Kingdom Come: Deliverance II – prueba gratuita con PlayStation Plus Premium – Days Of Play

Warhorse Studios y Deep Silver anuncian que, a partir de hoy, los miembros de PlayStation Plus Premium podrán jugar las primeras cuatro horas de Kingdom Come: Deliverance II GRATIS.

Como parte de las ofertas de los Days Of Play de Sony, los miembros de PlayStation Plus Premium tendrán tiempo suficiente para familiarizarse con el viaje de Henry, probar el combate y explorar el mundo de la Bohemia de 1403. Los jugadores que decidan continuar la cruzada de Henry podrán comprar el juego completo sin perder ningún progreso, ya que las partidas guardadas se transferirán sin problemas, con un descuento por tiempo limitado en PlayStation del 28 de mayo al 4 de junio.

3 millones de jugadores no pueden estar equivocados. Elogiado por su historia inmersiva, combate mejorado y su hermoso mundo abierto, el título ha conseguido miles de críticas positivas de todo el mundo tanto de jugadores como de críticos, con una puntuación de Metacritic en los ochenta y calificada como «muy positiva» en Steam, con el 93% de todos los usuarios dándole una crítica positiva.

Kingdom Come: Deliverance II ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Desbloquea la experiencia completa con Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, que incluye el juego base, el kit de cazador galante y el pase de expansión (que contiene acceso a los tres DLC de historia de pago y al paquete de pases Shields of Season).

Más detalles en: https://kingdomcomerpg.com/

