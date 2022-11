Análisis New Tales From the Bordelands

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Análisis New Tales From the Bordelands Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Cumple con las expectativas de lo que es un buen juego. User Rating: Be the first one !

Hoy os dejamos el análisis New Tales From the Bordelands. Haz del caos tu negocio en este esperado sucesor espiritual lleno de fama, fortuna y yogulado.

2K y Gearbox Software ha lanzado hoy New Tales from the Borderlands® en todo el mundo. Esta nueva aventura narrativa basada en elecciones expande aún más el universo de Borderlands y ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™ y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Podéis ver aquí el tráiler de lanzamiento.

El sucesor espiritual del amado título de Telltale Games, New Tales from the Borderlands, es un juego completamente nuevo que conserva tanto el estilo de aventura como de narrativa. Dentro de la metrópolis Meridian City devastada por la guerra, los jugadores podrán controlan a tres adorables perdedores en el peor día de sus vidas a través de escenas de historia profundas e inmersivas, minijuegos y secuencias en las que podrán moverse con total libertad. Cada elección que toman los jugadores puede afectar al desarrollo de la historia, a menudo de forma inesperada.

Análisis New Tales From the Bordelands

El juego de Gearbox Quebec evoluciona ligeramente respecto a Tales from the Borderlands. New Tales From The Borderlands recupera el tronchante universo de Gearbox con un cambio de género siendo una aventura interactiva.

Historia

New Tales of the Borderlands es una comedia escrita con muy mala leche, con un sentido del humor ácido y aprovechando el diseño de personajes exagerado de la sag. El guion, repleto de humor, consigue contar una historia que desborda humanidad y que hace complicado que no le cojamos cariño a Fran, a Anu y a Octavio. El trío protagonista, su relación y cómo evolucionan como personas. está bien conseguido en este juego. Nuestros protagonistas son Anu, una científica patosa, su hermano Octavio (un tipo con ambiciones y labia… pero sin talento para nada más) y Fran, la dueña de un bar de yogulado. La cuestión es que los tres nos ofrecen perspectivas diferentes de una lucha entre las corporaciones militares Atlas y Tediore.

Gráficos

El salto técnico de New Tales from the Borderlands es más que evidente. Es un juego muy bonito, con unos modelados cel-shading de personajes, de objetos y de escenarios repletos de detalles, y con efectos muy vistosos. Las nuevas posibilidades técnicas se utilizan para mejorar la narración de dos maneras. Por un lado, ofreciendo secuencias cinematográficas más dinámicas que juegan con las perspectivas con asiduidad. Y por otro lado, utilizando captura de movimiento corporal y facial para dar a los personajes una expresividad inusitada en un juego con estilo cel shading.

Sonido

A nivel sonoro está genial, hasta el punto de que en cada episodio hay una secuencia musical no interactiva de puesta en contexto donde se utilizan algunos temas que hemos añadido a nuestros favoritos de Spotify. El doblaje en inglés está muy bien, y como nos tiene acostumbrados la serie de Gearbox, la localización al español es fantástica, repleta de chistes adaptados a nuestro idioma y de juegos de palabras tan malos como graciosos.

Duración

La aventura, dividida en cinco episodios que os llevará completar unas nueve horas

En conclusión

New Tales from the Borderlands va solo un poquito más allá como un buen sucesor. Graficos y sonidos a la altura. Es un drama interactivo muy divertido. Un más que digno sucesor de Tales from the Borderlands que consigue que nos encariñamos de su trío protagonista y que nos riamos con chistes de todo tipo.

¿Merece la pena jugar a New Tales From The Borderlands? Pues si sois unos fanáticos del sentido del humor de la saga este será tu juego.

“Con la colaboración para el concepto y la narrativa entre los desarrolladores que trabajaron en el Tales from the Borderlands original y un equipo de producción de Gearbox bajo el increíble liderazgo creativo de Gearbox Studio Quebec, estamos entusiasmados de que todos puedan jugar New Tales from the Borderlands”. dijo Randy Pitchford, fundador de Gearbox Entertainment Company. “La nueva historia y los personajes entretendrán a los recién llegados al universo de Borderlands y a aquellos que han jugado y amado otros juegos de Borderlands”.



New Tales from the Borderlands incluye una serie de características y dinámicas narrativas que llevan la experiencia cinematográfica a un nuevo nivel:

Tres pringados en una misión. Decide el destino de la científica altruista Anu, su ambicioso hermano con amplia sabiduría callejera Octavio y la bestia de los yogulados Fran. Sin nada que perder y mucho por ganar, te abrirás camino a través de esta emocionante historia de cinco partes llena de matones armados, bestias de otro mundo y deliciosos tacos.

Decide el destino de la científica altruista Anu, su ambicioso hermano con amplia sabiduría callejera Octavio y la bestia de los yogulados Fran. Sin nada que perder y mucho por ganar, te abrirás camino a través de esta emocionante historia de cinco partes llena de matones armados, bestias de otro mundo y deliciosos tacos. Una aventura cinematográfica explosiva. Las Tierras Fronterizas no es solo el hogar de buscacámaras, bandidos y directores ejecutivos de corporaciones de armas. También están llenas de oprimidos e intrépidos civiles que solo intentan salir adelante. Con una gran cantidad de caras nuevas y rostros familiares, incluido un robot asesino con aspiraciones cómicas y un bandido menos asesino que de costumbre, esta historia inolvidable deleitará tanto a los fans nuevos como a los antiguos.

Las Tierras Fronterizas no es solo el hogar de buscacámaras, bandidos y directores ejecutivos de corporaciones de armas. También están llenas de oprimidos e intrépidos civiles que solo intentan salir adelante. Con una gran cantidad de caras nuevas y rostros familiares, incluido un robot asesino con aspiraciones cómicas y un bandido menos asesino que de costumbre, esta historia inolvidable deleitará tanto a los fans nuevos como a los antiguos. Controla el resultado final. Las decisiones que tomas determinan cómo termina tu historia. Ya sea la visión de Anu de un universo que utiliza la tecnología para salvar vidas en lugar de destruirlas, los sueños de fama y fortuna de Octavio, o el gélido plan de venganza de Fran, su éxito o fracaso depende de ti.



New Tales from the Borderlands está disponible en dos ediciones:

New Tales from the Borderlands: Edición Estándar está disponible por 39.99*€ en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store solo en formato digital;

está disponible por 39.99*€ en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store solo en formato digital; New Tales from the Borderlands: Edición Deluxe está disponible por 49.99*€ en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store en formato digital y físico, e incluye New Tales from the Borderlands y Tales from the Borderlands**.

Desarrollado por Gearbox Software, New Tales from the Borderlands está calificado como PEGI +18. Para obtener más información visita newtalesborderlands.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Análisis New Tales From the Bordelands