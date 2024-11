Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La última actualización inspirada en Need for Speed: Most Wanted añade un modo multijugador de alto riesgo y la primera moto jugable de la historia de la franquicia

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Criterion Games revelan Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown, la última de una serie de actualizaciones de servicio en vivo que amplía la experiencia definitiva de Need for Speed. Vol. 9, que se lanzará el 26 de noviembre en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, introduce su modo de juego más arriesgado con un multijugador PvPvE basado en la extracción inspirado en Need for Speed Most Wanted. Por primera vez en Need for Speed, los corredores podrán pilotar una moto, la BMW S 1000 RR 2019, en la nueva experiencia Lockdown.

Os dejamos el trailer

Lockdown ofrece un nuevo giro a la acción de las carreras callejeras de Unbound, donde se forman equipos de hasta tres jugadores para competir contra equipos rivales. Los corredores deben completar los contratos, entrar en las zonas de bloqueo, atravesar la traicionera zona de bloqueo y conseguir el camión de extracción. El éxito recompensa a los jugadores con algunos de los vehículos más difíciles de conseguir en el juego, incluido el BMW M3 GTR ’05 personalizado, propiedad del infame personaje de Most Wanted, Razor, y otros 14 coches icónicos inspirados en la lista negra de Most Wanted.

«Esperamos que Vol. 9 despierte el entusiasmo entre nuestros jugadores al mezclar la nostalgia y las vibraciones icónicas de Most Wanted con nuevas experiencias y una jugabilidad innovadora», dijo John Stanley, Director Creativo Senior de Criterion Games. «Mientras celebramos el increíble hito del 30 aniversario de la franquicia, este volumen representa el punto culminante de nuestro viaje de servicio en vivo anclado en la mejora continua para ofrecer la experiencia definitiva y completa de Need for Speed.»

Vol. 9 incluye una gran cantidad de nuevos contenidos PVP y 14 nuevas listas de juego con más de 60 rutas y configuraciones de eventos. Las listas de juego cubren una gran variedad de temas, incluyendo los primeros eventos exclusivos para motos de Need for Speed, desafíos especiales para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, carreras inspiradas en Most Wanted, nuevos desafíos Drift Pro y mucho más. Este nuevo volumen también incluye un nuevo Speed Pass, y una pista Premium opcional que ofrece 75 niveles de contenido desbloqueable, incluyendo los nuevos SUBARU Impreza WRX STI ’99 y Honda Integra Type R ’98** totalmente personalizables. Más información aquí.

Estas Navidades, los jugadores podrán adquirir Need for Speed Unbound y Need for Speed Unbound Ultimate Collection con descuentos de hasta el 80% sobre el precio de venta estándar en Epic, Steam, Origin Playstation y Xbox***. Ya disponible, Need for Speed Unbound Ultimate Collection incluye Need For Speed Unbound Standard Edition, acceso instantáneo a todo el contenido premium posterior al lanzamiento y el Vol. 9 Premium Speed Pass, que incluye nueve coches totalmente personalizables, más de 45 customs y cientos de cosméticos adicionales. Los jugadores que posean la Edición Estándar pueden adquirir la Mejora de la Colección Definitiva, que otorga acceso instantáneo a todos los contenidos premium posteriores al lanzamiento, y el Pase de Velocidad Premium Vol. 9.

Para obtener más información sobre el juego y las novedades de Vol. 9, visita el sitio web de Need for Speed

. Leer artículo completo en Frikipandi Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown