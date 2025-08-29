Battlefield 6 exprimirá al máximo el poder del PC con la variedad de funciones más completa de la historia de la franquicia

Hoy, Electronic Arts y Battlefield Studios han revelado los detalles de la versión para PC de Battlefield 6, la experiencia definitiva de guerra. Con Battlefield 6, la saga busca ofrecer la experiencia para PC más avanzada de su historia, sumando la mayor variedad de funciones y opciones de personalización de toda su historia.

Puedes disfrutar del tráiler del juego en PC aquí

Estas son las funciones previstas para el lanzamiento de Battlefield 6 en PC:

Gráficos 4K + FPS sin límites Los FPS ilimitados ofrecerán una de las experiencias de shooters en primera persona más fluidas y de mayor rendimiento posibles.

Más de 600 opciones de personalización en PC Un menú completo de configuraciones gráficas y de rendimiento. Incluye: HDR HUD, escalado del HUD, iconos del HUD y retícula Ajustes de cámara Mandos, esquemas de control, dispositivos de entrada, háptica Modo de retransmisión y modo incógnito

Compatibilidad con monitores ultrapanorámicos Los jugadores podrán detectar como nunca antes todos los flancos enemigos con una vista completa del campo de batalla gracias a la compatibilidad con monitores ultrapanorámicos.

Sistema antitrampas Javelin Javelin es el sistema desarrollado desde cero por el equipo de ingenieros y analistas veteranos de la compañía, con el objetivo de estudiar los problemas de trampas en cada juego específico bajo el paraguas de EA, así como diseñar funciones únicas para resolver esos problemas. Javelin ya forma parte de otros títulos de Battlefield, incluidos Battlefield Labs, y se integrará en Battlefield 6 cuando se lance el juego.

Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2, y AMD FSR 4 Support

Estas funciones para PC estarán disponibles junto con el innovador modo Portal, un enorme mundo abierto donde los creadores y jugadores podrán llevar Battlefield al límite y tomar un control sin precedentes del entorno del juego moviendo, escalando y duplicando objetos

Para más información sobre el trabajo que ha realizado el equipo de desarrollo y todas las novedades de Battlefield en PC, consulta nuestro blog aquí .

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS/MÁXIMAS/ULTRAS/ULTRAS+ PARA PC

GRÁFICOS 4K + TASA DE FOTOGRAMAS ILIMITADA*

Los gráficos 4K con una tasa de fotogramas ilimitada crean una de las experiencias de shooter en primera persona más fluidas del mercado.

PROTEGIDO POR JAVELIN ANTI-CHEAT

Nuestro sistema antitrampas ofrece modificaciones únicas diseñadas para bloquear las trampas y hackeos específicos de los shooters en primera persona. Javelin ha sido elaborado desde cero por un equipo veterano de personas ingenieras y analistas centradas en estudiar los problemas que generan las trampas en cada juego en concreto bajo el paraguas de EA, además de diseñar funciones únicas para resolver dichos problemas.

Está diseñado exclusivamente para proteger contra las trampas dentro y fuera del nivel de kernel.

Para obtener información sobre el arranque seguro, puedes leer nuestro artículo de Ayuda de EA .

COMPATIBILIDAD CON VISTA ULTRAPANORÁMICA

Abarca todos los flancos enemigos con una vista completa del campo de batalla, ahora con compatibilidad con vista ultrapanorámica (21:9) y superultrapanorámica (32:9).

MÁS DE 600 OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Desde el HDR y el escalado del HUD hasta los ajustes de la cámara y el modo de retransmisión, Battlefield 6 incluye la mayor cantidad de opciones de personalización en la historia de la saga. Consulta nuestras preguntas más frecuentes para obtener más información.

SOPORTE DE CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE:

Compatible con una suite que incluye reescalado, generación de fotogramas, antialiasing y reducción de latencia (Intel XeSS y AMD FSR).

Con el lanzamiento de los requisitos de sistema oficiales para PC, Nvidia confirma que Battlefield 6 se lanzará con compatibilidad para DLSS 4 con generación de fotogramas múltiples, generación de fotogramas DLSS, superresolución DLSS, DLAA y NVIDIA Reflex. Con ayuda de estas tecnologías, todas las personas que usen GeForce RTX podrán acelerar y mejorar su experiencia, haciendo su experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

JUEGA EN STEAM DESDE EL PRIMER DÍA

Presentamos soporte nativo para la plataforma Steam para un acceso más fácil que nunca.

PORTAL

REDIBUJA LAS LÍNEAS DE LA BATALLA.

Battlefield Portal es una caja de herramientas donde creadores y jugadores podrán llevar Battlefield al límite. Controla tu entorno sin precedentes moviendo, escalando y duplicando objetos. Crea un modo de juego completamente único con escripts de NPC y una interfaz personalizable. Battlefield está esperando a que crees experiencias legendarias. Demuestra de qué eres capaz.

PIÉNSALO, CRÉALO, JUÉGALO:

Las experiencias únicas creadas se llaman «experiencias de la comunidad». Puedes recrear modos clásicos, como el modo horda, o crear experiencias innovadoras, como un shooter 2D con vista cenital.

PODEROSAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN:

Incluye edición espacial (modificación del mapa/geografía) y escripting de la IA para personalizar el comportamiento de combatientes de la IA. La herramienta de creación de Portal también ofrece soporte para secuencias de comandos de IU personalizadas para diseñar interfaces de usuario completamente a medida.

BATTLEFIELD A TU MANERA:

Mediante variadas opciones de modificación y configuración de reglas, puedes usar nuestra herramienta web de creación de Portal para disfrutar de Battlefield como quieras: en modo extremo, con equipamientos de armas limitadas… tú pones el límite.

PROGRESO TOTAL:

Los jugadores obtienen progresión completa de XP al jugar Experiencias de la comunidad verificadas en Portal. Estas Experiencias usan plantillas de modos existentes de Battlefield 6, como Conquista, Asalto y Avance, y permiten que el creador modifique una amplia gama de modificadores para hacer que la experiencia sea única.

FÁCIL DE ENCONTRAR:

Los jugadores tendrán una amplia gama de opciones para filtrar las experiencias que desean ver dentro del navegador de servidores y la biblioteca de experiencias del juego. Algunas experiencias seleccionadas se pueden destacar directamente en la pantalla de inicio, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrarlas y unirse.

Incluido con la compra del juego, los jugadores también tendrán la capacidad de hacer que sus servidores alojados sean permanentes, para que siempre aparezcan en el navegador para un fácil acceso.

APOYO POSLANZAMIENTO:

La creación e innovación no para en el momento del lanzamiento. Tras el lanzamiento, incluiremos modos, mapas, armas y otras funciones a lo largo del juego, ofreciendo cada vez más posibilidades de ampliar tu experiencia de Battlefield, ya sea creando o jugando.

Battlefield 6 estará disponible a partir del 10 de octubre en PlayStation® 5, Xbox Series X/S, y PC (Steam, EA App, Epic Games Store).