Sony CES2023: Gran Turismo 7 disponible para PSVR2, noticias sobre PS5 y mucho más

PS5 alcanza los 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento.

Beat Saber y Gran Turismo 7 llegarán para las gafas de realidad virtual PSVR2.

Gran Turismo The Movie se estrenará el 11 de agosto.

Project Leonardo: un nuevo mando accesible y altamente personalizable en desarrollo.

Sony ha presentado esta madrugada la conferencia Sony CES2023, un evento lleno de novedades tecnológicas e iniciativas que marcarán el futuro de la compañía este año. En ella, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment (SIE), ha revelado que diciembre de 2022 ha sido el mes en el que más consolas PS5™ se han vendido, alcanzando los 30 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento.

Asimismo, Ryan ha anunciado que actualmente hay más de 30 juegos en desarrollo para las gafas de realidad virtual PSVR2, que ofrecerán al jugador una experiencia única e inmersiva. Además de títulos previamente anunciados como Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky o Resident Evil Village, Ryan ha desvelado que Gran Turismo 7 también estará disponible para PSVR2 sin coste adicional para aquellos que ya lo poseen. Otra de las grandes noticias es que Beat Saber, el aclamado juego de VR, está actualmente en desarrollo para PSVR2. Las gafas de realidad virtual de última generación ya se pueden reservar en tiendas habituales y contarán con una gran variedad de títulos.

Ryan también ha anunciado el desarrollo de un nuevo mando accesible y altamente personalizable: Project Leonardo, diseñado para romper las barreras de acceso a los videojuegos para jugadores con discapacidad. Su amplia personalización permite a jugadores con diversidad funcional jugar de manera sencilla y disfrutar de sesiones de juego más cómodas y duraderas.

Además, la leyenda Kazunori Yamauchi anunciaba su entusiasmo por la película de la saga Gran Turismo, que, tras 25 años de historia del videojuego, saltará a la gran pantalla este próximo 11 de agosto de mano del director Neill Blomkamp.

Sony también ha presentado proyectos como Afeela, un nuevo coche eléctrico del que ha mostrado un prototipo en la misma conferencia, que actualmente está siendo desarrollado en colaboración con Honda y Epic Games que integraría música, videojuegos y otros tipos de entretenimiento.

Para más información, puedes volver a ver la conferencia CES2023 en este enlace o visitar el blog oficial de PlayStation

