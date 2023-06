Compartir Facebook

RIOT GAMES HA ANUNCIADO LUCHADORES DE ALMAS, UN EVENTO DE VERANO EN VARIOS DE SUS JUEGOS QUE COMENZARÁ EL 20 DE JULIO

Un evento totalmente nuevo inspirado en la adrenalina y la competitividad de los juegos de lucha que traerá consigo contenido para League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics y Legends of Runeterra este verano.



Hoy, la desarrolladora y distribuidora Riot Games ha anunciado Luchadores de almas, un emocionante evento de seis semanas celebrado en toda Runaterra que traerá consigo contenido para League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics y Legends of Runeterra. Luchadores de almas es el tributo de Riot Games a los juegos de lucha, que se inspira en los momentos emotivos y los variopintos personajes de los juegos de este género y en los torneos de los animes. Además, incluirá nuevos modos de juego, aspectos, funciones y mucho más para los diferentes títulos ambientados en Runaterra. El evento de Luchadores de almas comenzará el jueves, 20 de julio, a nivel mundial y durará hasta el lunes, 28 de agosto.

El universo alternativo de Luchadores de almas transportará a los jugadores a un colorido y diverso mundo en el que los competidores combaten para demostrar de qué son capaces en el mayor escenario que existe, el «Torneo de las Almas». En esta competición celebrada por el misterioso Ojo divino, luchadores con impresionantes habilidades se enfrentan hasta que solo queda uno.

Andrei van Roon, director del estudio de LoL, comenta: «Estamos entusiasmados con el abanico de experiencias que componen el evento de Luchadores de almas y que llegarán a todo el ecosistema de League of Legends. Arena, Lucha de almas y Duelo con relevos permitirán a los jugadores disfrutar de League of Legends, Teamfight Tactics y Wild Rift, respectivamente, de nuevas formas que aportan algo único y novedoso. Estamos deseando ver qué opinan los jugadores cuando prueben esos modos».

Los jugadores podrán disfrutar de la acción de Luchadores de almas en cuatro títulos:

League of Legends, el MOBA para ordenador más jugado del mundo, lanzará un nuevo modo de juego, 12 aspectos de Luchadores de almas, un metajuego del cliente, una nueva campeona y mucho más. Nuevo modo de juego: Arena En el nuevo modo de juego de League of Legends, Arena, cuatro equipos de dos jugadores se enfrentarán entre sí en combates rotativos. Tras cada ronda de combate, los campeones se verán potenciados gracias a originales aumentos hasta que solo quede un equipo en pie. Los combates se celebrarán en cuatro campos de batalla distintos, que varían en tamaño, densidad de obstáculos y temática. Además, los campeones pertenecientes al universo de Luchadores de almas aparecerán de forma ocasional en las partidas para ayudar o perjudicar a los jugadores. Lanzamiento de una campeona: Naafiri, la Sabuesa de las Mil Dentelladas Aspectos: Samira luchadora de almas (definitivo), Viego luchador de almas (legendario), Naafiri luchadora de almas, Shaco luchador de almas, Pyke luchador de almas, Sett luchador de almas, Lux luchadora de almas, Jhin luchador de almas, Gwen luchadora de almas, Evelynn luchadora de almas, Shaco luchador de almas (edición de prestigio) y Pyke luchador de almas (edición de prestigio) Pase de Luchadores de almas 2023 Metajuego del cliente: Torneo de las Almas (exclusivo de LoL) El Torneo de las Almas es un juego de lucha con combos donde el estilo lo es todo al que podréis jugar en el cliente. Los jugadores se pondrán en la piel de Samira y obtendrán reputación jugando partidas de LoL, lo que les permitirá enfrentarse a nuevos oponentes y desbloquear nuevas habilidades para Samira a fin de seguir progresando en el torneo. El objetivo del torneo consiste en que Samira se convierta en la campeona tras derrotar a sus diez oponentes. Los jugadores conseguirán recompensas por cada victoria y podrán desbloquear la historia y los niveles de dificultad «experto», lo cual supondrá todo un reto para los jugadores de cualquier nivel de destreza y compromiso.

