Pásalo de miedo con Luigi’s Mansion 2 HD, que llega a Nintendo Switch este jueves

Viaja hasta el siniestro Valle Sombrío y explora mansiones encantadas repletas de fantasmagóricos malhechores y puzles paranormales

Únete a Luigi, el héroe cobardica armado con su fiel Succionaentes 5000 en la espeluznante misión de Luigi’s Mansion 2 HD, que se lanza para Nintendo Switch el jueves 27 de junio.

Una densa y horripilante niebla ha descendido sobre el Valle Sombrío y la Luna Oscura, que antes brillaba en lo alto del cielo y mantenía a los fantasmagóricos lugareños bajo control, se ha hecho pedazos misteriosamente. Tras ser testigo del extraño fenómeno, el profesor Fesor, una auténtica eminencia en la investigación de espectros, llama a Luigi para que evite que los fantasmas pongan el valle patas arriba. ¿Logrará nuestro cobardica héroe armarse de valor, reunir los fragmentos de la Luna Oscura y restaurar el orden? Echa un vistazo al vídeo ¡Terror al detalle en Luigi’s Mansion 2 HD! 😱 (Nintendo Switch) para ver qué terribles y temibles sorpresas te aguardarán en el Valle Sombrío.

Para recuperar los fragmentos de la Luna Oscura, tendrás que explorar mansiones encantadas infestadas de pavorosos fantasmas de distintos tamaños, formas y colores. Ten mucho cuidado con las ondas de choque que producen los agresivos Atrontones, de color rojo; esquiva los muebles que arrojan los sibilinos Furtifinos, de color azul; y procura no resbalarte en los viscosos charcos que dejan a su paso los Babajosos, de color amarillo. Por supuesto, los Boos también andan enredando por ahí, y hasta los cazadores de espectros más curtidos se las verán y desearán para echarles la mano encima… ¡eso si primero logran dar con ellos, claro está! Estos fantasmas habitan en cinco mansiones misteriosas, a cada cual más extraña.

Enfréntate a los fantasmas con nuevos dispositivos muy apañados, obra del mismísimo profesor Fesor, entre los que más destaca la Succionaentes 5000. Usa la estrobombilla para aturdir a los espectros, y luego enciende esta aspiradora modificada para atrapar a uno o más fantasmas a la vez. ¡Pero no te confíes, porque no se rendirán tan fácilmente! ¡Colorea el entorno con el desoscurizador! Equípalo en la Succionaentes 5000 para revelar espectros ocultos, objetos invisibles y mucho más gracias a su luz multicolor.<

Hasta cuatro entusiastas de lo sobrenatural pueden aunar fuerzas, ya sea en el modo local inalámbrico o en línea, para recorrer la Torre de los Desafíos, un edificio encantado lleno de espectros y desafíos no disponibles en la aventura principal. Recluta a tus amistades ¡y asciende por los pisos de esta terrorífica torre!

Luigi’s Mansion 2 HD se lanza para Nintendo Switch el jueves 27 de junio. Únete a Luigi en la espeluznante misión de encontrar los fragmentos de la Luna Oscura y restaurar el orden en el Valle Sombrío. Prepárate par explorar una variedad de mansiones encantadas repletas de fantasmas a los que hacer frente con nuevos dispositivos como la Succionaentes 5000. Hasta cuatro amigos pueden afrontar la Torre de los Desafíos, un edificio encantado lleno de espectros y desafíos no disponibles en la aventura principal de Luigi.

