Ratings Reload Equipo 1 de FC 26

Hoy EA SPORTS FC ha presentado su nueva campaña de valoraciones en directo: Ratings Reload. Tras el anuncio de FC 26 Ratings Database de EA SPORTS FC 26 en septiembre, tanto jugadores como aficionados han dado su opinión sobre quién está “sobrevalorado” o “infravalorado”.

Ratings Reload recoge las peticiones más solicitadas, desde la media general (OVR) hasta los PlayStyles. Basada en el feedback de la comunidad y de los propios futbolistas, esta actualización combina los votos de “infravalorados” de las valoraciones base con los comentarios en las redes sociales de los clubes y de EA SPORTS FC.

Las sugerencias más populares han servido para crear dos nuevos equipos Ratings Reload en Football Ultimate Team™. Además, esta campaña incluirá eventos en directo y evoluciones temáticas que mejorarán las seis estadísticas principales de los jugadores.

Ratings Reload Equipo 1

Michael Olise

Lotte Wuben-Moy

Lucy Bronze

Jovana Damnjanović

Julián Alvarez

Pau Cubarsí

Tyler Morton

Florian Thauvin

Heung Min Son

Anders Dreyer

Eberechi Eze

Marc Cucurella

Hugo Ekitiké

Oscar Bobb

Cristian Romero

Scott McTominay

Salma Paralluelo

Mary Alice Vignola

Manaka Matsukubo

Trinity Rodman

Para más información sobre Ratings Reload visita aquí.

El Equipo 1 de Ratings Reload estará disponible en FC 26 a partir del 10 de octubre.

El Equipo 2 se dará a conocer el 17 de octubre.