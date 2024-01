Análisis del videojuego The Last of Us Parte II Remastered

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¿Cuánto es posible mejorar un juego que nos deslumbró en julio de 2020? Tras la puesta al día integral que Naughty Dog le dio a Uncharted y The Last of Us en PS5, y viendo que la llegada de su proyecto multijugador va para largo, su próximo lanzamiento será un remaster de The Last of Us Parte 2 en unos días y hemos podido probarlo. Puedes comprarlo en Amazon

Una nueva versión hecha a medida para la nueva consola y su mando DualSense. Si ya lo tenemos no será necesario comprarlo de nuevo: podremos actualizar al remaster por unos diez euros.

Os dejamos el análisis del videojuego The Last of Us Parte II Remastered. Tras jugar de principio a fin, podemos decir que esta historia debía ser contada: no se entiende The Last of Us sin The Last of Us Parte II, igual que no se entiende la historia de Joel sin la de Ellie son dois juegos imprescindibles en tu Playstation. Os dejamos su trailer

Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 Remastered ofrece mejores texturas con mayor resolución a los personajes, mejor iluminación y sombras y un salto de calidad en los modos Calidad y Rendimiento. La mejora gráfica es evidente. The Last of Us Parte II Remastered cuenta con gráficos mejorados, incluida salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada, frecuencia de muestreo de animación y más

La banda sonora de Gustavo Santaolalla es lgenia y se escua muy bien con los auriculares Pulse 3D es recomendable comprarlos. Tiene ese don para conseguir que una melodía sea sombría y, al mismo tiempo, se pueda percibir con claridad un resquicio de esperanza en cada acorde. Es un trabajo sencillamente fantástico

The Last of Us Parte II es una obra maestra si no has juegado a su historia no lo dudes es el momento. Era uno de los mejores juegos de PS4 y con esta actualización le siente genial a la Playstation 5. Si no la tienes no dudes en comprar la consola

Mejora la calidad provecha la potencia y las funciones únicas de PS5 con los tiempos de carga mejorados, retroalimentación háptica o la integración de los gatillos adaptativos del Mando Inalámbrico DualSense

Además añaden varias cosas. The Last of Us Parte II Remastered contará con un modo de juego completamente nuevo llamado Sin Retorno, este es un modo de supervivencia roguelike diseñado para exprimir el combate de The Last of Us Parte II a través de encuentros aleatorios y contenido adicional y que explorará secciones nunca vistas y amplificará otras que fueron del agrado de los jugadores, como las secciones con guitarra. Naughty Dog no mentía al decirlo sobre The Last of Us Parte II: es inmenso, con una duración de entre 25 y 30 horas. Aunque, en nuestro caso, se ha extendido hasta las 40

The Last of Us Parte 2 Remastered estará disponible el 19 de enero de 2024. Exactamente tres años y medio desde que se lanzó el juego en PS4.

Os dejamos el aálisis del juego original que esta versión tiene esto pero aún mas mejorado para tu Ps5 Análisis del videojuego The Last of Us Parte II Os dejamos el extracto que vale para este

Hasta el lanzamiento, habíamos podido conocer que la historia se situaría 4 años después a los sucesos de la primera entrega. Además, la trama, a diferencia de su predecesor, estaría enfocada en mostrarnos el camino y la senda de la violencia, cuando el primero trataba mucho más sobre el amor y el vínculo que Joel y Ellie formaron como si de un padre y una hija se tratase. Esta nueva historia quería contar algo muy diferente, y eso es lo que encontramos en el juego desde el primer minuto. Ellie ya no es una niña, ahora ha crecido y ha evolucionado tanto por la edad, como por los sucesos que ha vivido.

Naughty Dog ha subido no sólo un escalón, sino una escalera entera para lanzarnos a la cara una historia llena de personajes, giros inesperados, amor, odio y motivaciones de todo tipo. Naughty Dog ha evolucionado a la protagonista dando como resultado, posiblemente, uno de los personajes más profundos, reales y consecuentes de la historia de los videojuegos.

El Análisis de este The Last of Us 2 me ha dado la sensación que es el broche de Oro para esta historia.

Lo que más nos ha gustado es trama que ha creado Naughty Dog su jugabilidad,y prometemos no hacer spoilers. TLOU 2 su trama es inmersiva, parece que estás ante una gran película oscura y sorprendente que no deja a nadie indiferente cuando la disfrute. El guión de Neil Druckmann y Halley Gross: en la capacidad de situar al jugador frente a situaciones inesperadas que ponen sobre la mesa su bien trabajo y adaptación a este juego.

El argumento y los sucesos se desarrollan de una forma que posiblemente nadie espera. Posiblemente, The Last of Us 2 ejecuta con maestría la mejor trama del género que nunca hayamos vivido.

La historia dura 25 horas que dura la campaña (en modo normal), y se va a hacer muy corta.

El videojuego toca el excelente, el apartado gráfico y la banda sonora no han defraudado.

The Last of Us 2 alcanza el techo gráfico visto en este generación, mostrando una calidad tan alta que no se si hacía falta una PS5 tan pronto. Ahí lo chicos de Naughty Dog ha hecho magia. Tanto las texturas como los modelados, iluminación, entornos y efectos rayan a un nive lbrutal, haciendo una composición y un todo de sobresaliente.

