The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Metroid Prime 4: Beyond para Nintendo Switch en el Nintendo Direct de junio del 2024

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Se han anunciado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Metroid Prime 4: Beyond para Nintendo Switch en el Nintendo Direct más reciente. También se han mostrado Mario & Luigi: Conexión fraternal, DRAGON QUEST III HD-2D Remake, LEGO HORIZON ADVENTURES y Super Mario Party Jamboree.La nueva presentación Nintendo Direct ha incluido una amplia variedad de juegos que llegarán a Nintendo Switch en 2024 y más adelante. Entre otros aspectos destacados, se han mostrado las primeras imágenes de Metroid Prime 4: Beyond y se ha anunciado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom; también se ha revelado nueva información sobre juegos de socios desarrolladores y distribuidores de Nintendo.

El tráiler de Metroid Prime 4: Beyond ha mostrado el juego en acción y ha ofrecido un pequeño adelanto de la nueva misión de Samus Aran, que llegará a Nintendo Switch en 2025.

Por otro lado, el recientemente anunciado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, en el que los jugadores encarnarán a Zelda, la noble princesa de Hyrule, desembarcará en Nintendo Switch el 26 de septiembre de 2024. Además, también se pondrá a la venta el día del lanzamiento del juego una consola Nintendo Switch Lite inspirada en la serie The Legend of Zelda.

Nintendo también ha mostrado en la presentación títulos como Mario & Luigi: Conexión fraternal, una nueva y marítima entrega de la serie de juegos de rol protagonizada por Mario y su hermano Luigi, que estará disponible a partir del 7 de noviembre; y Super Mario Party Jamboree, en el que los jugadores serán invitados a unirse a Mario y sus amigos para disfrutar del mayor Mario Party hasta la fecha en unas enormes instalaciones insulares, disponible el 17 de octubre de 2024. Además, se ha anunciado el regreso de Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns HD, que cuenta con gráficos en alta definición y los niveles adicionales de la versión de Nintendo 3DS, y que estará disponible a partir del 16 de enero de 2025.

Asimismo, se ha puesto el foco sobre numerosos juegos de los socios desarrolladores y distribuidores de Nintendo, entre ellos, DRAGON QUEST III HD-2D Remake, una épica y fantástica aventura que amplía y mejora el clásico juego de rol original, que estará disponible el 14 de noviembre de 2024; LEGO® HORIZON ADVENTURES, una aventura repleta de acción protagonizada por la cazadora de máquinas Aloy y sus amigos, que se desarrolla en el mundo de Horizon, fielmente recreado con bloques de LEGO, y que estará disponible en invierno de 2024; y MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, que llegará este año para caldear el ambiente con una remesa de siete juegos clásicos para recreativas que ofrecen combates de proporciones superheroicas.

Se puede ver el Nintendo Direct al completo en el canal de YouTube de Nintendo España..

A continuación, ofrecemos más detalles sobre los juegos de la presentación:

Metroid Prime 4: Beyond: Samus Aran, la mejor cazarrecompensas de toda la galaxia, emprenderá una nueva misión. Metroid Prime 4: Beyond, una nueva entrega de la serie Metroid Prime, llegará a Nintendo Switch en 2025. Metroid Prime 4: Beyond es un título esperado de la popular serie de videojuegos Metroid, desarrollada por Nintendo. Esta franquicia ha sido muy influyente en el género de la aventura y la acción, con una fuerte base de fanáticos desde su inicio en 1986. La serie Metroid Prime es un subgénero dentro de la franquicia Metroid, caracterizado por su perspectiva en primera persona y su enfoque en la exploración y resolución de acertijos. El primer juego, Metroid Prime, fue lanzado en 2002 para la Nintendo GameCube y recibió aclamación crítica por su atmósfera inmersiva, diseño de niveles y jugabilidad innovadora. Metroid Prime 4 fue anunciado por primera vez en el E3 2017 con un breve teaser, pero sin muchos detalles. El desarrollo inicial del juego enfrentó algunos problemas, lo que llevó a Nintendo a reiniciar el proyecto en 2019, encargando a Retro Studios (desarrolladores de los primeros tres juegos de Metroid Prime) la tarea de llevar el título a buen puerto. Se espera que Metroid Prime 4: Beyond aproveche al máximo las capacidades de la consola Nintendo Switch (o cualquier hardware futuro de Nintendo), ofreciendo gráficos de alta calidad y una experiencia inmersiva.La serie Metroid Prime se distingue por su mezcla de exploración en 3D, combate en primera persona y resolución de acertijos. Los jugadores pueden esperar un retorno de estas mecánicas, con posibles innovaciones que aprovechen la tecnología moderna.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: Zelda deberá recurrir a su sabiduría para salvar el reino de Hyrule en una historia totalmente inédita de la serie The Legend of Zelda. Los habitantes de Hyrule se están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y, entre los desaparecidos, se encuentra cierto conocido espadachín. Los jugadores formarán equipo con la misteriosa hada Tri y usarán el poder del cetro de Tri para crear «réplicas», es decir, duplicados de las cosas que encuentren por el entorno. Luego podrán recrear dichas réplicas para resolver acertijos y derrotar enemigos. Podrán usar réplicas de bloques acuosos para alcanzar lugares altos, construir puentes con camas viejas, arrojar piedras a los enemigos e incluso combinar las réplicas de forma creativa para dar con soluciones ingeniosas. Y ahí no queda la cosa: ¡hasta es posible crear réplicas de los monstruos para que echen una mano en los combates! Zelda emprenderá un gran viaje para salvar Hyrule cuando The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegue a Nintendo Switch el 26 de septiembre.

