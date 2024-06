Borderlands 3, EA SPORTS™ NHL 24 y Among Us son los juegos del mes de julio para los usuarios de PlayStation Plus

Borderlands 3, EA SPORTS™ NHL 24 y Among Us son los juegos del mes de julio para los usuarios de PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation™Store desde el 2/7 hasta el 5/8.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

Borderlands 3 para PS4® / PS5®: Es la tercera entrega de la saga shooter en primera persona con elementos de rol, Borderlands. En el confín de la galaxia se halla un grupo de planetas explotados sin compasión por corporaciones militarizadas donde los saqueos y la violencia son el pan de cada día. En las tierras fronterizas ha surgido una secta de fanáticos conocida como los Hijos de la Cámara y se están extendiendo como una plaga espacial, a la que el jugador deberá hacer frente con los aliados y el arsenal para acabar con ellos. El jugador podrá jugar con quien quiera y cuando quiera, online o cooperativo con pantalla dividida sea cual sea su nivel o progreso en la misión, utilizar a uno de los cuatro nuevos buscacámaras personalizables, personalizarlo con un montón de opciones disponibles y usar sus árboles de habilidades individuales para adaptarlas a su estilo de juego preferido.

para PS4® / PS5®: En esta entrega de EA SPORTS™ NHL, el jugador podrá vivir la intensidad del hockey con acción auténtica sobre la pista de hielo con numerosas funciones de juego novedosas y modos mejorados. El jugador sentirá la emoción y la fatiga de un juego de mucha presión con el motor de desgaste, la presión continua en la zona de ataque conducirá a nuevos efectos que cambian el juego; cambiar el ritmo del partido con el contacto basado en la física mientras rompe los cristales y envía a jugadores al banquillo a empujones; controlar a los jugadores como nunca antes gracias al nuevo sistema de pases de visión y las filigranas con control total. Among Us para PS4® / PS5®: Es un título de género party y multijugador online para 4 a 15 jugadores, donde los jugadores tendrán que ir completando diferentes tareas para mantener la nave espacial unida y regresar a la civilización, pero con mucha cautela, ya que uno o más jugadores al azar entre la tripulación son impostores decididos a sabotear la nave y matar a todos. A los humanos restantes les corresponderá terminar sus tareas e identificar a los impostores para expulsarlos al abismo. Pero con cuidado, los impostores utilizarán todos los trucos posibles para convencer a todos de que son tripulantes y no todo lo que se escuche será verdad.

Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium)

PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation™Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Fall Guys, Fortnite, Rocket League® o Call of Duty®: Warzone™ entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos:

Fortnite – Pack de Ruedas ígneas

Brawlhalla – Bonus Pack 12

Call of Duty®: Warzone™ Paquete de Combate 4 (Niebla)

Rocket League® – Pack de PlayStation®Plus

Fall Guys: Pack de iconos

Apex Legends™: pack de juego PlayStation®Plus

Sony Pictures Core x PlayStation®Plus

Los usuarios que adquieran una suscripción de 12 meses a PlayStation®Plus en las modalidades Essential, Extra o Premium antes del 10 de julio, recibirán créditos para comprar películas en Sony Pictures Core. Para utilizar los créditos de películas, el usuario deberá abrir la aplicación Sony Pictures Core, iniciar sesión e ir a Mi Biblioteca para recibir los créditos. Más información en este link.

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play y ayuda de juego*. *Característica exclusiva de PS5®. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 o God of War Ragnarök entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

Más información en el Blog PlayStation®.

