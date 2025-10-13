Compartir Facebook

¡Llega a Overwatch la Mascarada Embrujada en la Temporada 19!

La oscuridad desciende, los faroles parpadean, las máscaras se colocan… ¡Mascarada embrujada está a punto de comenzar! La temporada 19 promete ser una fiesta de estrategia espeluznante, caos maldito y transformaciones terroríficas. Desde los eventos festivos de Halloween, nuevos y clásicos, hasta las evoluciones de Estadio, los míticos mágicos, los disfraces… Todo desde el 14 de octubre al 3 de noviembre.

Mascarada Embrujada

Mascarada embrujada es el gran evento de disfraces de la temporada 19. Los equipos podrán ponerse las máscaras de otros héroes y cada una les otorgará mejoras que pueden cambiar las tornas del combate con nuevas combinaciones llenas de diversión.

Los jugadores tendrán la oportunidad de disfrazarse como cualquier héroe aliado activo y conseguirán habilidades especiales según la máscara que lleven en este espectáculo espectral. Pero hay truco: algunas máscaras otorgan beneficios únicos cuando se emparejan con ciertos héroes con los que comparten historia, inspirándose en momentos icónicos de Overwatch, como Reinhardt y Brigitte uniendo sus escudos. Las máscaras también nos permiten recordar las historias de los héroes y canalizar sus vínculos para lograr la victoria.

Y como no se puede tener un Halloween sin resucitar un poco de terror clásico, las puertas de Adlersbrunn volverán a chirriar en la pesadilla original… ¡La venganza de Junkenstein! Los jugadores podrán hacer equipo con sus amigos (o enfrentarse a la horda en solitario) y defender el castillo encantado de las olas de zombis ómnicos, monstruos cosidos a trozos y el ejército impío de jefes de Junkenstein.

Y si tienen lo que hay que tener para adentrarse más en la historia, La ira de la novia está esperando. Este capítulo cooperativo cinematográfico envía a Sojourn, Junker Queen, Kiriko y Ashe al corazón de Adlersbrunn para romper barricadas, deshacerse de zombis ómnicos explosivos y enfrentarse a jefes aterradores. El alma en pena de Moira grita desde las vigas. La gárgola de Winston desciende con un poder aplastante. Los castillos encantados se transforman en laberintos enrevesados y desafían a los jugadores a descubrir los secretos más oscuros del pueblo.

Temporada 19

Esta temporada, el terreno de juego contará con tres nuevos héroes: ¡Torbjörn, Hazard y Sojourn! Los jugadores podrán luchar bajo el resplandor espectral de un nuevo mapa de control en Santuario de Busan, donde las campanas del templo repican como advertencias en la niebla. Y para los que les gusta competir, la escalada se reinicia con nuevos rangos de temporada, con el codiciado aspecto de Cassidy All-Star esperando en la cima.

Además, la Armería se ha actualizado y los objetos y las configuraciones ahora tienen pestañas dedicadas, filtros y herramientas de búsqueda más rápidas. Estos filtros permitirán ordenar por tipo, rareza, estadísticas o coste en un santiamén porque cada segundo importa en esta arena embrujada. El panel de información avanzada también se integrará completamente en Estadio y los jugadores podrán ver exactamente cómo se modifican sus armas y habilidades con los objetos y poderes elegidos: queremos eliminar el misterio en las estadísticas, aunque no en el combate.

Además, ahora también se podrán ver los números de daño y sanación flotando en la pantalla en las partidas de Estadio y en la práctica de combate, pudiendo personalizar el tamaño, la transparencia y los datos.

Llegan los Artilugios

La temporada 19 presenta los artilugios, pequeños trucos y regalos siniestros que pueden convertir cualquier partida de Estadio en una historia de fantasmas. Sólo se podrá elegir un por partida y se podrán activar en cualquier momento.

El Núcleo colosal sirve para romper la primera línea y abrirse paso como un espectro imparable.

sirve para romper la primera línea y abrirse paso como un espectro imparable. El Amuleto del kitsune elimina todos los efectos negativos.

elimina todos los efectos negativos. Los Patines Propulsados permiten dejar atrás a los rivales y escapar de una posible muerte.

Truco o trato en el Pase de Batalla

¡Mascarada embrujada está a punto de comenzar y los pases de batalla se han convertido en una auténtica fiesta de disfraces caótica! En la sección prémium, el terror se centra en dos nuevas maravillas míticas mágicas: Lifeweaver druida divino, un guardián radiante renacido en bioluz y la arma de Kiriko guardiana del espíritu, un kunái que arde con fuego de zorro espectral y llamas ancestrales.

Pero los tratos no terminan aquí. También estarán disponibles los disfraces legendarios de Cassidy oni, Wuyang mermonstruo, Moira vampira, Sombra ninja y el terror pirata Reinhardt Wilhelm el Tuerto. Los aspectos épicos como Echo bosques malditos, Zenyatta osito maldito y Torbjörn vela maldita completan la lista de invitados espectrales, además de 80 prismas míticos, cajas de botín legendarias, gestos universales, monedas, créditos y mucho más.

El pack del pase de batalla definitivo dará acceso al pase prémium de temporada, 20 niveles, 2000 monedas de Overwatch, además de los aspectos legendarios de disfraces de Kiriko vampira y Ramattra R-7K conservador.

Además, esta nueva temporada traerá las siguientes novedades:

Míticos Mágicos: a partir de ahora se van a ofrecer dos aspectos míticos de héroe cada temporada, empezando con el lanzamiento de la temporada 19 con Lifeweaver druida divino y más tarde, a mitad de temporada, Junkrat cibercombustible . Además de la nueva arma mítica de Kiriko guardiana del espíritu al comienzo de la temporada. Además, a partir de la temporada 19, cada nivel ofrecerá un tipo de personalización diferente. En el nivel 1 se desbloqueará el diseño de aspecto mítico completo y, a partir de ahí, cada nivel añade nuevas formas de personalizar el aspecto con nuevos componentes, diferentes colores y efectos ambientales.

a partir de ahora se van a ofrecer dos aspectos míticos de héroe cada temporada, empezando con el lanzamiento de la temporada 19 con y más tarde, a mitad de temporada, . Además de la nueva arma mítica de Kiriko guardiana del espíritu al comienzo de la temporada. Además, a partir de la temporada 19, cada nivel ofrecerá un tipo de personalización diferente. En el nivel 1 se desbloqueará el diseño de aspecto mítico completo y, a partir de ahí, cada nivel añade nuevas formas de personalizar el aspecto con nuevos componentes, diferentes colores y efectos ambientales. Novedades en Tienda: las novedades de la tienda de esta temporada traerán los aspectos de Arcángel de Mercy, Freja, Genji, Baptiste, Pharah y Sigma del 14 al 27 de octubre. Del 28 de octubre al 10 de noviembre Kiriko, Ashe, Reaper, Widowmaker y Roadhog obtendrán sus aspectos de espíritus ancestrales.

Puedes conocer más detalles sobre la Temporada 19 de Overwatch y la Mascarada Embrujada en la página web oficial de Overwatch.