El DLC Ghost of Yōtei Legends llegará en 2026

Será gratuito una vez adquirido Ghost of Yōtei

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que Ghost of Yōtei tendrá un DLC gratuito en 2026: Ghost of Yōtei Legends. Al igual que en Ghost of Tsushima, será un modo multijugador cooperativo ambientado en un entorno fantástico y sobrenatural que contrasta con el mundo terrenal del juego.

Ghost of Yōtei Legends ofrecerá misiones de historia para dos jugadores y partidas de supervivencia para cuatro. Cada jugador escogerá una de las cuatro clases disponibles para derrotar a diversos enemigos entre los que encontrarán versiones demoníacas y colosales de los Seis de Yōtei.

Además, durante la Open Night Live de Gamescom emitida anoche, se mostró un breve tráiler del juego y el anuncio de este DLC. Puedes verlo en este enlace.

Ambientado 300 años después del éxito de crítica Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei es una experiencia independiente situada en el Japón rural del siglo XVII. La historia sigue a una mercenaria atormentada y solitaria llamada Atsu. Sedienta de venganza, recorre los bellos e inhóspitos paisajes del norte de Japón para dar caza a los que mataron a su familia muchos años atrás.

Ghost of Yōtei llega el próximo 2 de octubre en exclusiva para PS5 y ya se puede reservar en PlayStation Store, PlayStation Direct y tiendas habituales en varias ediciones.