Por otro lado, una consola Nintendo Switch Lite (edición Hyrule) de color dorado, decorada con el emblema hyliano e inspirada en la serie The Legend of Zelda, se pondrá también a la venta el 26 de septiembre. Además, en Europa, gracias a la suscripción individual de 12 meses a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión que viene incluida, los jugadores podrán acceder a una selección de títulos clásicos de The Legend of Zelda que salieron originalmente para las consolas NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 y Game Boy Advance.

de color dorado, decorada con el emblema hyliano e inspirada en la serie The Legend of Zelda, se pondrá también a la venta el 26 de septiembre. Además, en Europa, gracias a la suscripción individual de 12 meses a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión que viene incluida, los jugadores podrán acceder a una selección de títulos clásicos de The Legend of Zelda que salieron originalmente para las consolas NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 y Game Boy Advance. Mario & Luigi: Conexión fraternal: ¡Es hora de arriar las velas para disfrutar de un juego de rol y aventura en el que Mario y Luigi surcarán el proceloso océano saltando de isla en isla! El dúo de hermanos regresa en una entrega totalmente nueva de la serie Mario & Luigi, en la que levarán anclas a bordo de la Isla Nao (mitad barco, mitad isla) para recorrer el ancho mundo de Concordia. Los jugadores encarnarán a este par de mostachudos héroes y explorarán islas que albergan desde selvas tropicales hasta bulliciosas ciudades. Por el camino conocerán a nuevos amigos que les echarán una mano durante la aventura, y también se cruzarán con personajes conocidos del Reino Champiñón, como Peach y Bowser. Los usuarios tendrán que aprovechar la «conexión fraternal» que une a Mario y Luigi para lograr que los hermanos salgan airosos mediante las acciones tándem, con las que podrán superar toda clase de obstáculos, y los ataques tándem, que les servirán para hacerse con la victoria en combates por turnos con un toque muy dinámico. Mario & Luigi: Conexión fraternal llegará a Nintendo Switch el 7 de noviembre.

¡Es hora de arriar las velas para disfrutar de un juego de rol y aventura en el que Mario y Luigi surcarán el proceloso océano saltando de isla en isla! El dúo de hermanos regresa en una entrega totalmente nueva de la serie Mario & Luigi, en la que levarán anclas a bordo de la Isla Nao (mitad barco, mitad isla) para recorrer el ancho mundo de Concordia. Los jugadores encarnarán a este par de mostachudos héroes y explorarán islas que albergan desde selvas tropicales hasta bulliciosas ciudades. Por el camino conocerán a nuevos amigos que les echarán una mano durante la aventura, y también se cruzarán con personajes conocidos del Reino Champiñón, como Peach y Bowser. Los usuarios tendrán que aprovechar la «conexión fraternal» que une a Mario y Luigi para lograr que los hermanos salgan airosos mediante las acciones tándem, con las que podrán superar toda clase de obstáculos, y los ataques tándem, que les servirán para hacerse con la victoria en combates por turnos con un toque muy dinámico. llegará a Nintendo Switch el 7 de noviembre. Nintendo World Championships: NES Edition: Toda la emoción del campeonato mundial de Nintendo… ¡en el salón de casa! Los jugadores podrán disfrutar de más de 150 desafíos de speedrun procedentes de 13 juegos de NES, se pondrán a prueba en los desafíos de leyenda, como completar Super Mario Bros. desde el Mundo 1-1 al Mundo 8-4 tomando la ruta más corta (es decir, mediante tuberías de teletransporte), o competirán contra los fantasmas de usuarios del mundo entero en el modo Campeonato de Supervivenci. ¿Y si alguien se atasca en los desafíos de leyenda? ¡No pasa nada! La guía de estrategia incluye consejos y trucos muy útiles. Los usuarios podrán jugar en solitario y compartir sus récords en las clasificaciones en línea* 1 , y también tendrán la opción de invitar a su familia y amigos para disputar partidas en modo local* 2 para hasta ocho personas en una misma consola. Nintendo World Championships: NES Edition llegará a Nintendo Switch el 18 de julio. Las reservas del juego en formato digital ya están disponibles en Nintendo eShop.

Toda la emoción del campeonato mundial de Nintendo… ¡en el salón de casa! Los jugadores podrán disfrutar de más de 150 desafíos de speedrun procedentes de 13 juegos de NES, se pondrán a prueba en los desafíos de leyenda, como completar Super Mario Bros. desde el Mundo 1-1 al Mundo 8-4 tomando la ruta más corta (es decir, mediante tuberías de teletransporte), o competirán contra los fantasmas de usuarios del mundo entero en el modo Campeonato de Supervivenci. ¿Y si alguien se atasca en los desafíos de leyenda? ¡No pasa nada! La guía de estrategia incluye consejos y trucos muy útiles. Los usuarios podrán jugar en solitario y compartir sus récords en las clasificaciones en línea* , y también tendrán la opción de invitar a su familia y amigos para disputar partidas en modo local* para hasta ocho personas en una misma consola. llegará a Nintendo Switch el 18 de julio. Las reservas del juego en formato digital ya están disponibles en Nintendo eShop. Actualización gratuita de Nintendo Switch Sports (baloncesto): El baloncesto llegará a Spocco Square en Nintendo Switch Sports por medio de una actualización gratuita* 3 . Los jugadores usarán los controles de movimiento para encestar el mayor número de veces dentro del límite de tiempo en el concurso de triples. A quienes busquen una competición amistosa les agradará saber que hasta cuatro personas* 2 pueden jugar de manera local en 5 del tirón y la lucha de triples; por otro lado, podrán regatear, hacer pases y encestar en las partidas de 2 contra 2, tanto en modo local como en línea* 1 . Esta actualización gratuita de Nintendo Switch Sports llegará a Nintendo Switch este verano.

