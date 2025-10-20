Compartir Facebook

¡Sumérgete en Plants vs. Zombies: Replanted!

Hoy, PopCap Studios ha presentado el tráiler de lanzamiento de Plants vs. Zombies: Replanted una impresionante remasterización del querido juego de defensa de torres que dio origen a toda una franquicia. Mira el tráiler de lanzamiento de Plants vs Zombies: Replanted aquí

En el tráiler, los jugadores pueden disfrutar de los asombrosos gráficos en HD y del gameplay de defensa característico que encantará tanto a los fans de siempre como a los nuevos jugadores. Además, tambaleándose en escena, los jugadores podrán echar un primer vistazo al cameo del zombi Headcrab de Valve, que aparecerá más adelante en el juego. Con aún más caos y hambriento de cerebros, Plants vs. Zombies: Replanted marca una nueva era de defensa definitiva del jardín, con divertidas batallas en el patio trasero y guiños a la historia de la franquicia.

El equipo también lanzó esta semana un tráiler de Gameplay Deep Dive, que ofrece un adelanto de los minijuegos llenos de acción y de los nuevos modos de juego, incluyendo Cloudy Day, Rest In Peace y muchos más.

Y por si te lo perdiste: los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán jugar en cooperativo o enfrentarse entre sí mediante una conexión inalámbrica local, usando una sola copia del juego gracias a Nintendo GameShare.

Plants vs. Zombies: Replanted se lanzará el 23 de octubre, y revive las icónicas batallas en el jardín que los jugadores conocen y adoran, ahora con gráficos HD renovados, niveles nuevos y emocionantes y más caos zombi que nunca.