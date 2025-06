Resident Evil Requiem y Onimusha: Way of the Sword se podrán jugar por primera vez en Gamescom 2025

Otros títulos de Capcom jugables en la feria se anunciarán próximamente

Capcom, desarrollador y editor líder mundial de videojuegos, ha confirmado su presencia en Gamescom 2025, donde el público podrá jugar en primicia mundial a Resident Evil Requiem y Onimusha: Way of the Sword. Los tráilers de ambos títulos se estrenaron en el reciente Summer Game Fest 2025.

El stand de Capcom en la feria contará con más de 85 puestos de juego dispuestos en más de 950 m2 para títulos como Resident Evil Requiem y Onimusha: Way of the Sword. Capcom también traerá otros títulos a la feria, que tendrá lugar del 20 al 24 de agosto de 2025. Más detalles sobre los títulos, el escenario y los programas en directo se anunciarán más cerca del evento. Para aquellos que no puedan asistir a la feria en persona, Capcom tendrá una variedad de contenido transmitido en vivo desde el stand.

Puedes ver los últimos tráilers de Resident Evil Requiem y Onimusha: Way of the Sword en YouTube

Acerca de Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem es el noveno título de la serie principal de Resident Evil. Vive una tensión de infarto, un miedo escalofriante y la euforia de derrotar a la muerte en un réquiem que te sacudirá hasta la médula. Los avances tecnológicos, combinados con el profundo conocimiento de los creadores, han dado forma a una historia que ofrece personajes complejos y una jugabilidad más inmersiva que nunca. 2026 marca el comienzo de una nueva era del survival horror.

Resident Evil Requiem se estrenará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam el 27 de febrero de 2026. Para más información vista el sitio web oficial de Resident Evil Requiem.

Acerca de Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword tiene lugar en Kioto durante los albores de la era Edo. En esta época de relativa paz en Japón, la miasma ha caído sobre la antigua ciudad. Convertida en un lugar amenazante y perturbador, Kioto ha sido infestada por el demoníaco Genma. En el tráiler debut de Onimusha: Way of the Sword, un samurái solitario armado con el Guantelete Oni libra feroces peleas de espadas a muerte contra estas criaturas demoníacas del inframundo.

Onimusha: Way of the Sword se estrenará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam en 2026. Para más información sobre el juego de acción para un jugador, visita el sitio web oficial de Onimusha: Way of the Sword

