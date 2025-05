Análisis del videojuego DOOM: The Dark Ages. La nueva era del Slayer

El 15 de mayo de 2025, id Software lanzó DOOM: The Dark Ages, una entrega que marca un antes y un después en la saga. Lejos de ser una simple continuación, este título se presenta como una reimaginación audaz que fusiona elementos medievales con la esencia clásica de DOOM. En este análisis, exploraremos las innovaciones jugables, la narrativa enriquecida, la ambientación única y la accesibilidad que hacen de esta entrega una de las más destacadas de la franquicia.

Doom: The Dark Ages dentro de la franquicia. A grandes rasgos, estamos ante una precuela ambientada en un pasado indeterminado, que narra eventos anteriores a los de Doom (2016). El Slayer es utilizado como arma viviente por los Maykr, una raza alienígena muy avanzada tecnológicamente que tiene bajo su protección a los Centinelas de Argent d’Nur. Cuando el Infierno llama a las puertas de este reino tecno-medieval, el Slayer es la única esperanza que esta civilización tiene para ser salvada.

Un combate más táctico y visceral

Una de las principales novedades de DOOM: The Dark Ages es su enfoque en un combate más pausado y táctico. Mientras que entregas anteriores apostaban por la velocidad y la acrobacia, esta entrega se decanta por un estilo más «stand and fight», donde la estrategia y la precisión son clave. El uso del parry, es decir, la capacidad de bloquear y contraatacar en el momento preciso, se convierte en una herramienta esencial para sobrevivir a las hordas demoníacas. Además, la introducción del Escudo Sierra, un artefacto versátil que permite bloquear, desviar y atacar con una sola entrada, añade una capa de profundidad al sistema de combate. Los jugadores también podrán empuñar nuevas armas cuerpo a cuerpo, como un guantelete, una maza de hierro y un mangual, que ofrecen diferentes estilos de lucha y ejecución.

Ambientación medieval con tintes tecnológicos

La elección de un entorno tecno-medieval no es casual. Según Hugo Martin, director de la saga, esta estética permite explorar un tono más oscuro y siniestro, utilizando elementos como cadenas, púas y dispositivos de tortura que evocan la Edad Media. Esta combinación de lo medieval con lo tecnológico crea una atmósfera única que distingue a DOOM: The Dark Ages de sus predecesores.

Una narrativa más profunda y cinematográfica

En respuesta a las peticiones de los fans, id Software ha decidido otorgar mayor protagonismo a la historia. El juego ofrece más escenas cinemáticas y un desarrollo de personajes más elaborado, proporcionando una visión más profunda de los orígenes del Doom Slayer. Marty Stratton, director de id Software, mencionó que muchos jugadores mostraron interés por la narrativa en entregas anteriores, lo que motivó este enfoque más cinematográfico Wikipedia

Innovaciones jugables: mechas y dragones

Una de las sorpresas de esta entrega es la posibilidad de pilotar vehículos como un dragón cibernético o un mecha gigante conocido como Atlan. Estas secciones ofrecen una jugabilidad diferente, con combates a gran escala contra demonios colosales, y añaden variedad a la experiencia general del juego.

Personalización de dificultad sin precedentes

Por primera vez en la saga, DOOM: The Dark Ages permite una personalización total de la dificultad. Los jugadores pueden ajustar parámetros como el daño recibido, la agresividad de los enemigos, la velocidad de los proyectiles y la cantidad de recursos disponibles. Esta flexibilidad garantiza que cada jugador pueda adaptar el juego a su estilo y nivel de habilidad, haciendo la experiencia más accesible y disfrutable .

Un enfoque en la campaña para un jugador

A diferencia de entregas anteriores que incluían modos multijugador, DOOM: The Dark Ages se centra exclusivamente en la campaña para un jugador. Esta decisión ha permitido a id Software dedicar todos sus recursos a crear una experiencia más rica y profunda, con niveles más grandes y una narrativa más elaborada. Aunque el juego no cuenta con modo multijugador, su enfoque en la campaña garantiza horas de entretenimiento de calidad

Rendimiento, gráficos, sonido y accesibilidad

Desarrollado en el nuevo motor idTech8 , DOOM: The Dark Ages se ejecuta de forma nativa en modo de trazado de rayos, lo que genera escenas más envolventes y espectaculares que cuentan con iluminación dinámica completa con iluminación global con trazado de rayos y reflejos con trazado de rayos

El juego ha sido optimizado para las plataformas actuales, ofreciendo un rendimiento sólido y gráficos impresionantes. Aunque algunas versiones, como la de PS5, no ofrecen 4K nativo, la calidad visual es notable. Además, la inclusión de doblaje al castellano y una potente banda sonora contribuyen a una inmersión total en el mundo de DOOM: The Dark Ages.

La banda sonora es brutal, por su parte, cumple con las expectativas. Pese al cambio de ambientación, las nuevas composiciones de Finishing Move —compositores también de Halo: The Master Chief Collection o Borderlands 3— son cañeras a más no poder. con ese toque de metal e industrial que tan bien le sienta a Doom. Este estudio de producción musical que colabora estrechamente con Microsoft ha tomado el relevo de Mick Gordon tras el desencuentro que tuvo con Bethesda/id Software, y aunque el trabajo de Gordon era antológico, el de Finishing Move no le va muy a la zaga. Juzgala tu mismo.

A nivel jugable, Doom: The Dark Ages es variado y divertido. El desarrollo de la aventura es bueno, y la trama cumple.

No hay multijugador de ningún tipo; es para un solo jugador. Eso sí, la Campaña, dividida en 22 niveles, es larga para los estándares del género: hemos tardado unas 15 horas en completarla al 100% en dificultad Hacedme daño, la “estándar”.

Doom: The Dark Ages no hay modos de dificultad al uso como en anteriores entregas, sino que podemos configurar libremente distintos elementos algo que me ha encantado como el daño infligido, la salud de los enemigos, la velocidad de juego o la agresividad de los enemigos. El resultado es positivo, ya que permite configurar nuestra experiencia de juego para hacerla a medida de cada jugador.

Conclusión

DOOM: The Dark Ages representa una evolución significativa para la saga. Con un combate más táctico, una narrativa enriquecida, innovaciones jugables y una personalización sin precedentes, esta entrega ofrece una experiencia fresca y emocionante tanto para veteranos como para nuevos jugadores. id Software ha logrado equilibrar la esencia clásica de DOOM con nuevas ideas, asegurando que DOOM: The Dark Ages se convierta en una de las entregas más memorables de la franquicia. En líneas generales hablamos de un título sobresaliente de una calidad equivalente a la de Doom Eternal. Para los seguidores de las macabras aventuras del Slayer, este viaje repleto de excesos es una nueva parada obligatoria. U. Gran salto tecnológico de la anterior entrega para PC y consolas de nueva generación.

