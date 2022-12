Ya está disponible el Modo Foto en God of War Ragnarök

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que el Modo Foto de God of War Ragnarök, el último gran lanzamiento exclusivo de PlayStation®5, y que se convirtió recientemente en el título first party que más rápido se ha vendido en lanzamiento de la historia de PlayStation®, ya está disponible.

Este añadido, disponible desde la última actualización de God of War Ragnarök, permite a todos los jugadores mostrar su creatividad y realizar diferentes capturas artísticas que pueden compartir el redes. Al activar el Modo Foto, los jugadores verán como la escena que tienen en pantalla se congela. Una vez hecho esto, podrán añadir expresiones a los personajes, ocultar elementos de la imagen o modificar la propia captura gracias a los ajustes de control de cámara o los controles de enfoque y campo.

Además, los jugadores disponen de múltiples opciones de ajuste de brillo y filtros, así como la posibilida de añadir viñetas, bordes y logotipos, para lograr que sus capturas sean únicas.

God of War Ragnarök es la segunda parte de la saga nórdica de God of War (2018), que continua la historia de Kratos y Atreus en su aventura a través de los 9 reinos por descifrar los misterios del fin del mundo: el Ragnarök. Ya está disponible en exclusiva para consolas PlayStation®, PS4™ y PS5™ en todas sus ediciones tanto en PlayStation®Store como en tiendas habituales. Con más de 70 funciones de accesibilidad, God of War Ragnarök es además uno de los videojuegos más accesibles hasta la fecha, permitiendo que jugadores con discapacidad puedan vivir esta emotiva y épica historia como el resto de jugadores.

