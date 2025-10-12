Análisis: Little Nightmares III en PS5 Pro: un viaje escalofriante que sobresale en la nueva generación

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La saga de terror y plataformas Little Nightmares regresa con su tercera entrega, y esta vez con un giro: Little Nightmares III debuta en PlayStation 5 Pro (y demás plataformas) el 10 de octubre de 2025.

Bajo el desarrollo de Supermassive Games (en sustitución de Tarsier Studios), la nueva aventura presenta nuevas mecánicas, una fórmula cooperativa y un apartado técnico que brilla especialmente en la nueva generación.

La oscuridad vuelve a hacerse pequeña, y la infancia vuelve a dar miedo. Little Nightmares III, desarrollado esta vez por Supermassive Games (creadores de Until Dawn y The Quarry), llega para continuar la aclamada saga de terror y plataformas. Disponible desde octubre de 2025, la versión para PS5 Pro demuestra que los miedos más profundos pueden sentirse más vivos que nunca en la nueva generación de consolas.

Os dejamos el análisis en vídeo y el primer gameplay de 30 minutos

En este análisis exploramos con detalle cómo se comporta Little Nightmares III en PS5 Pro: su rendimiento, su valor jugable, su atmósfera y por qué, pese a ciertos puntos mejorables, sobresale como una experiencia recomendable para fanáticos del género. Puedes comprarlo en Amazon

Os dejamos su trailer

Rendimiento técnico en PS5 Pro: fluidez, gráficos y mejoras visuales

Al jugar Little Nightmares III en PS5 Pro, la versión se muestra como un port robusto que aprovecha la potencia de la consola:

Rendimiento y tasa de frames

En la mayoría del tiempo, el juego corre a 60 fps estables, incluso en las secciones más exigentes, con muy pocas caídas perceptibles. Esto dota a la jugabilidad de una fluidez que resulta esencial en un título que combina sigilo, plataformas finas y momentos de tensión abrupta. Resolución y calidad visual

En PS5 Pro, la versión se presenta escalada hasta 4K dinámico en muchas escenas, con una calidad gráfica notable: detalles de texturas, sombras avanzadas y efectos de iluminación volumétrica ayudan a envolver al jugador en la atmósfera angustiosa del mundo de The Spiral. Los escenarios como La Necropolis, La Fábrica de Caramelos o Carnevale lucen opresivos, sofisticados y ricos en matices visuales. Tiempos de carga y optimización

Gracias al SSD ultrarrápido de la consola, los tiempos de carga y transición entre escenas apenas se perciben, lo que mantiene el ritmo inmersivo del juego. Los saltos entre niveles y escenas cinemáticas son rápidos, reduciendo la interrupción de la experiencia. Audio envolvente y sonido ambiental

Uno de los puntos más destacados de Little Nightmares III también se manifiesta en PS5 Pro: el diseño sonoro destaca por su sutileza. Crujidos, susurros distantes, el zumbido mecánico y el eco en espacios cerrados forman un tapiz auditivo que complementa perfectamente la estética oscura. La mezcla binaural y efectos 3D potencian la inmersión en auriculares o sistemas de audio compatibles. Según análisis previos de impresiones, “la banda sonora y el audio subyacente sobresalen por su sutileza, reforzando la sensación de presencia en cada rincón” Pequeños fallos puntuales

No obstante, no todo es perfecto. En momentos de acción intensa o plataformas complicadas, se pueden notar ligeras imprecisiones en los saltos aunque yo soy algo malo jejeje.

En resumen, la versión de PS5 Pro de Little Nightmares III ofrece una experiencia técnica migrada con cuidado, que aprovecha las fortalezas de la máquina (gráficos, SSD, sonido) y con detalles menores que no comprometen la inmersión.

Jugabilidad, mecánicas y novedades de Little Nightmares III

Para entender por qué Little Nightmares III brilla, es importante conocer su estructura jugable, sus novedades y cómo se adaptan en esta entrega.

Cambio de estudio y espíritu continuista

Aunque el desarrollo pasó de Tarsier Studios a Supermassive Games, el equipo detrás de títulos como Until Dawn, la tercera entrega mantiene una fidelidad notable con la estética, mecánica y esencia de la saga original.

Según nuestro análisis “aunque es muy continuista, logra mantener la experiencia visual inquietante y el enfoque narrativo sin diálogos” . En otras palabras: no se arriesga radicalmente, pero retiene lo que define a la serie.

Co-op en línea: el gran paso de la franquicia

La innovación más reseñable es la introducción del cooperativo en línea, algo nunca visto en entregas previas. Ahora puedes jugar con un amigo (o dejar que la IA controle al otro personaje si juegas solo). En PS5 Pro, esta modalidad se ejecuta sin problemas de latencia perceptible, manteniendo la sincronía entre jugadores incluso en momentos de tensión o desplazamientos precisos.

