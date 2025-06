Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Level Infinite y los estudios asociados de Tencent en todo el mundo revelaron múltiples anuncios en el Summer Game Fest

Tras una semana vibrante en el mundo del gaming, Level Infinite y los estudios asociados de Tencent en todo el mundo han revelado noticias, anuncios y tráileres de varios títulos muy esperados de su catálogo, incluyendo: Dune: Awakening de Funcom, Dying Light: The Beast de Techland, Exoborne de Sharkmob, Goddess of Victory: NIKKE de SHIFT UP y Warhammer 40,000: Darktide de Fatshark.

Para consultar todos los detalles y acceder a los recursos y materiales de cada título anunciado por Level Infinite y sus estudios colaboradores, haz clic en el siguiente enlace.

Dune: Awakening, el juego de supervivencia multijugador de mundo abierto a escala masiva, ya está disponible en Steam. Desarrollado por Funcom e inspirado en la obra maestra de ciencia ficción de Frank Herbert y en las galardonadas películas de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment, Dune: Awakening presenta una línea temporal alternativa donde Paul Atreides nunca nació. Descubre el mundo de Dune nunca antes en el tráiler de lanzamiento, presentado por primera vez en el Summer Game Fest de 2025. Funcom también ha publicado un nuevo tráiler recopilatorio que reúne los mejores momentos de los anteriores, celebrando así el lanzamiento oficial del 10 de junio.

Tráiler de lanzamiento:

Tráiler recopilatorio:

Dying Light: The Beast es la culminación de una década de experiencia de Techland en juegos de terror y supervivencia, llevando todo lo que los jugadores adoraron de la franquicia a un nuevo nivel. En directo desde el Summer Game Fest 2025 de Geoff Keighley, el equipo presentó el primer tráiler gameplay y anunció que el juego se lanzará el 22 de agosto de 2025 para PC, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. También se reveló una versión extendida del vídeo de gameplay. Los jugadores ya pueden reservar Dying Light: The Beast y obtener el Hero of Harran Bundle en el lanzamiento.

Tráiler gameplay: https://youtu.be/M0GCr2P9510

Tráiler gameplay extendido: https://youtu.be/2ZXdLBVg1Qk

Exoborne, el shooter táctico de extracción en mundo abierto ambientado arrasado por una catástrofe ambiental, ha completado con éxito su primer test a gran escala. Jugadores de todo el mundo pudieron experimentar el poder de los Exo-Rigs y las implacables fuerzas de la naturaleza, así como a participar en intensas batallas tácticas multijugador de alto riesgo en un mundo devastado por una catástrofe ambiental. El equipo de desarrollo de Sharkmob ha publicado un nuevo vídeo en el que habla sobre el futuro de Exoborne, compartiendo los aprendizajes extraídos del test y, lo más importante, en qué han estado trabajando y qué pueden esperar los jugadores en su regreso a Colton County.

Exoborne Dev Talks | Episode 3: The Path Forward: https://youtu.be/uCFbYVTExqM

Goddess of Victory: NIKKE, el popular shooter de ciencia ficción gratuito para PC y dispositivos móviles desarrollado por SHIFT UP y publicado por Level Infinite, ha lanzado hoy su esperada colaboración con Stellar Blade. Para celebrarlo, se ha publicado un vídeo especial titulado Creative Dialogue, en el que participan el director de Stellar Blade, Kim Hyung-Tae; el director de Goddess of Victory: NIKKE, Yoo Hyung-Suk; el director de la serie NieR, Yoko Taro; el productor de NieR, Yosuke Saito; y Shuhei Yoshida. Juntos comparten ideas sobre enfoques narrativos, fuentes de inspiración y diseño de personajes en entornos postapocalípticos. Además de la colaboración NIKKE x Stellar Blade, los jugadores también podrán disfrutar del regreso del crossover The Goddess of Victory: NIKKE x NieR:Automata, que estará disponible a partir del 3 de julio.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE | Producers’ Creative Dialogue:

https://youtu.be/EezDZURfSfk

Warhammer 40,000: Darktide recibirá su primer DLC de pago, Arbites Class, el 23 de junio en todas las plataformas. Esta nueva clase llegará acompañada de una actualización gratuita que mejora la experiencia de inicio y narrativa, además de introducir cambios en la selección de dificultad y progresión. El primer tráiler de gameplay se presentó durante el PC Gaming Show y ofrece un vistazo a la clase Arbites en acción. Fatshark también ha publicado hoy un vídeo extendido de gameplay.

Warhammer 40,000: Darktide – Arbites Gameplay:

https://youtu.be/Ay5Tdet0J2c

. Leer artículo completo en Frikipandi Level Infinite y los estudios asociados de Tencent en todo el mundo revelaron múltiples anuncios en el Summer Game Fest