El baloncesto llegará a Spocco Square en por medio de una actualización gratuita* . Los jugadores usarán los controles de movimiento para encestar el mayor número de veces dentro del límite de tiempo en el concurso de triples. A quienes busquen una competición amistosa les agradará saber que hasta cuatro personas* pueden jugar de manera local en 5 del tirón y la lucha de triples; por otro lado, podrán regatear, hacer pases y encestar en las partidas de 2 contra 2, tanto en modo local como en línea* . Esta actualización gratuita de llegará a Nintendo Switch este verano. Donkey Kong Country Returns HD: Donkey Kong y Diddy Kong regresan para vivir una impactante aventura en esta versión en alta definición de Donkey Kong Country Returns, que salió originalmente para Wii. La infame tribu Tiki Tak ha robado la preciada provisión de plátanos de Donkey Kong, así que los Kong parten de inmediato para recuperarla. Los usuarios podrán jugar en solitario o aunar fuerzas con otra persona en el modo cooperativo local para dos jugadores* 2 para pasarlo en grande con esta entretenidísima aventura en la que pisotearán obstáculos, viajarán a bordo de vagonetas a velocidad de vértigo, volarán con barriles cohete e incluso se subirán a lomos de Rambi el rinoceronte. Además de 80 fructíferos niveles, también se incluyen los niveles adicionales procedentes de la versión de Nintendo 3DS. ¡ Donkey Kong Country Returns HD llegará a Nintendo Switch el 16 de enero de 2025!

Donkey Kong y Diddy Kong regresan para vivir una impactante aventura en esta versión en alta definición de Donkey Kong Country Returns, que salió originalmente para Wii. La infame tribu Tiki Tak ha robado la preciada provisión de plátanos de Donkey Kong, así que los Kong parten de inmediato para recuperarla. Los usuarios podrán jugar en solitario o aunar fuerzas con otra persona en el modo cooperativo local para dos jugadores* para pasarlo en grande con esta entretenidísima aventura en la que pisotearán obstáculos, viajarán a bordo de vagonetas a velocidad de vértigo, volarán con barriles cohete e incluso se subirán a lomos de Rambi el rinoceronte. Además de 80 fructíferos niveles, también se incluyen los niveles adicionales procedentes de la versión de Nintendo 3DS. ¡ llegará a Nintendo Switch el 16 de enero de 2025! Luigi’s Mansion 2 HD: Una espectral aventura está al caer. Es hora de armarse valor y explorar numerosas mansiones repletas de fantasmas bobalicones, trampas peliagudas y otras peripecias sobrenaturales. Luigi’s Mansion 2 HD llega a Nintendo Switch el 27 de junio. Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop.

Una espectral aventura está al caer. Es hora de armarse valor y explorar numerosas mansiones repletas de fantasmas bobalicones, trampas peliagudas y otras peripecias sobrenaturales. llega a Nintendo Switch el 27 de junio. Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop. Game Boy Advance – Nintendo Switch Online * 5 : Los usuarios podrán jugar a dos aventuras clásicas de Link, incluida una con multijugador en línea* 4 , en The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords ; por otro lado, podrán vivir una emocionante misión en la versión recreada de la primera aventura de Samus en Metroid: Zero Mission . Ambos juegos estarán disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión* 1 a partir de hoy.

* : Los usuarios podrán jugar a dos aventuras clásicas de Link, incluida una con multijugador en línea* , en ; por otro lado, podrán vivir una emocionante misión en la versión recreada de la primera aventura de Samus en . Ambos juegos estarán disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión* a partir de hoy. Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Contenido para mayores * 5 : Además, también está en camino una nueva colección de juegos de Nintendo 64 llamada «Contenido para mayores», que estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión* 1 . Los usuarios se adentrarán en la peligrosa Tierra Perdida en Turok: Dinosaur Hunter y desbaratarán una conspiración alienígena en PERFECT DARK , un juego desarrollado por Rare que cuenta ahora con multijugador en línea*4. Ambos títulos forman parte de la nueva colección Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Contenido para mayores . Estos dos juegos estarán disponibles a partir de hoy.

* : Además, también está en camino una nueva colección de juegos de Nintendo 64 llamada «Contenido para mayores», que estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión* . Los usuarios se adentrarán en la peligrosa Tierra Perdida en y desbaratarán una conspiración alienígena en , un juego desarrollado por Rare que cuenta ahora con multijugador en línea*4. Ambos títulos forman parte de la nueva colección . Estos dos juegos estarán disponibles a partir de hoy. Super Mario Party Jamboree: Mario y sus amigos viajan a unas enormes instalaciones insulares en la nueva entrega de la serie Mario Party. Hay cinco tableros nuevos: los jugadores se subirán a las escaleras mecánicas en las Galerías Arcoíris, acelerarán a toda mecha por el circuito Lanzadados y vivirán incontables emociones con el volcán de la isla Goomba, entre otras muchas cosas. También regresan dos tableros anteriores de la serie Mario Party. Esta entrega cuenta con más de 110 minijuegos, el mayor número hasta la fecha en un juego de la serie Mario Party. Algunos minijuegos son desafíos de acción, otros, de ingenio, e incluso en algunos hay que usar los controles de movimiento. Y ahí no queda la cosa: ¡hasta 20 jugadores pueden competir en línea* 1 en el modo Bowseratlón! El mayor Mario Party hasta la fecha montará un buen jolgorio cuando Super Mario Party Jamboree llegue a Nintendo Switch el 17 de octubre.

Mario y sus amigos viajan a unas enormes instalaciones insulares en la nueva entrega de la serie Mario Party. Hay cinco tableros nuevos: los jugadores se subirán a las escaleras mecánicas en las Galerías Arcoíris, acelerarán a toda mecha por el circuito Lanzadados y vivirán incontables emociones con el volcán de la isla Goomba, entre otras muchas cosas. También regresan dos tableros anteriores de la serie Mario Party. Esta entrega cuenta con más de 110 minijuegos, el mayor número hasta la fecha en un juego de la serie Mario Party. Algunos minijuegos son desafíos de acción, otros, de ingenio, e incluso en algunos hay que usar los controles de movimiento. Y ahí no queda la cosa: ¡hasta 20 jugadores pueden competir en línea* en el modo Bowseratlón! El mayor Mario Party hasta la fecha montará un buen jolgorio cuando llegue a Nintendo Switch el 17 de octubre. DRAGON QUEST III HD-2D Remake: Los jugadores vivirán el comienzo de la trilogía de Erdrick, cronológicamente hablando, en esta versión recreada del clásico juego de rol original, que ahora cuenta con impresionantes gráficos en HD-2D y una historia ampliada. Los usuarios encarnarán al Héroe en una épica y fantástica aventura para salvar el mundo de las tenebrosas fuerzas del Archienemigo, Baramos. Emprenderán un gran viaje que los conducirá a través de ciudades, mazmorras y cuevas, conocerán a personajes muy vivarachos y lucharán contra feroces monstruos en combates por turnos modernizados. DRAGON QUEST III HD-2D Remake llegará a Nintendo Switch el 14 de noviembre.

