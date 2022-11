Compartir Facebook

Los actores de doblaje de Dead Space, anunciados a través de la página de la comunidad “The Bench”

EA y Motive Studio han anunciado hoy algunos de los talentosos actores de doblaje que darán vida a la nueva versión del clásico de terror y supervivencia de ciencia ficción, Dead Space. El anuncio ha tenido lugar a través de la cuenta oficial de Instagram de Dead Space “The Bench”, que ha desafiado a los fanáticos a completar acertijos con los que desbloquear noticias y contenido digital exclusivo de Dead Space, donde que recientemente se ha compartido una guía de cosplay de Isaac Clarke. Los seguidores de The Bench, conocidos como el Equipo de Retransmisión de Comunicaciones, reciben informes de misión esporádicos del ingeniero jefe Ariel Rousseau, un nuevo personaje de Dead Space a bordo del USG Ishimura que necesita la ayuda del Equipo de Retransmisión de Comunicaciones para restablecer la comunicación con la nave.

El año pasado, la franquicia anunció que Gunner Wright, la voz original de Isaac en Dead Space 2 y 3, interpretará al silencioso protagonista, Isaac Clarke. Puedes encontrar a continuación una lista de los actores de doblaje recientemente anunciados, junto con los personajes que interpretarán y algunos de sus proyectos más reconocidos:

Tanya Clarke – Nicole Brennan Tanya Clarke repite su papel de Nicole, como hizo en Dead Space 2 en 2011. Clarke es conocida por su trabajo como Becky en Una mente maravillosa, Emily Lotus en Banshee , la reina Rynda en Inhumanos y más.

– Anthony Alabi – Zach Hammond El ex atleta de la NFL, Anthony Alabi, interpretará a Hammond. Alabi protagonizó previamente a Moz McKellan en la comedia de Netflix Reunión Familiar y apareció en roles recurrentes en Shameless de Showtime, Bosch de Amazon y La casa de Raven de Disney.

– Brigitte Kali Canales – Kendra Daniels Brigitte Kali Canales interpreta a Kendra. Algunos de los roles recurrentes de Canales son Rachel en Fear of the Walking Dead y Trace Martez in Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: La Remesa Mala. Canales también interpreta a la oficial Alexis Cabrera en S.W.A.T.

– Faran Tahir – Challus Mercer Mercer será interpretado por Faran Tahir. Tahir es conocido por su trabajo como Raza en Iron Man, el capitán Robau en Star Trek, el presidente Patel en Elysium y más.

–

Esta recompensa de The Bench es la cuarta de 12 recompensas que aún no se han revelado. ¡Asegúrate de estar atento a The Bench y a la cuenta oficial de Twitter de Dead Space para obtener más detalles a medida que nos acercamos al lanzamiento, que tendrá lugar el 27 de enero!

