Keeper, de Double Fine, ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC y Steam

Keeper, el atmosférico juego de aventuras y puzles en tercera persona ambientado en un páramo olvidado de Xbox y Double Fine, ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC y Steam. Además, puedes jugarlo Día 1 con Xbox Game Pass, así como acceder a las funciones de Xbox Play Anywhere.

Puedes ver el nuevo tráiler de lanzamiento

Para obtener más información sobre Keeper, incluida una carta del director creativo, Lee Petty, en nombre del equipo de desarrollo, consulta la entrada de Xbox Wire y los enlaces a continuación.

Keeper , se inspiró en los acontecimientos de los últimos años. Como la mayoría, pensé mucho en el aislamiento y la conexión con los demás. Siempre me ha gustado el senderismo, el excursionismo y pasar tiempo al aire libre con mi familia. Durante la pandemia, esto adquirió aún más importancia. Me pregunté si la fauna que me rodea sería lo único que quedaría en el futuro. ¿Seguiría desarrollándose, evolucionando? Pensé en el micelio, las vastas redes subterráneas que conectan a los hongos, y en cómo los árboles también las utilizan para compartir nutrientes y comunicarse entre sí.

Imaginé una isla aislada en un futuro lejano sin humanos. ¿Qué tipo de vida se desarrollaría allí? ¿Seguiría esta vida poseída por la necesidad de conectar con los demás y de tener un propósito?

Al pensar en cómo podría ser este mundo, me inspiré en pintores surrealistas como Max Ernst y Salvador Dalí, quienes crearon mundos vibrantes y oníricos, familiares y únicos. Algunas de mis películas favoritas, como «El Cristal Oscuro» y «Nausicaä del Valle del Viento», tratan sobre lugares extraños y formas de vida inusuales, y ambas se presentan como películas para toda la familia, pero tienen un trasfondo más extraño y oscuro. Esto también se refleja en Keeper , lo que le da un estilo de juego que me gusta llamar «Extraño, pero tranquilo».

Una historia narrada sin palabras, Keeper narra la historia de un faro olvidado en una isla posthumana, que despierta tras eones de letargo. La antigua mampostería del faro se derrumba y cae al suelo, pero luego le crecen patas, se levanta y emprende un viaje hacia la cima de la montaña en el centro de la isla, acompañado por una enérgica ave marina llamada Twig.

Es una historia psicodélica de compañerismo y una aventura de metamorfosis desconcertante, todo ambientado en un reino de otro mundo hermoso y surrealista más allá de la comprensión.

Es un juego que gira en torno a lo inesperado, y nos hemos esforzado al máximo para preservar los misterios y las sorpresas que esconde. Tengo muchas ganas de que los descubran ustedes mismos mientras juegan, y les pido que, por favor, consideren cómo hablan de estos elementos sorprendentes, idealmente preservando parte del misterio para los demás siempre que sea posible. ¡Gracias por jugar!