Los jugadores vivirán el comienzo de la trilogía de Erdrick, cronológicamente hablando, en esta versión recreada del clásico juego de rol original, que ahora cuenta con impresionantes gráficos en HD-2D y una historia ampliada. Los usuarios encarnarán al Héroe en una épica y fantástica aventura para salvar el mundo de las tenebrosas fuerzas del Archienemigo, Baramos. Emprenderán un gran viaje que los conducirá a través de ciudades, mazmorras y cuevas, conocerán a personajes muy vivarachos y lucharán contra feroces monstruos en combates por turnos modernizados. llegará a Nintendo Switch el 14 de noviembre. Además, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake , una colección actualizada de los dos juegos de rol clásicos, completará la trilogía de Erdrick cuando desembarque en Nintendo Switch el año que viene.

, una colección actualizada de los dos juegos de rol clásicos, completará la trilogía de Erdrick cuando desembarque en Nintendo Switch el año que viene. LEGO® HORIZON ADVENTURES: Los jugadores explorarán un mundo de LEGO inspirado en los acontecimientos de Horizon, repleto de bosques exuberantes, altas montañas y máquinas colosales semejantes a bestias, todo recreado con coloridos elementos de LEGO. Se unirán a la cazadora de máquinas Aloy, que lidera un variado equipo de héroes para salvar el mundo y desentrañar los secretos de su pasado. Los usuarios vivirán innumerables aventuras, podrán personalizar elementos como les apetezca y participarán en combates rebosantes de acción en compañía de sus amistades, ya sea en modo local* 2 o en línea* 1 . LEGO® HORIZON ADVENTURES llegará a Nintendo Switch en invierno de 2024.

Los jugadores explorarán un mundo de LEGO inspirado en los acontecimientos de Horizon, repleto de bosques exuberantes, altas montañas y máquinas colosales semejantes a bestias, todo recreado con coloridos elementos de LEGO. Se unirán a la cazadora de máquinas Aloy, que lidera un variado equipo de héroes para salvar el mundo y desentrañar los secretos de su pasado. Los usuarios vivirán innumerables aventuras, podrán personalizar elementos como les apetezca y participarán en combates rebosantes de acción en compañía de sus amistades, ya sea en modo local* o en línea* . llegará a Nintendo Switch en invierno de 2024. Just Dance 2025 Edition: La nueva entrega de la popular franquicia de juegos de baile regresa pegando fuerte con 40 canciones nuevas, desde éxitos del pop hasta grandes clásicos. Los jugadores tendrán que pulir sus pasos de baile, desafiar a su familia y amigos* 2 y darle ritmo al cuerpo, mientras llevan la fiesta un paso más allá, viven momentos en familia inolvidables y disfrutan moviéndose de lo lindo. Just Dance 2025 Edition alegrará el cotarro cuando llegue a Nintendo Switch este octubre.

La nueva entrega de la popular franquicia de juegos de baile regresa pegando fuerte con 40 canciones nuevas, desde éxitos del pop hasta grandes clásicos. Los jugadores tendrán que pulir sus pasos de baile, desafiar a su familia y amigos* y darle ritmo al cuerpo, mientras llevan la fiesta un paso más allá, viven momentos en familia inolvidables y disfrutan moviéndose de lo lindo. alegrará el cotarro cuando llegue a Nintendo Switch este octubre. Hello Kitty Island Adventure: Los jugadores se embarcarán en una encantadora aventura con Hello Kitty y sus amigos cuando este exitoso juego protagonizado por personajes de Sanrio llegue a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas. Explorarán una misteriosa isla y le devolverán su antiguo esplendor mientras traban amistad con personajes tan adorables y simpáticos como Hello Kitty, My Melody y Cinnamoroll. También descubrirán los gustos de sus nuevos amigos, vivirán mil aventuras a su lado y, con el tiempo, forjarán un profundo vínculo. Los usuarios darán forma a su propio personaje y podrán aliarse con otros jugadores para explorar el inmenso mundo de Big Adventure Park, mientras crean y coleccionan todo tipo de cosas con las que construir su propio paraíso insular. Hello Kitty Island Adventure aterrizará en Nintendo Switch el año que viene.

Los jugadores se embarcarán en una encantadora aventura con Hello Kitty y sus amigos cuando este exitoso juego protagonizado por personajes de Sanrio llegue a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas. Explorarán una misteriosa isla y le devolverán su antiguo esplendor mientras traban amistad con personajes tan adorables y simpáticos como Hello Kitty, My Melody y Cinnamoroll. También descubrirán los gustos de sus nuevos amigos, vivirán mil aventuras a su lado y, con el tiempo, forjarán un profundo vínculo. Los usuarios darán forma a su propio personaje y podrán aliarse con otros jugadores para explorar el inmenso mundo de Big Adventure Park, mientras crean y coleccionan todo tipo de cosas con las que construir su propio paraíso insular. aterrizará en Nintendo Switch el año que viene. Stray: Este aclamado y galardonado juego de aventuras protagonizado por un gato, distribuido por Annapurna Interactive y desarrollado por BlueTwelve Studio, está de camino a Nintendo Switch. Los jugadores se pondrán en la piel de un gato callejero que se ha separado de sus congéneres, y desentrañarán un antiguo misterio para escapar de una ciudad cibernética largo tiempo olvidada. Recorrerán decadentes zonas a distintas alturas bajo el brillo de luces de neón, y explorarán este inhóspito lugar habitado por curiosos androides y peligrosas criaturas cuando Stray se deslice con agilidad felina hasta Nintendo Switch este invierno.

