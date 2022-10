Ya disponible el Tercer Acto de The Walking Dead: Last Mile

El Tercer Acto de The Walking Dead™: Last Mile se lanza hoy – La última batalla comienza mientras la manada de caminantes se descongela

La experiencia de The Walking Dead, moldeada y dirigida por la audiencia, afronta su mes final en exclusiva para Facebook Watch and Facebook Gaming

Skybound Entertainment y Genvid Entertainment han anunciado hoy que el Acto 3 de The Walking Dead™: Last Mile (TWD:LM) exclusivo de Facebook, ya está disponible desde hoy. La innovadora experiencia de The Walking Dead ha llegado a su último mes. Con nuevos contenidos de la historia que se desarrollan a diario, y con decisiones clave de la trama que se ven afectados por la audiencia, ha llegado el momento del enfrentamiento final en Prosper Landing. TWD: LM es la primera experiencia de entretenimiento que se desarrolla en directo a través de Facebook Watch y Facebook Gaming.

Disfruta del tráiler del Tercer Acto desde aquí (YouTube)

En el Acto 2 , el conflicto que se estaba gestando entre la Planta y la Aldea estalla con violencia. Cuando sus perros desaparecieron, Sara se dirigió a la Alda exigiendo que se los devolvieran, sin saber que Tara ya los había liberado. Harta de que los trabajadores de la Planta se preocuparan más por los perros que por su hijo, Marlena alcanzó su límite y se produjo el primer disparo. Los aldeanos fueron asesinados y los trabajadores de la Planta fueron apresados. Se celebró un juicio para determinar el destino de los trabajadores de la Planta, pero solo sirvió para empeorar la situación y Abe acabó preso en el Invernadero junto a los trabajadores de la Planta. Mientras tanto, Kate y sus cazadores descubrieron que la manada se había descongelado y se dirigía a la Aldea. Incapaz de llevar a cabo el plan de Abe, Kate toma la arriesgada decisión de infiltrarse, disfrazada, entre la manada para alertar a la Aldea. Solo el tiempo determinará si ha sobrevivido.

Con la manada asomando por el horizonte y las tensiones a flor de piel, ambas comunidades tendrán que tomar decisiones para superar sus diferencias si quieren sobrevivir. En la Aldea, el desastre se desata incluso antes de la llegada de la manada, dejando el liderazgo en ruinas y más muertes a su paso. En la Planta, la relación entre Tara y Ladi se desmorona cuando Glacier Point parece estar a punto de activarse. Ambas lidian con la pérdida mientras el peso de salvar a la comunidad recae sobre sus hombros.

TWD:LM también ha recibido una serie de mejoras relacionadas con la experiencia general y ha sumado nuevas características en este tercer acto, incluyendo:

Modo Supervivencia: En este modo, que se ha ido actualizando de manera constante, los jugadores pueden obtener más recompensas a medida que la amenaza de muerte aumenta, a través de nuevos objetivos y condiciones para las misiones, ofrecidos al azar. A mayor riesgo, mayor recompensa.

Nuevo minijuego: Cavar tumbas. A medida que aumenta el número de cadáveres, los jugadores podrán participar en esta actividad adicional.

In Memoriam: Recordando a los supervivientes que no volvieron de sus expediciones.

Elección de facción: Asumir la importancia de elegir entre las facciones de la Aldea y la Planta y contribuir a su bienestar.

Mapas de primavera: Nuevos mapas principales, de la Aldea y de la Planta.

