Prince of Persia: The Lost Crown llegará a Steam al 8 de agosto

Prince of Persia: The Lost Crown llegará a Steam al 8 de agosto y ya se puede añadir a la lista de deseos! Dentro tráiler!

Así, los jugadores de Steam pronto podrán sumergirse en la aclamada aventura de Sargon, así como en la recientemente anunciada actualización gratuita.

Encontraréis más detalles al respecto en el siguiente artículo!

Prince of Persia: The Lost Crown dará el salto a Steam el 8 de agosto, cuando los jugadores de PC tendrán una nueva forma de experimentar la aventura aclamada por la crítica, que desafía la gravedad e inspirada en Metroidvania a través de la fortaleza maldita del tiempo del Monte Qaf.

Como Sargón, el más joven de los Inmortales de élite de Persia, los jugadores utilizarán movimientos de combate acrobáticos ultrarrápidos, se abrirán camino a través de trampas mortales y acertijos ambientales, y dominarán poderes que alteran el tiempo y abrirán nuevas áreas del Monte Qaf para la exploración. Inclúyelo hoy en Steam y prepárate para desentrañar los misterios de Mount Qaf, además de los nuevos desafíos agregados en las actualizaciones gratuitas Warrior’s Path, Boss Attack y Divine Trials , cuando se lance el 8 de agosto.

Prince of Persia: The Lost Crown ya está disponible para PC (a través de Ubisoft Store y Epic Games Store), así como para Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Amazon Luna, y pronto llegará a Mac. . También está incluido con una suscripción Ubisoft+ Premium y, por tiempo limitado, los nuevos suscriptores pueden obtener cuatro meses gratis con el plan Ubisoft+ Premium – Anual.