Este aclamado y galardonado juego de aventuras protagonizado por un gato, distribuido por Annapurna Interactive y desarrollado por BlueTwelve Studio, está de camino a Nintendo Switch. Los jugadores se pondrán en la piel de un gato callejero que se ha separado de sus congéneres, y desentrañarán un antiguo misterio para escapar de una ciudad cibernética largo tiempo olvidada. Recorrerán decadentes zonas a distintas alturas bajo el brillo de luces de neón, y explorarán este inhóspito lugar habitado por curiosos androides y peligrosas criaturas cuando se deslice con agilidad felina hasta Nintendo Switch este invierno. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game: Este es tu hogar, Hobbit. En este acogedor juego de simulación, los usuarios podrán crear su propio Hobbit y disfrutar de la idílica y placentera vida que Tolkien describió en sus obras. Cultivarán su propio jardín, pescarán piezas de impresión y buscarán ingredientes para cocinar opíparas comidas para los habitantes de Delagua. También estrecharán lazos con los lugareños resolviendo cualquier problemilla que se presente. Por otro lado, los usuarios podrán dar rienda suelta a su creatividad con distintas prendas y decorando su hogar con muebles y otros adornos. Hobbits amistosos y personajes conocidos aguardan la llegada de nuevos vecinos en Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game , que echará raíces en Nintendo Switch este invierno.

Este es tu hogar, Hobbit. En este acogedor juego de simulación, los usuarios podrán crear su propio Hobbit y disfrutar de la idílica y placentera vida que Tolkien describió en sus obras. Cultivarán su propio jardín, pescarán piezas de impresión y buscarán ingredientes para cocinar opíparas comidas para los habitantes de Delagua. También estrecharán lazos con los lugareños resolviendo cualquier problemilla que se presente. Por otro lado, los usuarios podrán dar rienda suelta a su creatividad con distintas prendas y decorando su hogar con muebles y otros adornos. Hobbits amistosos y personajes conocidos aguardan la llegada de nuevos vecinos en , que echará raíces en Nintendo Switch este invierno. MIO: Memories in Orbit: Los jugadores encarnarán a MIO, un ágil androide con habilidades extraordinarias que se despierta en el Vessel, una gigantesca estación espacial en ruinas repleta de vegetación exuberante y máquinas descontroladas. Los usuarios explorarán un universo cautivador lleno de maravillas y artísticas curiosidades, y obtendrán habilidades para ayudar a MIO a recorrer estos retorcidos e interconectados entornos. También se enfrentarán a más de 30 tipos de unidades enemigas y 15 jefes formidables, y mejorarán sus habilidades de combate con modificadores para convertir a MIO en una fuerza arrolladora que se adapta a cualquier estilo de juego. ¿Estarán los usuarios a la altura del desafío y lograrán salvar el Vessel de la destrucción? MIO: Memories in Orbit llegará a Nintendo Switch el año que viene.

Los jugadores encarnarán a MIO, un ágil androide con habilidades extraordinarias que se despierta en el Vessel, una gigantesca estación espacial en ruinas repleta de vegetación exuberante y máquinas descontroladas. Los usuarios explorarán un universo cautivador lleno de maravillas y artísticas curiosidades, y obtendrán habilidades para ayudar a MIO a recorrer estos retorcidos e interconectados entornos. También se enfrentarán a más de 30 tipos de unidades enemigas y 15 jefes formidables, y mejorarán sus habilidades de combate con modificadores para convertir a MIO en una fuerza arrolladora que se adapta a cualquier estilo de juego. ¿Estarán los usuarios a la altura del desafío y lograrán salvar el Vessel de la destrucción? llegará a Nintendo Switch el año que viene. Actualización gratuita de Disney Illusion Island: Mystery in Monoth : La actualización gratuita*3 «Mystery in Monoth» llegará hoy mismo a Nintendo Switch. Están apareciendo extrañas pistas por todo Monoth, y Dash Dolphin necesita que Mickey y sus amigos le echen una mano para encontrarlas. Los usuarios podrán jugar en solitario o en compañía de hasta tres amigos en el modo local cooperativo para cuatro personas* 2 , y tendrán que buscar pistas, resolver casos y desentrañar la verdad en esta nueva historia de misterio de Disney Illusion Island.

: La actualización gratuita*3 «Mystery in Monoth» llegará hoy mismo a Nintendo Switch. Están apareciendo extrañas pistas por todo Monoth, y Dash Dolphin necesita que Mickey y sus amigos le echen una mano para encontrarlas. Los usuarios podrán jugar en solitario o en compañía de hasta tres amigos en el modo local cooperativo para cuatro personas* , y tendrán que buscar pistas, resolver casos y desentrañar la verdad en esta nueva historia de misterio de Disney Illusion Island. Funko Fusion: Los jugadores podrán disfrutar de sus franquicias favoritas de cine, televisión y cómics en Funko Fusion. Explorarán diversos y coloridos mundos, resolverán acertijos y revivirán momentos emblemáticos procedentes de más de 20 franquicias de entretenimiento como Jurassic World, Regreso al futuro, Shaun of the Dead (Zombies Party), Chucky y Battlestar Galactica. Los usuarios podrán desbloquear más de 60 personajes únicos en este juego de acción que desborda humor irreverente, obra de las mentes creativas de 10:10 Games. Funko Fusion hará las delicias de los fans cuando llegue a Nintendo Switch el 13 de septiembre.

Los jugadores podrán disfrutar de sus franquicias favoritas de cine, televisión y cómics en Funko Fusion. Explorarán diversos y coloridos mundos, resolverán acertijos y revivirán momentos emblemáticos procedentes de más de 20 franquicias de entretenimiento como Jurassic World, Regreso al futuro, Shaun of the Dead (Zombies Party), Chucky y Battlestar Galactica. Los usuarios podrán desbloquear más de 60 personajes únicos en este juego de acción que desborda humor irreverente, obra de las mentes creativas de 10:10 Games. hará las delicias de los fans cuando llegue a Nintendo Switch el 13 de septiembre. Actualización gratuita de Among Us: Es hora de reunir a la tripulación en Among Us, el exitoso juego que combina trabajo en equipo y traición a partes iguales, porque llega una actualización gratuita* 3 que incluye nuevos papeles para darles una vuelta de tuerca a las partidas* 1 . Como Escandaloso, los jugadores alertarán a los demás cuando los eliminen; como Rastreador, pondrán dispositivos de seguimiento en otros jugadores; y como Fantasma (un papel de impostor), podrán sembrar el caos volviéndose invisibles. Esta nueva actualización de Among Us llega hoy mismo a Nintendo Switch.

