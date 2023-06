NVIDIA DLSS 3 llega a Unreal Engine 5

NVIDIA ha anunciado que el plugin de DLSS 3 ya está disponible para Unreal Engine 5 y adelanta nuevos juegos con la tecnología impulsada por IA

Según palabras de Nick Penwarden, vicepresidente de ingeniería en Epic Games, “NVIDIA DLSS 3 es una tecnología de generación de frames realmente impresionante, y el plugin para Unreal Engine 5.2 ofrecerá a los desarrolladores una gran oportunidad para mejorar la calidad y el rendimiento de sus juegos”.

NVIDIA ha aprovechado este anuncio para adelantar más títulos compatibles con DLSS. La lista de juegos y aplicaciones que integran esta tecnología supera las 300 referencias, y su implementación sigue efectuándose a un ritmo considerable. Entre los nuevos videojuegos que serán compatibles con Deep Learning Super Sampling, destacan Land Of The Vikings (ya disponible con DLSS 2), la demo de Warhaven (accesible hasta el 26 de junio con DLSS 2), Trepang2 (que celebra hoy su lanzamiento con DLSS 2), Need for Speed Unbound (el Volumen 3 ya está disponible con DLSS 3) y Forever Skies, que llegará el 22 de junio con DLSS 2.