Teamfight Tactics, el título líder en el género de los juegos de combates automáticos, dará la bienvenida a un nuevo modo de juego, estrategas, chibicampeones, un pase del evento y la arena mítica Torneo de las Almas. Estrategas: Gwen chibi, Gwen luchadora de almas chibi (mítico) Arena: Arena del Torneo de las Almas Minileyendas: Khaat’Sai Pase del evento de Luchadores de almas Nuevo modo de juego: Lucha de almas Al igual que Sonrisa de la fortuna durante la Gala lunar de principios de año, Lucha de almas es un modo de juego temporal que llegará a Teamfight Tactics como parte del evento de Luchadores de almas. Este modo de juego está compuesto por dos fases: la fase de entrenamiento, donde los jugadores competirán para reunir poder de alma que servirá para potenciar su corona de almas y conseguir botín adicional, y la fase del torneo, donde se enfrentarán en un torneo eliminatorio con cuadros al mejor de tres. Experiencia narrativa del cliente (exclusiva de TFT) A este modo de juego lo acompaña una experiencia narrativa del cliente, el Choncc Domo. En este lugar, campeones y estrategas colaboran para prepararse de cara al Torneo de las Almas. El Choncc Domo será la primera experiencia del cliente de TFT que se lance en dispositivos móviles y la primera vez que un evento contará con un pase+ exclusivo.

A League of Legends: Wild Rift, el MOBA para móvil de Riot Games, llegarán seis nuevos aspectos de Luchadores de almas, su propia experiencia narrativa del cliente y un nuevo modo de juego diseñado para el título. Nuevo modo de juego: Duelo con relevos Duelo con relevos es un nuevo modo de juego en el que los jugadores se enfrentarán en combates 1v1. Cada jugador seleccionará a tres campeones antes de entrar en combate y podrán intercambiarlos mientras no estén en enfriamiento, lo que traerá consigo combos que antes solo era posible ejecutar con compañeros. El primer jugador que consiga cuatro asesinatos se hará con la victoria. Lanzamiento de campeona: Nilah, la Alegría Desatada Aspectos: Nilah luchadora de almas, Draven luchador de almas, Yasuo luchador de almas, Irelia luchadora de almas, Xin Zhao luchador de almas y Draven luchador de almas (edición especial) Pase del evento de Luchadores de almas Experiencia narrativa del cliente (exclusiva de WR). Los jugadores podrán disfrutar de una historia original ambientada en el mundo de Luchadores de almas a través de, principalmente, los ojos de Draven y Yasuo, que participarán en el Torneo de las Almas y se adentrarán en las Tierras Lejanas. Jugando partidas de Wild Rift, progresarán en una novela visual que también cuenta con un minijuego de combates que pondrá a prueba su velocidad y reflejos. Al avanzar en el evento, se les recompensará con símbolos que podrán utilizar para conseguir diversos artículos en la tienda del evento y desbloquearán el modo de recreativa. En este modo, los jugadores disfrutarán de una serie de minijuegos en la piel de su campeón favorito de Luchadores de almas, conseguirán un emoticono exclusivo y mucho más.

Legends of Runeterra, el premiado juego de cartas digital, implementará un nuevo pase de evento y cosméticos para el campo de batalla. Aspectos: Nidalee luchadora de almas (épico), Viego luchador de almas (épico), Sett luchador de almas (épico), Samira luchadora de almas (raro), Jhin luchador de almas (raro), Gwen luchadora de almas (raro), Pyke luchador de almas (raro) y Evelynn luchadora de almas Pase del evento de Luchadores de almas Nuevos emoticonos y reversos



Entre el 20 de julio y el 28 de agosto, Riot Games contribuirá con un 20 % de los beneficios provenientes de las ventas de Samira luchadora de almas, el pase del evento de Luchadores de almas y los paquetes relacionados en League of Legends al Riot Games Social Impact Fund, un fondo designado por donantes patrocinado por ImpactAssets. Estos son los artículos incluidos:

Samira luchadora de almas (solo el aspecto)

Paquete Cazarrecompensas inigualable

Pase del evento de Luchadores de almas

Paquete del pase del evento de Luchadores de almas

Para celebrar el evento de Luchadores de almas, Riot Games se enorgullece de presentar Soul Fighter: Fight Night, una retransmisión en la que participarán 16 creadores de contenido que competirán tanto dentro como fuera del juego para convertirse en el campeón de la Noche de lucha. El evento se celebrará en Los Ángeles, California, y se retransmitirá en directo en Twitch el martes, 18 de julio a las 03:00 (hora peninsular). Manteneos al día para enteraros de todos los detalles a través de los canales oficiales de Riot Games.