Es hora de reunir a la tripulación en Among Us, el exitoso juego que combina trabajo en equipo y traición a partes iguales, porque llega una actualización gratuita* que incluye nuevos papeles para darles una vuelta de tuerca a las partidas* . Como Escandaloso, los jugadores alertarán a los demás cuando los eliminen; como Rastreador, pondrán dispositivos de seguimiento en otros jugadores; y como Fantasma (un papel de impostor), podrán sembrar el caos volviéndose invisibles. Esta nueva actualización de llega hoy mismo a Nintendo Switch. Darkest Dungeon II: Los jugadores formarán un equipo, se subirán a su diligencia y recorrerán entornos decadentes en un denodado esfuerzo para detener el apocalipsis en este viaje maldito de estilo roguelike. Podrán elegir entre 12 héroes distintos y emprender cinco campañas diferentes, cada una con espeluznantes desafíos. Los usuarios podrán jugar a este título con los controles táctiles, personalizar el nivel de dificultad con modificadores temáticos, descubrir 10 mascotas acompañantes que confieren distintas ventajas y explorar un extenso portal de progresión llamado «The Altar of Hope». Además del juego base, el contenido descargable «The Binding Blade», que incluye dos héroes nuevos, una nueva misión y muchas cosas más, también estará disponible como parte de la Oblivion Edition. Darkest Dungeon II llegará a Nintendo Switch el 15 de julio. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Los jugadores formarán un equipo, se subirán a su diligencia y recorrerán entornos decadentes en un denodado esfuerzo para detener el apocalipsis en este viaje maldito de estilo roguelike. Podrán elegir entre 12 héroes distintos y emprender cinco campañas diferentes, cada una con espeluznantes desafíos. Los usuarios podrán jugar a este título con los controles táctiles, personalizar el nivel de dificultad con modificadores temáticos, descubrir 10 mascotas acompañantes que confieren distintas ventajas y explorar un extenso portal de progresión llamado «The Altar of Hope». Además del juego base, el contenido descargable «The Binding Blade», que incluye dos héroes nuevos, una nueva misión y muchas cosas más, también estará disponible como parte de la Oblivion Edition. llegará a Nintendo Switch el 15 de julio. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Looney Tunes: Wacky World of Sports: Los jugadores acelerarán a toda pastilla como el Correcaminos, avasallarán a los rivales con la fuerza bruta de Elmer Fudd y usarán el ingenio de Bugs Bunny para despistar a los rivales, entre muchas cosas más, en este disparatado juego de deportes. Los usuarios controlarán a su personaje de Looney Tunes favorito en este juego cooperativo local* 2 para hasta cuatro personas, y disfrutarán de disciplinas deportivas como el baloncesto, el fútbol, el golf y el tenis. Disputarán partidas en niveles tan conocidos como Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn y Martian Command Center, mientras esquivan obstáculos muy propios de los dibujos animados y obtienen potenciadores para sembrar el caos entre familia y amigos. Además, el bien surtido arsenal de ACME vendrá de perlas para ponerles la zancadilla a los rivales de las maneras más descabelladas, aunque eso sí… ¡mucho ojo con los yunques! Looney Tunes: Wacky World of Sports llegará a Nintendo Switch este otoño.

Los jugadores acelerarán a toda pastilla como el Correcaminos, avasallarán a los rivales con la fuerza bruta de Elmer Fudd y usarán el ingenio de Bugs Bunny para despistar a los rivales, entre muchas cosas más, en este disparatado juego de deportes. Los usuarios controlarán a su personaje de Looney Tunes favorito en este juego cooperativo local* para hasta cuatro personas, y disfrutarán de disciplinas deportivas como el baloncesto, el fútbol, el golf y el tenis. Disputarán partidas en niveles tan conocidos como Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn y Martian Command Center, mientras esquivan obstáculos muy propios de los dibujos animados y obtienen potenciadores para sembrar el caos entre familia y amigos. Además, el bien surtido arsenal de ACME vendrá de perlas para ponerles la zancadilla a los rivales de las maneras más descabelladas, aunque eso sí… ¡mucho ojo con los yunques! llegará a Nintendo Switch este otoño. METAL SLUG ATTACK RELOADED: METAL SLUG regresa en forma de juego de defensa de torres, con controles aptos para principiantes y su característico estilo gráfico de píxeles en 2D. Los usuarios crearán el equipo más poderoso posible para arrasar las bases enemigas con la ayuda de múltiples estrategias y cientos de personajes. Esta entrega también incluye el modo «ANOTHER STORY», una colección de episodios únicos que los fans no querrán perderse por nada del mundo, y un modo «GALLERY». Los usuarios se enfrentarán a jugadores del mundo entero*1 y lucharán para hacerse con la gloria en METAL SLUG ATTACK RELOADED , que llega a Nintendo Switch hoy mismo.

METAL SLUG regresa en forma de juego de defensa de torres, con controles aptos para principiantes y su característico estilo gráfico de píxeles en 2D. Los usuarios crearán el equipo más poderoso posible para arrasar las bases enemigas con la ayuda de múltiples estrategias y cientos de personajes. Esta entrega también incluye el modo «ANOTHER STORY», una colección de episodios únicos que los fans no querrán perderse por nada del mundo, y un modo «GALLERY». Los usuarios se enfrentarán a jugadores del mundo entero*1 y lucharán para hacerse con la gloria en , que llega a Nintendo Switch hoy mismo. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics: Siete populares juegos de recreativas, incluidos X-MEN VS. STREET FIGHTER y MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes, regresan para repartir leña en Nintendo Switch. Esta colección incluye personajes y movimientos emblemáticos, junto con funciones y mejoras añadidas, como el juego en línea*1, modos de entrenamiento, partidas personalizadas, opciones de espectador, un museo, un reproductor de música, filtros de pantalla y movimientos especiales que se ejecutan con un solo botón, entre muchas otras cosas. También se incluye la versión para recreativas de THE PUNISHER, un juego de estilo beat-’em-up. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics sacará los puños en Nintendo Switch este año.

