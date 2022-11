Compartir Facebook

The Witcher 3: Wild Hunt llega a la nueva generación en diciembre. CD PROJEKT RED ha anunciado hoy que The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition saldrá a la venta el 14 de diciembre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Mejorada teniendo en cuenta la potencia de las consolas de nueva generación y el hardware de PC moderno, la próxima versión del galardonado juego de rol de CD PROJEKT RED contará con docenas de mejoras visuales, de rendimiento y técnicas respecto al original. Entre ellas se incluyen la compatibilidad con el trazado de rayos, tiempos de carga más rápidos en consolas, así como una variedad de mods integrados en la experiencia, entre otras muchas. Junto con los nuevos contenidos adicionales inspirados en la serie The Witcher de Netflix, estos serán cubiertos la próxima semana en un evento dedicado a REDstreams en Twitch, donde el estudio presentará gameplay de la versión next-gen del juego.

La versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition estará disponible para su compra digital en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con todos los DLCs gratuitos lanzados hasta la fecha y las dos expansiones principales: Hearts of Stone y Blood and Wine. Además, habrá una actualización gratuita para todas las personas que posean cualquier versión del juego para PlayStation 4, Xbox One y PC. Tras el lanzamiento digital inicial se lanzará una edición física, cuya fecha concreta se anunciará más adelante.

Además del lanzamiento next-gen, las versiones de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch de The Witcher 3: Wild Hunt también recibirán una actualización con numerosas adiciones y mejoras, así como el contenido adicional con temática de The Witcher de Netflix. Pronto se anunciarán más detalles, incluida la fecha de lanzamiento.

La actualización de próxima generación es gratuita para todos los que ya tienen cualquier versión del juego. Para aquellos que aún no tienen el juego, una versión dedicada de próxima generación, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition , que incluye todas las mejoras, DLC gratuitos y expansiones de la historia: Hearts of Stone & Blood and Wine , estará disponible para compre digitalmente en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con un lanzamiento físico en una fecha posterior.

¡ La tan esperada actualización gratuita de próxima generación para The Witcher 3: Wild Hunt saldrá el 14 de diciembre de 2022 !

Si desea obtener más información, asegúrese de sintonizar REDstreams en su canal de Twitch la próxima semana para obtener una vista exclusiva de la revelación del juego de próxima generación y detalles sobre los próximos cambios.

Para más información sobre The Witcher 3: Wild Hunt, visita la página web oficial

