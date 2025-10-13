Ratings Reload Equipo 1 de FC 26



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Ratings Reload Equipo 1 de FC 26

Hoy EA SPORTS FC ha presentado su nueva campaña de valoraciones en directo: Ratings Reload. Tras el anuncio de FC 26 Ratings Database de EA SPORTS FC 26 en septiembre, tanto jugadores como aficionados han dado su opinión sobre quién está “sobrevalorado” o “infravalorado”.

Ratings Reload recoge las peticiones más solicitadas, desde la media general (OVR) hasta los PlayStyles. Basada en el feedback de la comunidad y de los propios futbolistas, esta actualización combina los votos  de “infravalorados” de las valoraciones base con los comentarios en las redes sociales de los clubes y de EA SPORTS FC.

Las sugerencias más populares han servido para crear dos nuevos equipos Ratings Reload en Football Ultimate Team™. Además, esta campaña incluirá eventos en directo y evoluciones temáticas que mejorarán las seis estadísticas principales de los jugadores.

Ratings Reload Equipo 1

  • Michael Olise
  • Lotte Wuben-Moy
  • Lucy Bronze
  • Jovana Damnjanović
  • Julián Alvarez
  • Pau Cubarsí
  • Tyler Morton
  • Florian Thauvin
  • Heung Min Son
  • Anders Dreyer
  • Eberechi Eze
  • Marc Cucurella
  • Hugo Ekitiké
  • Oscar Bobb
  • Cristian Romero
  • Scott McTominay
  • Salma Paralluelo
  • Mary Alice Vignola
  • Manaka Matsukubo
  • Trinity Rodman

Para más información sobre Ratings Reload visita aquí.

El Equipo 1 de Ratings Reload estará disponible en FC 26 a partir del 10 de octubre.
El Equipo 2 se dará a conocer el 17 de octubre.

Para más información sobre EA SPORTS FC™ 26, visita easports.com/fc26

. Leer artículo completo en Frikipandi Ratings Reload Equipo 1 de FC 26.

Te interesa

Lanzado el videojuego Battlefield 6, la experiencia definitiva de la guerra total

Lanzado el videojuego Battlefield 6, la experiencia definitiva de la guerra total

Únete a la lucha y disfruta de emocionantes mapas, modos multijugador, un modo campaña alrededor …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.