C. Viper se une a la lista de Street Fighter 6 hoy! ¡Recoge puntos de habilidad con esta potencia técnica voladora en Fighting Gound, World Tour y Battle Hub!

¡C. Viper se une a la lista de Street Fighter™ 6 hoy en Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam! Presentada por primera vez en Street Fighter™ IV, la agente encubierta ha dejado de lado su alias como Grace Hill, directora de investigación de SiRN, para ocuparse personalmente de limpiar los restos de Shadaloo. Echa un vistazo a C. Viper en los tres modos de juego, incluida la lucha en feroces batallas en Fighting Ground, descubriéndola escondida a plena vista como la nueva Máster en World Tour y usando sus combos técnicos en batallas de avatares en Battle Hub.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de C. Viper aquí

C. Viper se puede adquirir con el Pase de Personaje del Año 3 de Street Fighter 6, el Ultimate4 Pass del Año 3 o individualmente con monedas de luchador. Aparecerá con dos atuendos en el lanzamiento, incluido el Atuendo 1, que refleja su nuevo papel en SiRN, y el Atuendo 2, que se inspira en su aspecto original en Street Fighter IV. El atuendo 2 se puede adquirir con monedas de luchador o maximizando tu vínculo con ella en el modo World Tour.

Como se puede ver en el tráiler de juego publicado anteriormente en YouTube

, C. Viper se vale de potente combinación de dispositivos de alta tecnología en sus guantes y botas para aumentar sus ataques y movilidad, lo que la convierte en una combatiente feroz y compleja. Esta luchadora ejecuta fintas diabólicas, verticalidad esquiva y muchos combos encubiertos, por lo que incluso cuando te quedas sin recursos, nunca te quedas sin opciones. Una vez que hayas terminado de experimentar con ella en World Tour, traslada tus operaciones clandestinas al Centro de Batalla o lleva a C. Viper a las calles en Fighting Ground.

Las actualizaciones adicionales que llegarán junto con el lanzamiento de C. Viper incluyen:

§ Outfit 4 de Zangief: El Outfit 4 inspirado en mechas de Zangief llega hoy, completo con la canción original «Piledriver» creada por la banda de heavy metal Cavalera Conspiracy. La colaboración también incluye un equipo de avatar gratuito con el logotipo de la banda en el Battle Hub a partir de hoy. Puedes ver el tráiler de Zangief Outfit 4 y al video lírico de «Piledriver» aquí en el canal de YouTube de Street Fighter.

§ Colaboración de Banshee’s Last Cry: Celebra el 30 aniversario de la clásica novela visual con un crossover especial. Las festividades incluyen contenido gratuito como un nuevo episodio dentro del World Tour, un Centro de Batalla recién decorado hasta el 30 de octubre y artículos gratuitos para los jugadores que inicien sesión durante el período de la campaña.

§ Simulador de Li-Fen: El simulador V-Rival de Li-Fen en el Battle Hub llega con desafíos específicos a dominar para cada personaje. ¡Completa cada uno para aumentar tu habilidad y obtener divertidas recompensas! Dirígete al canal de YouTube de Street Fighter para ver un resumen de las recompensas y desafíos que se avecinan.

§ Segundo concurso de Arte de Street Fighter: Las 26 propuestas ganadoras del «Segundo Concurso de Arte de Street Fighter: New Challenger Edition» ya están disponibles. Además, todos los jugadores que participaron en la votación de ilustración más popular recibirán un título especial en el juego. ¡Personaliza tus animaciones de Nuevo Desafío con tus ilustraciones favoritas y muéstralas a tus oponentes!

§ Festival de la Canción de las Calles: ¿Quieres celebrar el otoño a lo grande? Echa un vistazo al festival Song of the Streets en World Tour para ver de qué se trata todo este alboroto. Entre los múltiples escenarios, el baile y una plétora de drones de altavoces itinerantes, hay muchas maneras de celebrar la temporada.

El Año 3 de Street Fighter 6 ha llegado a su punto medio, y los éxitos siguen llegando con el lanzamiento de Sagat y ahora C. Viper. ¡No te pierdas las próximas actualizaciones del Año 3 y los próximos lanzamientos de Alex e Ingrid en 2026!

Acerca de Street Fighter 6

Street Fighter 6, que ha vendido más de cinco millones de unidades desde su lanzamiento, ya está disponible y representa la próxima evolución de la serie Street Fighter con una combinación de innovaciones únicas en los juegos de lucha, repletas de contenido en tres modos de juego totalmente nuevos: Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. Los jugadores de todo el mundo ya pueden disfrutar de toda la acción de Street Fighter 6 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Además, Street Fighter 6 y Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition también están disponibles con nuevos modos exclusivos en Nintendo Switch 2.