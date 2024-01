A Space for the Unbound llega en formato físico a Europa

A Space for the Unbound anunciado en formato físico para Europa . Llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch en el Q1 2024.

Hoy, el publisher Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus!) y el distribuidor y publisher europeo Tesura Games anuncian una colaboración para lanzar la edición de Space for the Unbound, nominado en los The Games Awards 2023 en la categoría “Games for Impact” en toda Europa.

Las emocionantes aventuras de Atma y Raya cobran vida en las Ediciones Estándar y Especial de A Space for the Unbound para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch en el Q1 2024.

A Space for the Unbound nos transportará a la Indonesia rural de finales de los 90 en un viaje de auto-descubrimiento con encantadores Atma y Raya. Esta aventura de toda una vida tocará temas cómo superar la ansiedad y la depresión con un pixel art impresionante.

Cuando un poder misteriosamente sobrenatural se desata repentinamente amenazando su existencia, deben explorar e investigar su ciudad para descubrir los secretos ocultos, enfrentarse al fin del mundo y, quizás, aprender más cosas el uno del otro.

La Edición Estándar de A Space for the Unbound incluye:

Juego Completo (PS4, PS5 o Switch)

Libro “A Space for the Unbound Tales”

Tarjeta Descarga con la BSO

La Edición Especial de A Space for the Unbound incluye:

Caja Premium Coleccionista

Juego Completo (PS4, PS5 o Switch)

Libro “A Space for the Unbound Tales”

Llavero “Almirante”

Tarjeta Descarga con la BSO

Libro de Arte (250 páginas) repleto de piezas exclusivas del director y artista Dimas Novan

Disco con la BSO

Broche Flor Dorada

Art Print Exclusiva

A Space for the Unbound se lanzará en formato físico en Edición Normal y Especial para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch en el Q1 2024. Las reservas ya están disponibles en las principales tiendas de videojuegos, Amazon y la Tesura Store. ¡Incentivos de reserva disponibles en tiendas seleccionadas!

