Warhammer 40,000: Space Marine 2 estrena demo gratuita

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ya puedes probar la demo gratuita de Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponible en todas las plataformas por tiempo limitado.

Durante unos días podrás jugar todo lo que quieras a los modos Campaña, Operaciones y Guerra Eterna y mantener tu progreso al comprar cualquier edición de Space Marine 2.

Focus Entertainment y Saber Interactive se complacen en invitar a los defensores de la humanidad de todo el mundo a probar su demo gratuita de Warhammer 40,000: Space Marine 2 por tiempo limitado en PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam). Todo lo que desbloquees mientras juegas a esta demo se podrá exportar al juego final al comprar Space Marine 2.