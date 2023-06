The Elder Scrolls Online: Necrom ya disponible para consolas

Nos complace anunciar que The Elder Scrolls Online: Necrom, el último capítulo de la saga The Elder Scrolls: Online, ya está disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Este ansiado capítulo cuenta con más de 30 horas de contenido nuevo, en el que podrás explorar dos zonas inéditas, dominar la nueva clase arcanista y destapar un plan siniestro que amenaza la propia realidad.



Echa un vistazo al tráiler de lanzamiento



La península Telvanni y Apocrypha

En la península Telvanni, hogar de los retorcidos magos de la casa del mismo nombre y de la ciudad de Necrom, brotan bosques de setas gigantescas que pueden resultar familiares a aquellos que hayan explorado otras zonas de Morrowind. Esta zona ofrece encuentros únicos de todo tipo junto a misiones secundarias, jefes de mundo, cuevas, mazmorras públicas y mucho más.



En Necrom también podrás recorrer el reino de Apocrypha del mismísimo Hermaeus Mora, un misterioso lugar de Oblivion que oculta conocimientos sin límite. Pero id con cuidado: muchos mortales han perdido sus almas navegando por estas bibliotecas infinitas. El capítulo también presenta una nueva zona de Apocrypha conocida como Chroma Incognito, donde podrás vivir una experiencia nunca antes vista y destapar infinidad de peligros y secretos ocultos al igual que en el resto de Apocrypha.



Echa un vistazo a este avance para conocer más detalles sobre estas dos nuevas zonas de Necrom.



El arcanista

En Necrom podrás disfrutar de una de las actualizaciones más demandadas por los jugadores: una nueva clase jugable. El arcanista, la primera clase que llega a TESO desde el nigromante, en el capítulo Elsweyr, allá por 2019, utiliza los poderes prohibidos de Apocrypha para infligir daño, absorber los golpes de sus enemigos y curarse a sí mismo o a sus aliados.



Conoce mejor al arcanista en este tráiler.

https://www.youtube.com/watch?v=AhoKaHaHxt8



Nuevos desafíos, compañeros y mucho más

El capítulo Necrom también incluye Borde de la Locura, una nueva prueba de 12 jugadores, y Bastión Nímico, un nuevo evento de mundo. Pero la cosa no termina aquí: durante el viaje te esperan Agudo Como La Noche y Azandar al-Cybiades, dos nuevos compañeros que podrás reclutar, subir de nivel y equipar. Además, cada uno de ellos tiene su propia historia, habilidades de combate y líneas de misiones.



The Elder Scrolls Online: Necrom, parte de la aventura anual Sombras sobre Morrowind, ya está disponible para PC/Mac, Xbox y PlayStation. Los jugadores pueden comprar este nuevo capítulo a través de la tienda de TESO, de su distribuidor o de la tienda de la plataforma que prefieran. Para estar al tanto de Necrom y de las últimas noticias, echa un vistazo al sitio web oficial

