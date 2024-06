Compartir Facebook

LIBERA AL BAILARÍN QUE LLEVAS DENTRO CON JUST DANCE® 2025 EDITION, A PARTIR DE OCTUBRE 2024

¡Da igual si tienes 6 o 60 años, prepárate para soltarte el pelo con tus amigos y familiares!

Ya quieras llevar la fiesta a un nuevo nivel, pasártelo bien haciendo ejercicio o crear momentos especiales en familia, Just Dance 2025 Edition tiene algo para todos. ¡Con 40 canciones nuevas, desde éxitos del pop a los favoritos de la familia!

Hoy, durante el Nintendo Direct, Ubisoft ha anunciado que Just Dance 2025 Edition, la próxima entrega de la aclamada franquicia de videojuegos musicales, se lanzará en octubre de 2024 para las consolas Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S.

Con 40 nuevas canciones, desde pop a los temas favoritos para la familia, puedes llevar la fiesta a un nuevo nivel, crear momentos familiares especiales o simplemente hacer ejercicio mientras te diviertes, porque Just Dance ® 2025 Edition tiene algo que ofrecer a todos. Entre las primeras canciones que se presentarán están:

Yes, and? de Ariana Grande

Unstoppable de Sia

Poker Face de Lady Gaga

Basket Case de Green Day

Calabria 2007 de Enur feat. Natasja

¡Y otras muchas que se anunciarán!

Los jugadores que tengan Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition y Just Dance 2025 Edition podrán ver todo el contenido junto, ¡para que la fiesta no pare!

Puedes animar tu reunión familiar, retar a tus primos o sacar tu lado más competitivo y poner a tus padres a bailar… y si lo que quieres es empezar tu propia rutina de baile o divertirte haciendo ejercicio, el modo Workout con su sistema de seguimiento de gasto de calorías es lo que necesitas.

Con movimientos de baile divertidos y llenos de humor, diferentes niveles de dificultad dependiendo del entrenador que elijas, y canciones de éxitos de toda la vida o recientes, ¡hay una coreografía para cada jugador en Just Dance 2025 Edition!

Los jugadores disfrutarán de un mes de acceso gratis a Just Dance®+, el servicio de streaming de suscripción, con cada copia de Just Dance® 2025 Edition.

Para recibir la última información de Just Dance 2025 Edition, entra en justdancegame.com

