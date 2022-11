Tráiler de Halloween de The Devil in Me

Tu muerte, su idea. A medida que se acerca Halloween también lo hace la amenaza de una noche aterradora dentro del Castillo de los Asesinatos.

La trampa para el equipo de Lonnit Entertainment está lista. Después de atraerlos con la promesa de un escenario increíble para su documental sobre H.H. Holmes, su anfitrión Granthem Du’Met vigila todos sus movimientos, ¡está maquinando cómo matarlos! Una grieta en una pared, un espejo o un simple detalle en un cuadro pueden ocultar fácilmente las cámaras para acechar al equipo mientras el asesino busca el momento perfecto para atacar, y cuando lo hace, ¡les espera un destino terrible!

¿Has tenido alguna vez esa sensación de que te están observando? ¡Pues igual es verdad!



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me se lanza el 18 de noviembre de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam.

The Dark Pictures Anthology es una serie de juegos de terror cinematográfico independientes y con muchas opciones, diseñados para presentar una experiencia terrorífica. Cada juego está desconectado y presentará una historia, un escenario y un reparto de personajes totalmente nuevos.

Para más información sobre The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me visita la página web oficial y para otros títulos de Bandai Namco Europe visita nuestra página web

