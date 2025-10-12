Lanzado el videojuego Battlefield 6, la experiencia definitiva de la guerra total

Compartir Facebook

Únete a la lucha y disfruta de emocionantes mapas, modos multijugador, un modo campaña alrededor del mundo y mucho más.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Battlefield Studios han lanzado Battlefield™ 6, la experiencia definitiva de la guerra total. Battlefield 6 lleva la lucha a un nivel sin precedentes, con nuevos modos multijugador, un emocionante modo campaña, el regreso de Portal con potentes herramientas de creación y un conjunto de mejoras que han dado forma a un extraordinario entorno donde cada combate, vehículo y estrategia conduce a la victoria. Battlefield 6 está disponible desde hoy en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

TRÁILER OFICIAL DE LANZAMIENTO DE BATTLEFIELD 6

Es el año 2027 y el mundo está al borde del caos. La otrora indestructible alianza de la OTAN se está desmoronando, sus fundamentos debilitados por la desconfianza y la incertidumbre. La inestabilidad financiera, las guerras proxy y las disputas políticas han dejado a algunos países a la deriva en un mar de agitación geopolítica. En medio de este caos, surge una fuerza formidable: Pax Armata, una enorme corporación militar privada que, sin miedo a cruzar límites, con mucho capital y la última tecnología, aprovechará la oportunidad ante el vacío de poder.

El juego presenta un multijugador más diverso que nunca, repleto de una increíble variedad de modos y contenido. El combate tiene lugar en mapas detalladísimos y repletos de destrucción, donde los jugadores podrán disfrutar de luchas tan épicas como las que se librarán en las magníficas montañas de Tayikistán en Pico de la liberación. También habrá espacio para intensos enfrentamientos en otros inesperados escenarios como el Puente de Manhattan o las peligrosas zonas de construcción en la periferia de El Cairo en Nueva Sobek. A estos increíbles espacios, se suman otros seis mapas con los que extender la destrucción masiva a escala global.

Vuelven también los modos multijugador favoritos de la comunidad en Battlefield 6, con los clásicos modos de la guerra total: Conquista, Avance y Asalto. Los combates se suceden en un entorno caótico y destructivo, donde hay que aprovechar cada arma, vehículo e incluso el entorno a tu favor. A estos modos se suma Escalada, una forma totalmente nueva de disfrutar de esta jugabilidad que define el género. Además de la guerra total, Battlefield 6 incluye una selección de modos inspirados en clásicos de los shooters e impregnados del ADN de la saga con los que los fans podrán llevar la destrucción definitoria del género y nuevos niveles de juego táctico a TCT: Equipo, TCT: Patrulla, Dominación y Toma la colina.

“Este es el momento que todos estábamos esperando: la nueva era de la experiencia definitiva de la guerra total ya está aquí y, en nombre de Battlefield Studios, no podemos estar más felices de que os unáis a la lucha”, ha declarado Byron Beede, director general de Battlefield. “Con Battlefield 6, nos propusimos llevar la serie a nuevas cotas con combates intensos impulsados por una jugabilidad de armas de primer nivel, una guerra épica que aporta un nuevo enfoque táctico a la impresionante destrucción característica de la serie y la increíble libertad de juego que ha hecho de Battlefield una serie icónica a lo largo de los años”.

La campaña tiene lugar a través de múltiples misiones llenas de adrenalina, en las que te pondrás en la piel de Dagger 13, una patrulla de Raiders de élite de la Marina de EE. UU. que se enfrentará a Pax Armata. Con escenarios llenos de adrenalina en rincones de todo el mundo desde Brooklyn hasta El Cairo, esta es la clásica campaña de gran éxito, con momentos asombrosos y acción explosiva, en una escala sin igual.

Battlefield 6 también se lanza con una iteración de Portal totalmente nueva y mejorada, donde se pueden volver a trazar las líneas de batalla al darle tu propio toque o incluso crear experiencias que lleven la serie al límite. Estas herramientas te permitirán personalizar tu experiencia en Battlefield e incluso crear experiencias inesperadas que lleven al límite lo que este juego puede llegar a ser.

“El lanzamiento de hoy es solo el primer día para Battlefield 6”, ha afirmado Vince Zampella, vicepresidente ejecutivo. “Battlefield 6 se lanza con más formas de jugar que cualquier otro Battlefield hasta la fecha, pero esto es solo la punta del iceberg. En unas semanas daremos el pistoletazo de salida a la temporada 1 como parte de nuestro compromiso de ofrecer entretenimiento sin pausa a nuestra comunidad”.

La primera temporada de contenido para Battlefield 6 se publicará inmediatamente después del lanzamiento. Cada temporada presenta fases diferenciadas; la temporada 1 arranca con Operaciones Rebeldes, que incluye un nuevo mapa llamado Blackwell Fields y un nuevo modo de 4 contra 4. El contenido de temporada se publicará de forma constante; las dos siguientes fases del contenido de la temporada 1 llegarán más adelante este año, con Resistencia en California el 18 de noviembre, que incluye un mapa situado en el sur de California llamado Eastwood, y Winter Offensive el 9 de diciembre, que incluye una actualización de temporada del mapa Empire State. Todas las características que impactan en la jugabilidad serán gratuitas o se podrán ganar, como parte de nuestro compromiso con el juego justo y el acceso para todas las personas.

Battlefield™ 6 se puede adquirir desde hoy en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 está disponible con la Standard Edition (69,99 €) y la Phantom Edition (99,99 €)*. La Phantom Edition incluye la descarga completa del juego Battlefield 6, así como el pack exclusivo «Patrulla Phantom», que incluye aspectos de soldado, dos paquetes de armas de alto rendimiento, un aspecto de vehículo y un aspecto de cuchillo de combate. La Phantom Edition también incluye una ficha de Battlefield Pro y un paquete de la temporada 1 con el pase de batalla, 25 saltos de nivel, artículos estéticos exclusivos, fichas de XP y mucho más.

Con la membresía de EA Play* puedes tomar el control antes de unirte al frente en Battlefield™ 6 usando el descuento del 10 % para miembros en la versión digital del juego completo y vivir la guerra total ya mismo. Además, puedes equipar a tu soldado antes del combate con el Paquete de despliegue de EA Play y conseguir recompensas recurrentes en el juego para que tu equipamiento luzca siempre impecable. EA Play y EA Play Pro son el hogar de todo lo relacionado con Battlefield, ofreciendo a sus miembros acceso ilimitado a Battlefield™ 2042, Battlefield 3™, Battlefield 4™ y mucho más. https://www.ea.com/ea-play . *SUJETO A CONDICIONES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES. CONSULTA LOS TÉRMINOS DE EA PLAY PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.