Además, el modo foto nos permitirá sacar partido a toda la belleza que inunda el mundo de The Last of Us. Y al tener zonas en un mundo abierto te permite ir con un caballo e ir descubriando todo el potencial de juego explorando su zonas.

La banda sonora es inmersiva. Los temas increíbles que nos brinda Gustavo Santaolalla, son soberbios y ayuda a la ejecución del juego. La música acompaña siempre al jugador en esta aventura y, además de estar presente en los momentos clave, también aparece gracias a la guitarra que acompaña a Ellie durante gran parte de la historia. Ademñas los efectos sonoros son perfectos.

Todo está en el lugar lo que hace tener un juego sin fisuras.

Por último, para mi el tener el doblaje al español es un plus y es excelente. Evitando que tengas que leer subtítulos.

Conclusion. Si no has jugado merece mucho la pena compralo. Juega al título ganador de más de 300 premios al «Mejor juego del año», ahora remasterizado para la consola PlayStation 5. Experiméntalo por primera vez o revive la historia de Ellie y Abby con gráficos mejorados, nuevos modos de juego como la experiencia de supervivencia roguelike «Sin retorno», integración total con el mando inalámbrico DualSense™ y mucho más. Y si has juego podras actualizarlo por 10 euros y saccarle todo el partido a tu Playstation 5. Historia, narrativa, personajes, apartado técnico, jugabilidad, banda sonora, valentía… Todo, en realidad.

The Last of Us Parte II Remastered llega a PS5 el próximo 19 de enero

La remasterización de la épica historia llega en exclusiva a la consola de nueva generación a principios del año que viene.

Esta remasterización añadirá nuevo contenido a la historia, un nuevo modo de juego, contenido detrás de las escenas y todas las características únicas de PS5.

Además se anuncia que el periodo de reservas se abrirá el próximo 5 de diciembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Naughty Dog han anunciado por sorpresa The Last of Us Parte II Remastered, una rematerización de los icónicos viajes de Ellie y Abby que llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 19 de enero. Además, todos los jugadores de The Last of Us Parte II que quieran realizar la actualización a The Last of Us Parte II Remastered y disfrutar de todas las novedades podrán hacerlo en su versión digital por 10 euros.

Además, en la versión física, los jugadores podrán disfrutar de la edición W.L.F que incluirá una caja steel book con el juego completo y todo el contenido de la parte digital, las 47 cartas coleccionables de The Last of Us Parte II en físico, y un set de pins exclusivos.

The Last of Us Parte II Remastered contará con un modo de juego completamente nuevo llamado Sin Retorno, este es un modo de supervivencia roguelike diseñado para exprimir el combate de The Last of Us Parte II a través de encuentros aleatorios. El modo incluye una gran cantidad de personajes jugables para elegir, algunos jugables por primera vez en la franquicia The Last of Us, cada uno de los cuales viene con sus propios rasgos para adaptarse a diferentes estilos de juego. Los jugadores trazarán su propio rumbo en cada carrera, eligiendo entre varios encuentros de combate y sigilo que los enfrentarán a una variedad de enemigos, con giros únicos y que pueden agregar factores nuevos e inesperados en cada partida.

Además, The Last of Us Parte II Remastered incluirá contenido adicional y que explorará secciones nunca vistas y amplificará otras que fueron del agrado de los jugadores, como las secciones con guitarra. En este sentido, The Last of Us Parte II Remastered incluirá el Improvisar con la guitarra que permitirá a los jugadores tocar varios instrumentos desbloqueables, usar efectos de audio para modular las interpretaciones y tocar como diferentes personajes en varias ubicaciones del juego.

En cuanto al contenido detrás de las escenas, los jugadores podrán disfrutar de un conjunto de nuevos niveles perdidos que brindará una oportunidad única de ver algunas secuencias jugables previamente eliminadas del juego. Estos no son niveles completamente terminados, sino partes del desarrollo inicial que permitirán ver nuevos destellos del mundo de The Last of Us Parte II y que incluyen comentarios de los desarrolladores.

The Last of Us Parte II Remastered cuenta con gráficos mejorados, incluida salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada, frecuencia de muestreo de animación y más. Todo dará vida al mundo de la historia de The Last of Us Parte II con detalles más ricos y fluidos, desde las montañas nevadas de Jackson, Wyoming, hasta el lluvioso paisaje urbano de Seattle, Washington. Además, aprovecha la potencia y las funciones únicas de PS5™ con los tiempos de carga mejorados, retroalimentación háptica o la integración de los gatillos adaptativos del Mando Inalámbrico DualSense.

Análisis del videojuego The Last of Us Parte II Remastered Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Imprescindible. Juega al título ganador de más de 300 premios al «Mejor juego del año», ahora remasterizado para la consola PlayStation 5. Experiméntalo por primera vez o revive la historia de Ellie y Abby con gráficos mejorados, nuevos modos de juego como la experiencia de supervivencia roguelike "Sin retorno", integración total con el mando inalámbrico DualSense™ y mucho más User Rating: Be the first one !

. Leer artículo completo en Frikipandi Análisis del videojuego The Last of Us Parte II Remastered