Dune: Awakening alcanza más de 189.000 jugadores simultáneos

Durante el primer fin de semana tras su lanzamiento, Dune: Awakening batió tres veces su récord de jugadores simultáneos, superando los 189.000, una cifra muy por encima del anterior récord de 53.400 alcanzado por su título previo, Conan Exiles. Además, se ha convertido en el juego de Funcom con las ventas más rápidas de toda su historia. Desde el acceso anticipado, Dune: Awakening se ha mantenido entre los títulos más jugados en Steam. La respuesta entusiasta de jugadores, prensa y creadores de contenido ha inundado las redes, destacando aspectos clave del juego. Con una línea temporal alternativa cuidadosamente planteada, el respeto por el universo de Dune y una inspiración visual y sonora tomada de las películas de Denis Villeneuve y Legendary, la fidelidad a la franquicia es evidente. VGMAG lo calificó con un 8.5 y afirmó que: “es la mejor forma de experimentar Arrakis”. 4P lo calificó con un 9 y publicó: “No conozco ningún mundo de juego más Dune que el de Dune: Awakening. Para quienes llevaban años esperando explorar un Arrakis abierto y vivo, Dune: Awakening ha cumplido su promesa». No es solo su mundo auténtico e inmersivo lo que ha cautivado a la crítica. IGN calificó Dune: Awakening con un 8; Eurogamer le otorgó un 4 sobre 5 y elogió su “jugabilidad de supervivencia sobresaliente”; Screenrant afirmó que estaban “…tan absortos jugando que me salté comidas”; y DualShockers puntuó el juego con un 9, añadiendo: “Creo que Dune: Awakening será uno de esos juegos que, dentro de diez años, recordaremos diciendo: Este es uno de los mejores juegos de todos los tiempos”. Esto es solo el comienzo; el pase de temporada de Dune: Awakening incluye los cuatro primeros contenidos descargables (DLC), y el equipo ya trabaja activamente en futuras mejoras y grandes actualizaciones gratuitas para ampliar la historia y las funcionalidades del juego. Dune: Awakening ya está disponible en Steam.