No te pierdas el evento de lanzamiento de God of War Ragnarök y The Grefg

God of War Ragnarök, el próximo y esperado gran lanzamiento de PlayStation® llega este próximo miércoles a PS4 y PS5. Para celebrarlo, The Grefg y PlayStation organizan un streaming único en el canal del famoso creador de contenido lleno de sorpresas para preparar a los fans para el Ragnarök. The Grefg estará jugando al videojuego en directo, dentro de un escenario al más puro estilo de los Nueve Reinos donde, además, deberá pasar por una serie de retos que pondrán a prueba sus habilidades para enfrentarse al fin del mundo.

El evento digital se retransmitirá en el canal de Twitch de TheGrefg el próximo martes 8 de noviembre a las 19:00 hora peninsular y contará con un montón de personalidades que se irán desvelando en los próximos días, así como sorteos y sorpresas para los espectadores.

Para más información, permanece [email protected] a las redes sociales de @PlayStationES y @TheGrefg

