos, entre los que se incluyen los premios Emmy®, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents’ Choice, Common Sense Media y Television Critics Association.