Screamer: la jugabilidad detallada en un nuevo vídeo

Milestone ofrece a los fans una visión en profundidad de Screamer en una nueva vídeo entrevista con el director del juego, Federico Cardini, y el director creativo y de desarrollo de Milestone, Michele Caletti. Ambos exploran la visión y la innovadora mecánica de juego que hacen de Screamer una experiencia única en el género de carreras arcade.

Puedes ver el vídeo explicativo

Una de las principales innovaciones que presenta el juego es el sistema de control Twin Stick, que permite conducir y derrapar de forma independiente. Esto significa que puedes realizar giros precisos con un joystick y maniobras radicales con el otro, combinando a la perfección ambas técnicas para disfrutar de un nivel de control mucho más avanzado que el de los juegos de carreras arcade tradicionales.

Como se explica en el video, la base de Screamer consta de equipos de tres personajes, cada uno dirigido por un líder y apoyado por dos miembros. Mientras que los coches de los miembros del equipo se enfocan más en la dinámica de lucha, los coches de los líderes están diseñados para alcanzar la máxima velocidad y rendimiento, ofreciendo un desafío diferente para dominar. Con 15 coches diferentes equipados con habilidades únicas, encontrar el personaje que mejor se adapte al estilo de juego de cada uno será esencial.

Las habilidades de los personajes están arraigadas en el marco narrativo del juego, que también impulsa uno de los elementos centrales del juego: el sistema Echo. Instalada en todos los vehículos, esta tecnología impulsa ambas mecánicas de carreras y lucha a través de dos tipos de recursos: Sincronización y Entropía. Una vez incorporado, la Sincronización se puede usar para impulsar y proteger, mientras que la Entropía potencia dos acciones de lucha llamadas Strike y Overdrive. Como elemento esencial de la trama y el juego, el Sistema Echo se explicará con más detalle en la segunda parte de la entrevista.

El lanzamiento de Screamer está previsto en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, y en formato PC.