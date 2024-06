Todos los servicios de Universal Analytics dejarán de funcionar a partir del 1 de julio del 2024

Compartir Facebook

Google Analytics 4 reemplazará por completo a Universal Analytics a partir del 1 de julio de 2024

En un anuncio esperado por la comunidad de marketing digital y analítica, Google ha confirmado que el 1 de julio de 2024, las propiedades de Google Analytics 4 (GA4) sustituirán por completo a las propiedades de Universal Analytics (UA). Este cambio marca un hito significativo en la evolución de las herramientas analíticas de Google, ofreciendo nuevas funcionalidades y un enfoque renovado hacia la medición y el análisis de datos.

A partir de esa fecha, Google desactivará todos los servicios de Universal Analytics y sus APIs, impidiendo el acceso a estas propiedades tanto desde el frontend de Google Analytics como a través de las APIs. Este movimiento subraya la importancia de que los usuarios migren sus propiedades a GA4 lo antes posible.

Exportación de datos: una necesidad urgente

Para aquellos que aún no han realizado la transición, Google ha proporcionado una guía de migración detallada. Además, ha instado a los usuarios a descargar o exportar sus datos de UA antes de la fecha límite. Cualquier dato que no se exporte será eliminado permanentemente y no podrá recuperarse. Este proceso puede realizarse siguiendo los métodos indicados en el Centro de Ayuda de Google Analytics.

Para los usuarios de Universal Analytics 360, es crucial iniciar la exportación del historial de datos a BigQuery de inmediato, ya que las solicitudes para esta integración solo se aceptarán hasta el 30 de junio de 2024. Los datos que ya se hayan exportado permanecerán disponibles en BigQuery.

Impacto en las integraciones de productos

El cambio a GA4 también afectará diversas integraciones de productos que actualmente dependen de UA. Entre los impactos más destacados se encuentran:

Medición de conversiones: Los objetivos y transacciones de comercio electrónico configurados en UA dejarán de funcionar, lo que podría afectar negativamente el rendimiento de las campañas publicitarias que utilizan Smart Bidding para optimizar conversiones.

Los objetivos y transacciones de comercio electrónico configurados en UA dejarán de funcionar, lo que podría afectar negativamente el rendimiento de las campañas publicitarias que utilizan Smart Bidding para optimizar conversiones. Listas de remarketing: Las listas de remarketing basadas en UA se cerrarán, impactando el rendimiento y la activación de medios en campañas publicitarias.

Las listas de remarketing basadas en UA se cerrarán, impactando el rendimiento y la activación de medios en campañas publicitarias. APIs: Las solicitudes a las APIs relacionadas con propiedades de UA no se ejecutarán, lo que incluye las solicitudes de eliminación de datos a través de la API User Deletion. Herramientas dependientes de estas APIs, como Looker Studio, dejarán de mostrar datos de UA.

Las solicitudes a las APIs relacionadas con propiedades de UA no se ejecutarán, lo que incluye las solicitudes de eliminación de datos a través de la API User Deletion. Herramientas dependientes de estas APIs, como Looker Studio, dejarán de mostrar datos de UA. Atribución: Los proyectos de la versión beta de Atribución en Google Analytics serán eliminados, afectando cualquier configuración o análisis basado en estas propiedades.

Una nueva era con Google Analytics 4

Google Analytics 4 ofrece a los usuarios una plataforma más robusta y adaptable, diseñada para enfrentar los desafíos modernos de la analítica digital. Con un enfoque en la privacidad del usuario, capacidades mejoradas de machine learning y una integración más profunda con el ecosistema de Google, GA4 promete ser una herramienta esencial para cualquier empresa que busque comprender mejor a su audiencia y optimizar su presencia en línea.

Para garantizar una transición fluida, Google recomienda a todos los usuarios seguir la guía de migración disponible en su Centro de Ayuda y comenzar a utilizar GA4 lo antes posible. Este cambio no solo es una actualización técnica, sino una oportunidad para renovar y mejorar las estrategias de análisis de datos.

El reemplazo de Universal Analytics por Google Analytics 4 representa un avance significativo en la analítica web. Las empresas deben actuar rápidamente para asegurar la migración de sus datos y configuraciones a GA4, evitando así la pérdida de información crítica y aprovechando las nuevas capacidades que esta plataforma ofrece. La transición a GA4 es una oportunidad para adoptar una herramienta más avanzada y prepararse mejor para el futuro de la analítica digital.

Esto es lo que dice el comunicado de Google.

