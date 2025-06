¡Abraza la locura! Confirmado Call of Duty: Black Ops 7

El año es el 2035 y el mundo está al borde del caos, azotado por conflictos violentos y el arte de la guerra psicológica después de los sucesos ocurridos en Black Ops 2 y Black Ops 6. Usando tecnología punta, David Mason y su equipo deberán luchar contra un enemigo manipulador que esgrime el miedo como el arma definitiva.

Sucediendo 40 años después de los eventos de Black Ops 6 se trata de la primera vez que salen dos juegos de esta saga dos años consecutivos. Así, en Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch y Raven Software ofrecerán a los jugadores la experiencia Black Ops más alucinante que se ha visto nunca.

Matt Cox, Director General de Call of Duty, lo explica así “El universo de Black Ops es increíble. La creatividad y la imaginación que implica su historia, la riqueza y profundidad de los personajes y su increíble gameplay lleno de momentos para el recuerdo en todos sus modos de juego, es excepcional de verdad. Como equipo, nuestra visión desde el inicio fue la de crear para todos los jugadores una experiencia que abrace todo lo que hace única a la saga Black Ops. Vamos a traer la experiencia completa de Call of Duty a todos nuestros jugadores”.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento aquí.

Los jugadores podrán hacer equipo con tus amigos o jugar solos en una emocionante y novedosa campaña cooperativa. Además, podrán equiparse con armamento futurista para vivir una experiencia multijugador marca de la casa en nuevos mapas y adentrarse en el Éter Oscuro en un nuevo y retorcido capítulo de Zombis por rondas.

“Con este teaser oficial queremos dejar claro el tono de Black Ops 7 y la esperanza de que los jugadores abracen la locura que va a ser la historia del juego”, comenta Tyler Bahl. Director de Publicidad y Marketing en Activision. “Pero esto es sólo el principio. La presentación final de Black Ops 7 se hará a finales de verano, así que la comunidad tendrá que estar atenta a los avance, pistas y sorpresas por las que la serie de Black Ops es conocida. Cada revelación de un nuevo juego de Call Duty es emocionante y especial, así como lo van a ser todas las experiencias que quedan por venir”.

Call of Duty: Black Ops 7 saldrá para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC via Xbox PC, Battle.net y Steam. Además, estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el día 1.

Para más información, visita www.callofduty.com

