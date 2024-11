Compartir Facebook

JUEGA GRATIS A EA SPORTS F1® 24 TODO EL FIN DE SEMANA Y CELEBRA LAS LEYENDAS DE LA FÓRMULA 1

Vive el legado de un campeón con una nueva librea inspirada en Max Verstappen disponible para todos los jugadores

Aquí puedes ver cómo se creó la Champions Livery

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) invita a todo el mundo a unirse a la parrilla como parte del fin de semana ‘Free To Play’ de EA SPORTS F1 24. Entre el 21 y el 25 de noviembre, los jugadores podrán vivir la emoción de las rondas finales de la temporada 2024 de F1 y competir gratis en el juego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Para celebrarlo, F1 24 regalará a todos los jugadores una decoración exclusiva inspirada en el tricampeón del mundo Max Verstappen y diseñada por el legendario artista de Los Ángeles Lefty Out There.

Los aficionados de todo el mundo pueden ser uno de los 20 con el juego disponible como prueba gratuita en PlayStation®4 y PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam). Aquellos que compitan en el juego durante el fin de semana podrán empezar a correr con el Doble Podium Pass XP, desbloqueando rápidamente nuevos contenidos y recompensas. Los nuevos jugadores también pueden comprar el juego con un 60% de descuento sobre el precio de venta estándar*** en las tiendas de la plataforma durante estas fechas, con todo el progreso y el contenido del juego guardado desde la prueba.

«Con el Campeonato de Constructores y el de Pilotos de 2024 aún en juego, este es el final de temporada más emocionante que hemos visto en mucho tiempo. Queremos que todo el mundo se ponga a los mandos del coche y experimente la emoción de ser un piloto de F1 durante este fin de semana free-to-play», dijo Lee Mather, director creativo sénior de EA SPORTS F1 24.

Para celebrar las tres últimas carreras de la temporada, Lefty Out There, un artista visual reconocido por su estilo atrevido e intrincado, se puso al día con Max Verstappen y creó la librea Champions, un diseño inspirado en las victorias de Max en el campeonato, su mentalidad y su estilo personal para F1 24. Todos los jugadores pueden canjear la decoración por tiempo limitado a través del correo del juego hasta el 6 de enero.

Los nuevos jugadores pueden aprovechar al máximo la última temporada de contenidos en directo y conseguir recompensas exclusivas a través de pequeños desafíos en «F1® World», el centro del juego que conecta a los pilotos con más formas de participar en el deporte. En la cuarta temporada, los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades contra Oscar Piastri, de McLaren, en un desafío profesional para ganar la librea cromada recientemente presentada. Para maximizar sus posibilidades de ganar la decoración McLaren favorita de los fans, los jugadores pueden consultar el desglose de Oscar del FORMULA 1 PIRELLI UNITED STATES GRAND PRIX 2024 aquí.

Una nueva Challenge Career también reflejará la extraordinaria carrera del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton con Mercedes, invitando a los fans a revivir sus momentos más memorables en la pista mientras desbloquean recompensas temáticas. Para más información sobre la cuarta temporada, haz clic aquí.

EA SPORTS™ F1® 24 está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam. Para estar al día de las últimas noticias e información sobre el juego EA SPORTS F1®, visita el sitio web del juego de Fórmula 1.