Low y Alone : los dos protagonistas tienen habilidades complementarias. Low porta un arco, ideal para activar mecanismos lejanos o cortar cuerdas; Alone lleva una llave inglesa para romper barreras, manipular maquinaria o intervenir en elementos mecánicos. Su colaboración es esencial para resolver los puzles más ingeniosos.

El cooperativo aporta un nuevo nivel de diversión y tensión, obligando a los jugadores a coordinar acciones, vigilarse mutuamente y cubrir escenarios simultáneos. Y aunque no hay soporte para cooperativo local (pantalla dividida), la experiencia en línea funciona con fluidez.

Diseño de niveles, puzles y progresión

Los niveles se desplazan entre diferentes entornos del mundo The Spiral: zonas desérticas, fábricas deformes, carnavales retorcidos y espacios oníricos que fusionan lo bello con lo aterrador. En cada nivel hay acertijos, plataformas, momentos de sigilo y secciones de escapismo bajo presión. El uso de la paraguas con ala para planear y ciertos movimientos de elevación añaden variedad a la experiencia mirar nuestro gameplay que hemos llegado en 30 minutos a obtener ya los paraguas.

Los puzles tienden a utilizar las habilidades asimétricas de los personajes, obligando a pensar en colaboración: “¿Quién tira de esta palanca? ¿Quién impulsa el mecanismo? ¿Quién dispara el arco para alcanzar ese punto lejano?” Esa lógica dual estimula la cooperación y brinda satisfacción al resolverse en conjunto.

Narrativa, atmósfera y estética

Siguiendo la tradición de la saga, Little Nightmares III no emplea diálogos hablados: la narración es ambiental. La historia se revela mediante símbolos, recuerdos fragmentados y la progresión visual de los escenarios. El mundo retorcido de The Spiral encarna miedos infantiles y pesadillas deformadas.

Elementos como el nivel Carnevale ya han sido destacados por su creatividad visual: lo festivo se retuerce en algo inquietante, con marionetas que atrapan al jugador y estructuras móviles deformes.La experiencia estética es uno de los pilares de la franquicia, y esta entrega lo consagra con escenas escalofriantes y memorables.

Duración y rejugabilidad

La duración relativamente corta: se estima que la campaña principal se puede completar en unas 5 a 6 horas. Para muchos jugadores, eso es justo, aunque el enfoque no es el contenido masivo sino la calidad del viaje.

Sin embargo, el factor rejugabilidad se potencia gracias al cooperativo: explorar rutas alternativas, descubrir secretos ocultos y experimentar la narrativa desde distintos enfoques animan a volver al juego.

Lo mejor de jugar Little Nightmares III en PS5 Pro

Experiencia técnica sólida : 60 fps estables, 4K dinámico, tiempos de carga mínimos, y audio envolvente que refuerza la inmersión.

Cooperativo fluido : jugar con un amigo se convierte en una experiencia gratificante y envolvente; la coordinación transforma los puzles en momentos de complicidad.

Ambientes inquietantes y diseño artístico sobresaliente : escenarios monstruosos, iluminación dramática y detalles grotescos configuran una atmósfera única.

Vinculación directa entre mecánicas y narrativa : no es un juego de acción desenfrenada; cada herramienta, cada paso, cada silencio cuenta.

Sello emocional de la saga: aunque no arriesga en cuanto a estructura, respeta y amplía la identidad de Little Nightmares.

Los peros de jugar Little Nightmares III

La duración algo limitada puede quedarse corta para quienes buscan horas y horas de contenido y el enfoque continuista puede pecar de seguro, sin grandes innovaciones disruptivas. Pero para mi no lo veo como contra creo que es perfecto para los que no buscan un juego muy largo y es muy satisfactorio

No obstante, estos detalles sucumben frente a la experiencia general, que en PS5 Pro se presenta con todo su esplendor.

Conclusión el videojuego Little Nightmares III en PS5 Pro es una joya oscura imprescindible

Si eres amante de los videojuegos de terror, plataformas con profundidad artística o experiencias cooperativas con matices narrativos, Little Nightmares III en PS5 Pro es una propuesta que vale la pena. No solo porque se ve y se siente excelente en la consola, sino porque reafirma la identidad de la saga mientras introduce colaboraciones profundas entre personajes.

Pese a su duración breve y ciertos fallos menores de control, entrega una experiencia de calidad, intensa y memorable. Si buscas un juego que combine atmósfera perturbadora, puzles cooperativos y narrativa ambiental, este título se convierte en uno de los referentes del género para 2025.

En resumen Little Nightmares III no reinventará el género, pero hace lo que pretende con solvencia y estilo. Es, sin duda, un imprescindible para quienes valoran que el terror se sienta, se escuche y quede en la memoria. Puedes comprarlo en Amazon

Si tienes una PS5 Pro, esta versión es la definitiva: fluida, inmersiva y técnicamente brillante. Una aventura pequeña en duración, pero enorme en personalidad.

Valoración final: 9/10.

Little Nightmares III se consolida como uno de los mejores juegos de terror de 2025 y un imprescindible para quienes aman el arte de asustar con elegancia.