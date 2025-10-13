Compartir Facebook

Novedades de videojuegos indies en PlayStation en octubre 2025

La época más terrorífica del año da comienzo con un panel indie a la altura. Entre los lanzamientos destacan juegos de terror que llegan justo a tiempo para la temporada, junto con otros estrenos que amplían la variedad del catálogo indie. Además, se han revelado nuevos anuncios de futuros proyectos que ya están generando expectación entre los fans del género, sin olvidarse de las propuestas en formato físico para los más coleccionistas.

Estas son algunas de las novedades indie que llegan a PS5 este mes:

Bye Sweet Carole – El inquietante cuento animado de Bye Sweet Carole llega este jueves 9 de octubre a PS5, invitando a los jugadores a adentrarse en un oscuro universo de fantasía y horror gótico. Inspirado por la animación clásica europea, el título combina plataformas, exploración y narrativa cinematográfica para revelar el misterio detrás de Carole Simmons y el siniestro mundo de Bunny Hall. Su apartado visual, que parece sacado de una película animada tradicional, promete ser uno de los estrenos más singulares del mes en la escena indie. Puedes ver más detalles en PlayStation Store y en formato físico en tiendas habituales.

Absolum – Los creadores de joyas retro modernas como Streets of Rage 4 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge regresan con Absolum, un título que promete acción intensa y un homenaje vibrante a los clásicos del género. Disponible en Edición Estándar y Especial desde el 17 de octubre, el juego combina combates dinámicos, arte pixelado de alta calidad y una banda sonora que destila pura energía arcade. Descubre más información en PlayStation Store

Bendy: Lone Wolf – El universo oscuro de Bendy vuelve con Lone Wolf, una nueva entrega que mezcla acción, sigilo y narrativa en un mundo de tinta y pesadilla. Disponible en formato físico a partir del 24 de octubre, el título amplía la mitología del estudio Joey Drew Studios con una atmósfera más madura y nuevos personajes que prometen profundizar en el lado más sombrío de la saga. También lo puedes encontrar en PlayStation Store.

Cocoon, uno de los juegos del mes de PlayStation Plus – esta joya indie forma parte del catálogo gratuito para suscriptores de PlayStation Plus este mes. En Cocoon, del diseñador que colaboró en Limbo e Inside, cada mundo existe dentro de una esfera portátil que puedes llevar a tu espalda y, gracias a la mecánica de “saltar entre mundos”, debes combinar, manipular y reorganizar estas esferas para resolver complejos acertijos. Puedes encontrarlo en PlayStation Store.

Chronoscript: The Endless End – Este prometedor título de acción y aventura en 2D, fue anunciado en el último State of Play. Combina una narrativa con mecánicas que giran en torno al tiempo y la escritura. Su tráiler muestra combates fluidos, escenarios detallados y una estética que mezcla lo retro y lo contemporáneo, apuntando a una experiencia inmersiva y poética. Aunque aún no tiene fecha confirmada, se espera su llegada próximamente a PS5.

Friends vs Friends – La divertida y frenética mezcla de shooter online y mecánicas de construcción de mazos ya está disponible en PS5 y ha captado la atención por su propuesta multijugador llena de acción táctica. En Friends vs Friends puedes disputar partidas rápidas 1v1 o 2v2, eligiendo entre personajes con habilidades pasivas únicas y combinando cartas de armas, trampas o maldiciones para diseñar tu estrategia. Desarrollado por el estudio español Brainwash Gang y publicado por Raw Fury, destaca por su ritmo rápido, su estética estilizada y su espíritu competitivo. Puedes verlo en PlayStation Store.