Siete populares juegos de recreativas, incluidos X-MEN VS. STREET FIGHTER y MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes, regresan para repartir leña en Nintendo Switch. Esta colección incluye personajes y movimientos emblemáticos, junto con funciones y mejoras añadidas, como el juego en línea*1, modos de entrenamiento, partidas personalizadas, opciones de espectador, un museo, un reproductor de música, filtros de pantalla y movimientos especiales que se ejecutan con un solo botón, entre muchas otras cosas. También se incluye la versión para recreativas de THE PUNISHER, un juego de estilo beat-’em-up. sacará los puños en Nintendo Switch este año. Phantom Brave: The Lost Hero: Los jugadores zarparán a la aventura para restaurar el orden en este juego de estrategia por turnos sin cuadrícula, obra de los creadores de la serie Disgaea. Se unirán a Marona, una joven capaz de comunicarse con Phantoms, y a su leal Phantom acompañante, Ash, mientras recorren el oceánico mundo de Ivoire y prestan ayuda a los necesitados. Una espectral flota pirata está causando estragos y, para detenerla, Marona y su nueva amistad Apricot deberán reunir a la legendaria tripulación que logró derrotar a estos fantasmagóricos enemigos en el pasado. Los jugadores reclutarán a distintos Phantoms, los juntarán con objetos, los combinarán con distintos artilugios e incluso los fusionarán con la propia Marona para desencadenar habilidades de impresión y hundir de una vez por todas a la Shipwreck Fleet. Con más de 50 personajes y 300 habilidades, un viaje inolvidable aguarda a los jugadores en Phantom Brave: The Lost Hero , que pondrá rumbo a Nintendo Switch el año que viene.

Los jugadores zarparán a la aventura para restaurar el orden en este juego de estrategia por turnos sin cuadrícula, obra de los creadores de la serie Disgaea. Se unirán a Marona, una joven capaz de comunicarse con Phantoms, y a su leal Phantom acompañante, Ash, mientras recorren el oceánico mundo de Ivoire y prestan ayuda a los necesitados. Una espectral flota pirata está causando estragos y, para detenerla, Marona y su nueva amistad Apricot deberán reunir a la legendaria tripulación que logró derrotar a estos fantasmagóricos enemigos en el pasado. Los jugadores reclutarán a distintos Phantoms, los juntarán con objetos, los combinarán con distintos artilugios e incluso los fusionarán con la propia Marona para desencadenar habilidades de impresión y hundir de una vez por todas a la Shipwreck Fleet. Con más de 50 personajes y 300 habilidades, un viaje inolvidable aguarda a los jugadores en , que pondrá rumbo a Nintendo Switch el año que viene. The Hundred Line -Last Defense Academy-: Presentamos un nuevo juego de los creadores de la serie Danganronpa. Takumi Sumino llevaba una vida normal y corriente hasta que se vio obligado a matricularse en la Last Defense Academy. Su misión: proteger la academia durante 100 días del ataque de de misteriosos enemigos conocidos como «invasores de la escuela». Como Takumi, los jugadores arrojarán luz sobre el misterio de la academia junto con 15 compañeros que ansían recuperar sus vidas cotidianas. Explorarán la escuela, se prepararán para el combate en compañía de sus nuevos amigos y luego se enfrentarán a las criaturas invasoras en combates de rol y estrategia. The Hundred Line -Last Defense Academy- llegará a Nintendo Switch a principios del año que viene.

Presentamos un nuevo juego de los creadores de la serie Danganronpa. Takumi Sumino llevaba una vida normal y corriente hasta que se vio obligado a matricularse en la Last Defense Academy. Su misión: proteger la academia durante 100 días del ataque de de misteriosos enemigos conocidos como «invasores de la escuela». Como Takumi, los jugadores arrojarán luz sobre el misterio de la academia junto con 15 compañeros que ansían recuperar sus vidas cotidianas. Explorarán la escuela, se prepararán para el combate en compañía de sus nuevos amigos y luego se enfrentarán a las criaturas invasoras en combates de rol y estrategia. llegará a Nintendo Switch a principios del año que viene. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven: El innovador juego de rol no lineal Romancing SaGa 2 regresa por la puerta grande en una versión totalmente recreada que incluye doblaje en inglés, temas musicales originales y con arreglos de mano del compositor de la serie, Kenji Ito, ¡y muchas cosas más! Los Siete Héroes, llevados por la furia al ver que la humanidad se ha olvidado de sus incontables sacrificios, han abandonado el camino del bien y han jurado vengarse de tamaño ultraje. Los jugadores elegirán a su personaje principal de entre varios protagonistas, defenderán su imperio en combates estratégicos y vivirán una historia que se desarrollará según las decisiones que tomen. La versión definitiva del juego de rol clásico Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre.

El innovador juego de rol no lineal Romancing SaGa 2 regresa por la puerta grande en una versión totalmente recreada que incluye doblaje en inglés, temas musicales originales y con arreglos de mano del compositor de la serie, Kenji Ito, ¡y muchas cosas más! Los Siete Héroes, llevados por la furia al ver que la humanidad se ha olvidado de sus incontables sacrificios, han abandonado el camino del bien y han jurado vengarse de tamaño ultraje. Los jugadores elegirán a su personaje principal de entre varios protagonistas, defenderán su imperio en combates estratégicos y vivirán una historia que se desarrollará según las decisiones que tomen. La versión definitiva del juego de rol clásico llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre. FANTASIAN Neo Dimension: El creador de la serie FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, y el renombrado compositor Nobuo Uematsu nos traen un original juego de rol. Los jugadores podrán disfrutar de una versión mejorada de FANTASIAN con nuevas funciones como doblaje en inglés y japonés, y una opción adicional de dificultad. Encarnarán a Leo, que emprende un viaje para recuperar sus recuerdos y resolver el misterio de la misteriosa infección mecánica que está destruyendo el mundo. Los usuarios participarán en combates por turnos que cuentan con una plétora de mecánicas y elementos estratégicos, incluida la opción de ajustar la trayectoria de una habilidad para atacar a varios enemigos a la vez, o enviar a los rivales a otra dimensión para enfrentarse a ellos más tarde. También explorarán un universo multidimensional que tiene más de 150 encantadores dioramas como telón de fondo. FANTASIAN Neo Dimension llegará a Nintendo Switch este invierno.

