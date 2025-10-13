Ratings Reload Equipo 1 de FC 26

Hoy EA SPORTS FC ha presentado su nueva campaña de valoraciones en directo: Ratings Reload. Tras el anuncio de FC 26 Ratings Database de EA SPORTS FC 26 en septiembre, tanto jugadores como aficionados han dado su opinión sobre quién está “sobrevalorado” o “infravalorado”.
Ratings Reload recoge las peticiones más solicitadas, desde la media general (OVR) hasta los PlayStyles. Basada en el feedback de la comunidad y de los propios futbolistas, esta actualización combina los votos de “infravalorados” de las valoraciones base con los comentarios en las redes sociales de los clubes y de EA SPORTS FC.
Las sugerencias más populares han servido para crear dos nuevos equipos Ratings Reload en Football Ultimate Team™. Además, esta campaña incluirá eventos en directo y evoluciones temáticas que mejorarán las seis estadísticas principales de los jugadores.
Ratings Reload Equipo 1
- Michael Olise
- Lotte Wuben-Moy
- Lucy Bronze
- Jovana Damnjanović
- Julián Alvarez
- Pau Cubarsí
- Tyler Morton
- Florian Thauvin
- Heung Min Son
- Anders Dreyer
- Eberechi Eze
- Marc Cucurella
- Hugo Ekitiké
- Oscar Bobb
- Cristian Romero
- Scott McTominay
- Salma Paralluelo
- Mary Alice Vignola
- Manaka Matsukubo
- Trinity Rodman
Para más información sobre Ratings Reload visita aquí.
El Equipo 1 de Ratings Reload estará disponible en FC 26 a partir del 10 de octubre.
El Equipo 2 se dará a conocer el 17 de octubre.
El Equipo 2 se dará a conocer el 17 de octubre.