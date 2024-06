Compartir Facebook

PlayStation VR juegos de junio 2024

PlayStation VR2 (PSVR2), el dispositivo de realidad virtual y alta tecnología de PlayStation 5, llega al ecuador de 2024 con emocionantes nuevos anuncios, como los nuevos títulos vistos en el pasado State of Play de mayo, novedades en juegos españoles, el anuncio de la disponibilidad de juego con PC VR y mucho más.

Los jugadores de PSVR2 podrán jugar a títulos de PC a partir del 7 de agosto

Se adelantó en el pasado mes de febrero y ahora es una realidad. Los jugadores de PSVR2 podrán jugar a títulos de la extensa biblioteca de SteamVR a partir del 7 de agosto. Para ello, deberán adquirir un adaptador, que tendrá un precio de 59,99€ a través de PlayStation Direct y determinados distribuidores, y obtener un cable compatible con DisplayPort 1.4 que no estará incluido.

Al convertir PSVR2 en un dispositivo PC VR, se perderán algunas de sus funciones, como el HDR, el seguimiento ocular, la retroalimentación háptica, la vibración del visor y los gatillos adaptativos. Sí se mantendrán el renderizado foveado (sin eye tracking), la resolución de 2K por ojo y el audio 3D en juegos compatibles. Para más información, visita el Blog oficial de PlayStation España.

Skydance’s Behemoth sorprende en el último State of Play

Skydance’s Behemoth, desarrollado por los creadores del popularísimo título de VR2 The Walking Dead: Saints & Sinners, se convirtió en una de las sorpresas del último State of Play. Destacado por la crítica por la calidad visual mostrada en su tráiler de presentación, así como por su crudo y realista combate medieval con criaturas gigantes, estará disponible en otoño de 2024. Ya puedes ver su tráiler de presentación y añadirlo a la lista de deseos haciendo clic aquí.

Alien: Rogue Incursion estará disponible estas Navidades

Presentado en el State of Play del pasado 31 de mayo, Alien: Rogue Incursion anunció su próximo lanzamiento para Navidades de 2024. Este título, el primero de nueva generación de VR para la popular franquicia Alien, es un título de acción y terror para un solo jugador en el que se explorará una historia nunca antes contada en la saga. Desarrollado con Unreal Engine 5, los jugadores deberán explorar una facilidad dentro del inhospito planeta Purdan y enfrentarse a terribles peligros. Puedes conocer más información en el Blog de PlayStation y añadir el título a la lista de deseos haciendo clic aquí.

Beat the Beats estrena demo gratuita para todos los jugadores

Parallel Circles, el estudio de desarrollo español de Beat the Beats, el título de ritmo para PlayStation VR2, anuncia que la demo gratuita del videojuego estará disponible para descarga a través de PlayStation Store este mismo mes. Esta demo permitirá probar el juego de forma gratuita, a través de cuatro niveles y un tutorial, y destruir bloques dinámicos imitando golpes reales del boxeo al ritmo de la música. La duración de la demo rondará los 30 minutos. Beat the Beats ya está disponible para compra a través de PlayStation Store a un precio de 19,99€.

OVRDARK: a Do Not Open story anuncia su edición física

De la mano de la colaboración entre la distribuidora española Tesura Games, y su estudio español de desarrollo Nox Noctis, OVRDARK: a Do Not Open story contará con una edición física disponible a partir del próximo 31 de julio en puntos de venta seleccionados. Este título de terror llevará a los jugadores a descubrir la verdad detrás del trágico suicidio de Mike Goreng, el mejor amigo del protagonista de la historia y antiguo compañero de laboratorio, así como encontrar una cura para la pandemia que amenaza a la humanidad. La clave de la misión estará en la mansión de la familia de Mike, un terrorífico lugar en el que los jugadores deberán recorrer sus pasillos, interactuar con los objetos y resolver acertijos mientras una misteriosa presencia acecha. OVRDARK: a Do Not Open story ya está disponible en PlayStation Store a un precio de 29,99€.

The Exorcist: Legion VR Deluxe Edition, la adaptación completa de la novela El Exorcista, ya está disponible para compra

La versión completa de The Exorcist: Legion VR Deluxe Edition, la adaptación de la novela El Exorcista de William Peter Blatty, ya está disponible para compra a través de PlayStation Store a un precio de 32,99€. Esta versión mejorada del título es una edición que incluye todos los capítulos del juego homónimo para PS4 y que aprovecha las características únicas del dispositivo PS VR2. En este título, que describe el universo posterior de la novela, los jugadores encarnan a un detective con diabólicos casos sin resolver que probarán que no todo es lo que parece.