El creador de la serie FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, y el renombrado compositor Nobuo Uematsu nos traen un original juego de rol. Los jugadores podrán disfrutar de una versión mejorada de FANTASIAN con nuevas funciones como doblaje en inglés y japonés, y una opción adicional de dificultad. Encarnarán a Leo, que emprende un viaje para recuperar sus recuerdos y resolver el misterio de la misteriosa infección mecánica que está destruyendo el mundo. Los usuarios participarán en combates por turnos que cuentan con una plétora de mecánicas y elementos estratégicos, incluida la opción de ajustar la trayectoria de una habilidad para atacar a varios enemigos a la vez, o enviar a los rivales a otra dimensión para enfrentarse a ellos más tarde. También explorarán un universo multidimensional que tiene más de 150 encantadores dioramas como telón de fondo. llegará a Nintendo Switch este invierno. FAIRY TAIL 2: Es hora de revivir los dramáticos acontecimientos del imperio Alvarez, el último capítulo de la popular historia de FAIRY TAIL. Los jugadores se unirán a Natsu y sus amigos en un juego de rol y acción de proporciones épicas, y participarán en combates de magia en tiempo real. Podrán disfrutar del mundo del anime de FAIRY TAIL y jugar al impactante final de la aventura original de KOEI TECMO y GUST. FAIRY TAIL 2 llegará a Nintendo Switch este invierno.

Es hora de revivir los dramáticos acontecimientos del imperio Alvarez, el último capítulo de la popular historia de FAIRY TAIL. Los jugadores se unirán a Natsu y sus amigos en un juego de rol y acción de proporciones épicas, y participarán en combates de magia en tiempo real. Podrán disfrutar del mundo del anime de FAIRY TAIL y jugar al impactante final de la aventura original de KOEI TECMO y GUST. llegará a Nintendo Switch este invierno. Ace Attorney Investigations Collection: Los jugadores se pondrán en la piel de Miles Edgeworth, el prestigioso fiscal que defiende la justicia a toda costa, en Ace Attorney Investigations Collection. Esta colección mejorada incluye tanto Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth como Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit, que estará disponible por primera vez en inglés. Los usuarios se sumergirán de lleno en cautivadores casos en los que tendrán que investigar escenas del delito en busca de pruebas, interrogar a posibles sospechosos y desenmarañar complejas redes de engaños. Ambos juegos cuentan con gráficos en alta definición, nuevos idiomas (incluidos francés y alemán) e ilustraciones y modelos inéditos de personajes. Ace Attorney Investigations Collection comenzará sus pesquisas en Nintendo Switch el 6 de septiembre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Los jugadores se pondrán en la piel de Miles Edgeworth, el prestigioso fiscal que defiende la justicia a toda costa, en Ace Attorney Investigations Collection. Esta colección mejorada incluye tanto Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth como Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit, que estará disponible por primera vez en inglés. Los usuarios se sumergirán de lleno en cautivadores casos en los que tendrán que investigar escenas del delito en busca de pruebas, interrogar a posibles sospechosos y desenmarañar complejas redes de engaños. Ambos juegos cuentan con gráficos en alta definición, nuevos idiomas (incluidos francés y alemán) e ilustraciones y modelos inéditos de personajes. comenzará sus pesquisas en Nintendo Switch el 6 de septiembre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Farmagia: Hiro Mashima, el creador de Rave Master y FAIRY TAIL, ha aunado fuerzas con Marvelous para traernos una aventura totalmente nueva repleta de combates con monstruos y actividades agrícolas. Un despótico tirano tiene sometida a toda la población del mundo, y solo un valiente joven logrará derrotarlo con la ayuda de otros compañeros Agromagos. Además de cuidar de sus cultivos y liderar su propio ejército de monstruos, los jugadores también explorarán, lucharán, reunirán recursos y mejorarán sus habilidades. Solo la fuerza de incontables monstruos logrará derrocar a la tiranía en Farmagia , que llegará a Nintendo Switch el 1 de noviembre.

Hiro Mashima, el creador de Rave Master y FAIRY TAIL, ha aunado fuerzas con Marvelous para traernos una aventura totalmente nueva repleta de combates con monstruos y actividades agrícolas. Un despótico tirano tiene sometida a toda la población del mundo, y solo un valiente joven logrará derrotarlo con la ayuda de otros compañeros Agromagos. Además de cuidar de sus cultivos y liderar su propio ejército de monstruos, los jugadores también explorarán, lucharán, reunirán recursos y mejorarán sus habilidades. Solo la fuerza de incontables monstruos logrará derrocar a la tiranía en , que llegará a Nintendo Switch el 1 de noviembre. THE NEW DENPA MEN: Los jugadores rastrearán ondas de radio en busca de DENPA MEN, pequeños seres que viven en estas señales invisibles. No es posible verlos a simple vista, pero se pueden encontrar y atrapar en Nintendo Switch. THE NEW DENPA MEN es un juego de rol de instalación gratuita*6 en el que los usuarios coleccionarán DENPA MEN para incorporarlos a su equipo y vivir mil aventuras a su lado. Además de la aventura principal, también podrán pasarlo en grande decorando su isla, pescando, participando en eventos de tiempo limitado y enfrentándose a otros jugadores*2. THE NEW DENPA MEN llegará a Nintendo Switch el 22 de julio.

. Leer artículo completo en Frikipandi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Metroid Prime 4: Beyond para Nintendo Switch en el Nintendo Direct de junio del 2024