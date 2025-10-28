Ya está en marcha la promoción «Halloween», con descuentos de miedo en títulos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Nintendo eShop ofrece una variedad de juegos espeluznantes con hasta un 75% de descuento hasta el 2 de noviembre

La promoción «Halloween» de Nintendo eShop ya está en marcha, y un montón de magia, brujería, esqueletos, fantasmas, demonios y otras cosas espeluznantes te esperan en los cientos de títulos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch que cuentan con unos descuentos de miedo hasta el 2 de noviembre.

La promoción «Halloween» de Nintendo eShop ofrece descuentos en multitud de títulos destacados de temática sobrenatural como Hogwarts Legacy, el RPG inmersivo de acción en mundo abierto ambientado en el universo de los libros de Harry Potter, y LEGO® Harry Potter™ Collection, la recopilación combina la creatividad de LEGO y el vasto mundo de Harry Potter, en un emocionante viaje lleno de hechizos, pociones, puzles, lecciones, duelos y mucho más. Ambos están disponibles con un 80% de descuento. The Witcher 3: Wild Hunt, la galardonada aventura de mundo abierto basada en la narrativa y ambientada en un oscuro universo de fantasia en la que encarnas al mercenario cazador de monstruos Geralt de Rivia, cuenta con un 75% de descuento.

Ponte en la piel del Slayer en una épica campaña para un jugador y cruza dimensiones para detener la destrucción definitiva de la humanidad en DOOM® Eternal Deluxe Edition, ahora con un descuento del 75%, o asciende por la Torre Olvidada, ábrete paso por las junglas de Kurast y echa abajo las puertas del infierno para derrotar a Diablo en persona en Diablo® Prime Evil Collection, que incluye Diablo® II: Resurrected, Diablo® III: Eternal Collection, y paquetes de DLC adicional con un 67% de descuento. También puedes luchar a través de un Tokio devastado, reducido a un extenso páramo e invadido por demonios mitológicos en Shin Megami Tensei V: Vengeance, descontado a un 55% de su precio original.

También forman parte de la promoción «Halloween» muchos títulos indie populares con atmósferas inquietantes como Cult of the Lamb: Unholy Edition (-50%), Blasphemous 2 (-50%), Detention (-70%), Dementium: The Ward (-60%), ANIMAL WELL (-25%), Vampire Survivors (-25%), Don’t Starve Together (-66%), Outlast: Bundle of Terror (-75%) and CARRION (-75%).

Los usuarios de Nintendo Switch 2 también podrán aprovechar descuentos exclusivos en juegos como Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (-42%), Hogwarts Legacy (-30%) o SONIC X SHADOW GENERATIONS (-40%). Para ver todos los títulos en oferta, visita la página web de la promoción «Halloween».

Pásalo de miedo durante la época más terrorífica del año con descuentos de hasta un 75 % en una variedad de juegos espeluznantes para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch gracias a la promoción «Halloween», que termina el 2 de noviembre.

Más información:

https://www.nintendo.com/es-es