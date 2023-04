Renfield: Bring Your Own Blood

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Skybound anuncia que Renfield: Bring Your Own Blood, el videojuego inspirado en la muy esperada película de Universal Pictures, ya está disponible

La Experiencia de Supervivencia de Vampiros Desarrollada por Mega Cat Studios Se lanza Hoy en Acceso Anticipado a través de Steam

Skybound Entertainment, la compañía de entretenimiento multiplataforma, en colaboración con Universal Games y Digital Platforms, ha lanzado hoy Renfield: Bring Your Own Blood, un videojuego inspirado en la nueva comedia de terror de Universal Pictures, Renfield (en cines el 14 de abril), protagonizada por Nicolas Cage como Drácula y Nicholas Hoult como su sufrido sirviente, Renfield.

El argumento de la película Renfield, una producción de Skybound / Giant Wildcat, es del fundador de Skybound, Robert Kirkman, quien también es productor de la película.

Renfield: Bring Your Own Blood está siendo desarrollado por el socio de Skybound, Mega Cat Studios, y está disponible a nivel mundial en Acceso Anticipado en Steam para PC a partir de hoy por 4.99 €. Skybound y Mega Cat ofrecerán contenido adicional y actualizaciones después del lanzamiento y durante todo el verano.

En el juego, inspirado en los eventos de la película, Drácula asigna a los jugadores un trabajo simple: hacer todo lo que quiere que hagan por el resto de su vida inmortal. Es un trabajo exigente, pero los beneficios son grandes: inmortalidad, poderes místicos y una dieta alta en fibra compuesta en su mayoría de insectos. Renfield: Bring Your Own Blood es una aventura para un jugador que combina la simplicidad del juego de un solo toque con la acción frenética basada en la sala para una nueva experiencia roguelite. Con escenarios únicos, docenas de enemigos, jefes diabólicos y suficientes armas para una revuelta sangrienta impulsadoa por insectos, Renfield: Bring Your Own Blood muestra a los jugadores los altibajos de servir al peor jefe de la historia: Drácula.

«Nuestro equipo está encantado de aportar nuestra experiencia en juegos divertidos de estilo retro que están llenos de humor salvaje al increíble mundo de Renfield», dijo James Deighan, fundador de Mega Cat Studios. «Es una oportunidad increíble para nosotros trabajar en esto con Skybound y Universal Games and Digital Platforms».

Renfield: Bring Your Own Blood captura el universo cinematográfico de Renfield con una jugabilidad de un solo toque que innova en la receta familiar de roguelite y se inspira en los juegos “Extractor Shooters”. Los controles simples permiten a los jugadores despejar habitaciones llenas de acción frenética, mientras que los objetos ambientales y los coleccionables crearán nuevos momentos de decisión dividida a medida que los jugadores eligen su camino a través de hordas de enemigos. Los jugadores también lidiarán con las constantes e hilarantes demandas de búsqueda de Drácula que son paralelas a la historia de la película.

Visita la página de Steam del juego

. Leer artículo completo en Frikipandi Renfield: Bring Your Own Blood