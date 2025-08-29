High On Life disponible para Nintendo Switch 2 

Compartir Facebook

HIGH ON LIFE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NINTENDO SWITCH 2

Squanch Games lleva su exitoso FPS a una nueva consola en su último hito

Solo cuatro meses después del debut de High On Life en la consola Nintendo Switch original, Squanch Games ha anunciado la expansión de la lista de referencia del título. A partir de hoy, los jugadores de las Américas con una Nintendo Switch 2 pueden embarcarse en un viaje sin precedentes al extraño y salvaje mundo de High On Life, el vibrante juego de disparos en primera persona que redefinió los juegos tal como los conocemos.

La experiencia de gran éxito ha acumulado una base de jugadores muy impresionante que abarca más de 20 millones (y contando) desde su debut en 2022. Con la incorporación del juego a Switch 2, el estudio independiente está ansioso por atraer a una audiencia aún más amplia en su misión de salvar a la humanidad de un cártel alienígena que quiere usarlos como drogas. Los usuarios rescatarán y se asociarán con carismáticas armas parlantes, derrotarán a Garmantuous y su pandilla, y salvarán el mundo.

MIRA EL TRÁILER DE HIGH ON LIFE TO NINTENDO SWITCH

High On Life para Nintendo Switch 2 se puede comprar AQUÍ. Para aquellos que ya poseen High On Life a través de la consola original, se puede obtener una actualización GRATUITA a Switch 2 en este enlace.

ACERCA DE HIGH ON LIFE

Recién salido de la escuela secundaria sin trabajo y sin ambición, realmente no tienes nada a tu favor hasta que un cártel alienígena que quiere drogarse con la humanidad invade la Tierra. Ahora, tú y un equipo de carismáticas armas parlantes deben responder a la llamada del héroe y convertirse en el cazarrecompensas intergaláctico más mortífero que el cosmos haya visto jamás.